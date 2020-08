Caliente Interactive concretó un acuerdo con la Liga MX previo al arranque del torneo Guard1anes 2020, una asociación que le permite a la plataforma online de apuestas crecer por vincularse con otra marca consolidada, mientras favorece a la liga en un mayor derrame económico y consumo de su producto.

Emilio Hank Talancón, presidente del consejo y director general de Caliente Interactive, platicó con El Economista sobre cómo ser socio de la Liga MX les beneficia más allá de tener presencia en todos los clubes de Primera División, con los cuales tienen diferentes tipos de acuerdos, y otras ventajas que representa la relación con la propiedad deportiva más popular y comercialmente más atractiva del país.

—¿Cuáles son las ventajas de asociarse con la Liga MX?

“Asociarnos directamente con la liga tiene varios puntos a favor. Uno es que nos está dando más credibilidad. Cuando tu marca está a un nivel y se asocia con una que está un poquito más arriba, te hace crecer. No hay producto deportivo en México más seguido que la Liga MX y es una liga reconocida a nivel mundial. Ahora podemos usar en nuestra comunicación los logos de la liga y de los 18 equipos, un poquito en imagen y en percepción somos más validados”.

—¿Qué diferencia existe entre patrocinar a la liga y patrocinar a los clubes?

“No se diferencia mucho. En audiencia, la liga está un poco consolidada por audiencias de todos los equipos, en las redes de la liga alcanzas aficionados de todos lados, más global, y en los equipos intentas hacer contenidos específicos para cada uno. Ahí es donde te metes un poquito más al corazón y a las preferencias de cada quien. Es más personal estar involucrado con los equipos, identifican más tu marca si está con los equipos y el patrocinio con la liga es más profesional, global, serio, pero las dos son efectivas. A final de cuentas todo se tiene que representar y regresar en un resultado bueno hacia la empresa”.

—¿Cuánto se espera que crezca Caliente Interactive con esta nueva asociación?

“No me gusta mucho hablar de cifras, somos una empresa privada y preferimos mantenerlo al margen, pero cualquier proyecto nuevo de mercadotecnia tiene que traer consigo un retorno de inversión interesante, en tiempo primero y después, ya que está el retorno de inversión, el crecimiento de la empresa se tiene que dar gracias a esto. La ventaja del internet y de empresas de nuestro tipo es que te das cuenta muy rápido, al segundo y tercer mes de pruebas y de estar en el ‘deal’ ya sabes cuánto va a tardar en regresar la inversión, cuánto va a ser tu porcentaje de crecimiento. Somos muy dinámicos, si algo no está funcionando después de un mes, dos meses, cambiamos, hacemos pruebas, cambiamos la comunicación para llegar a este retorno de inversión esperado”.

—Ese pronto retorno de inversión, ¿es parte de la naturaleza de la industria deportiva?

Es más, en general, con temas de negocios de internet. Todo se puede medir, es más cuantificable que las estrategias tradicionales de gastar en publicidad donde nada más era poner anuncios y ya. Aquí muchas cosas son ‘trackeables’, sabes cuánta gente viene de esta página, cuántas de la otra.

—¿Trabajar junto con la Liga MX mejora el engagement para Caliente y la liga?

Si la información la saco con una estadística que genere yo, si la promoción la saco solamente con información mía y la pongo en mis redes puede ser que el usuario piense que estoy favoreciendo a los equipos que patrocino, pero si mi información y estadísticas vienen de la fuente, del dueño del producto que es la Liga MX, me da un poquito más imparcialidad y valida mis promociones y estadísticas.

—Esta alianza con la Liga MX para generar contenido sugiere una postura más activa de la marca que una simple presencia, ¿las formas tradicionales de anunciarse funcionan menos?

Yo diría que sí, pero no hay una respuesta correcta. Hay veces con una presencia más tradicional es suficiente y los números van a estar dando buen retorno y si no, tienes que buscarle la forma. Eso es lo padre de internet, que si no estás obteniendo resultados haces modificaciones y a lo mejor una de esas va a dar un resultado que es el esperado. No hay una respuesta correcta, pero sí puedes estar buscando el camino todo el tiempo; el dinamismo del negocio de internet es que si no funciona ahorita, la siguiente semana cambio y vuelvo a cambiar hasta que echo andar el proyecto.

—¿El futbol, para el negocio, tienen una gran ventaja respecto a los otros deportes?

Sí, nada más por audiencia. Si haces una encuesta en el país sobre el deporte más seguido, el futbol se lo lleva de calle. Creo que le sigue el box, pero tiene tres, cuatro eventos al año, máximo. En el futbol, hay futbol 200 días al año. El beisbol es muy seguido también, pero es más regional en la Liga (Mexicana) del Pacífico y en la Liga (Mexicana) de Beisbol está compitiendo con el futbol en ciertos lugares, sí son muy diferentes el futbol y el resto de los deportes.

—¿Cómo se comporta el usuario de Caliente Interactive: se enfoca más en un deporte o es aficionado a varios?

Hay de todo, hay gente que nada más apuesta al futbol, gente que apuesta a futbol y beisbol, que apuesta a todos los deportes o solo a las ligas americanas, pero cuando tú ves el global al final del año, y no lo ves por usuario sino por volumen de apuestas por deporte, el futbol es el número uno y por mucho.

—¿Más allá de lo económico, que otro beneficio obtiene la Liga MX con esta relación?

Para la liga, crecer su entorno económico, le ayuda muchísimo. El patrocinio entra como un ingreso adicional a la liga, este mismo apoyo económico trasciende a los equipos y lo ponen en práctica ya sea en sus fuerzas básicas, es un derrame económico para todo el ecosistema del deporte en México. Ojalá sea usado para algo bueno, para promover más el deporte.

—¿Qué tan valiosa es la estadística para la industria del deporte?

Son tendencias y es que cada día, más gente usa la estadística para informarse y consumir el deporte de cierta manera. No pasa así con todos los aficionados, hay muchos que ven el deporte de ‘a mí me late que hoy va a ganar Chivas’ y se basa en corazonadas y se mete porque piensa que va a ganar Chivas. Hay gente que lo hace con base en la estadística, estudia un poquito las estadísticas disponibles. Hay un poquito de todo y es poder entregarle entretenimiento a todo tipo de persona. Como la gente que se mueve con estadísticas crece, se utiliza mucho presentar información para crear tendencias y que el aficionado vea estas tendencias y las crea o no y base a eso haga sus predicciones y sus decisiones de apuestas con nosotros.

Algo que ayuda mucho en las apuestas es que antes tú veías los partidos del equipo al que le ibas, pero ahora con esta estadísticas tú puedes decidir apostarle a un partido que no tiene muchos aficionados que, si lo ve la gente, de entrada no parecería muy atractivo fuera de los aficionados de cada equipo, pero si tú tienes una apuesta en ese partido y la estadística te enganchó para meterle más emoción a ese partido y apostar, te hace ver el partido. Creo que ese es un beneficio muy claro y palpable para la liga, que vamos ayudar a que la gente consuma más producto, no nada más el partido de su equipo favorito sino todos los partidos de la liga si estás apostando en Caliente te va a dar emoción verlo y vas a consumir más producto, además de la derrama económica que generamos en el patrocinio, el engagement tradicional, los ojos extras en todos los partidos es muy interesante para la liga y para el deporte.

