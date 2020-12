Sergio Pérez confirma estar en el mejor momento de su carrera al firmar con el equipo subcampeón de la Fórmula Uno. Es la recompensa a lo que hasta ahora fue el cierre de su mejor temporada en el máximo circuito del automovilismo, pues en 2020 subió por primera vez a lo más alto del podio en una carrera, se colocó como cuarto lugar en el mundial de pilotos (su mejor posición hasta el momento) y contribuyó a la mejor marca de Racing Point en un campeonato de constructores. El acuerdo con su nuevo equipo de F1 es inicialmente por un año.

Adicionalmente, esta relación se traduce una plataforma de exposición importante para el piloto. En entrevista con El Economista, Antonio Pérez Garibay, padre de Checo, indicó que la noticia de la firma con la escudería estuvo en 185 países del mundo a partir de las 8:00 de la mañana. La marca de bebidas austriaca no solo es una potencia en el ámbito deportivo y de entretenimiento, también en sus estrategias de marketing y publicidad.

De esta manera, Checo tendrá la oportunidad de manejar un auto que se ha mantenido compitiendo entre las mejores tres posiciones.

Paola Pérez, su hermana, es una pieza clave en la vida empresarial del piloto. Es la única mujer en el mundo que representa a un piloto de F1. “Ella maneja la fundación, maneja los patrocinadores, todo el tema financiero y siempre está a lado de Checo”.

Checo se visualiza en las carreras por muchos años más, pero sabe también lo que le gustaría para la vida posterior al automovilismo, proyectos completamente distintos:

“Es algo que te vas dando cuenta como vas creciendo en tu carrera. Es algo que siempre he estado considerando y más este año. Sin duda que me veo teniendo una vida empresarial fuera de las pistas, hacer cosas diferentes, es mi pasión, es todo lo que he vivido en toda mi vida, pero también tengo muchas ganas de hacer cosas diferentes, alejadas del automovilismo”, comentó el piloto en conferencia de prensa. Desde el 2016, la escudería no se ha apartado del segundo y tercer lugar en el campeonato de constructores y cuenta con cuatro títulos en sus 16 años de historia. Es considerado uno de los tres grandes de la F1 junto a Mercedes y Ferrari, cuyos presupuestos triplican los de los equipos más pequeños, según indicó The New York Times en 2019.

Aunque las nuevas regulaciones de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) incluyen un tope presupuestal a las escuderías de F1 de 145 millones de dólares a partir de 2021, que se irá reduciendo gradualmente, el padre de Checo indicó que no es un problema:

“El presupuesto va a ser reducido para todos. Checo es un triunfador cuando cuenta con las mismas armas que los demás. Ahí está la muestra de lo que ha hecho, los resultados que ha tenido con equipos pequeños, ¿qué podemos esperar ahora con un equipo subcampeón de la F1? Se convirtió en el piloto más cotizado en la F1 para poder estar en varios equipos en el futuro, ahora le toca esta oportunidad. Es maravilloso”.

De esta manera, la familia resalta el mensaje de dar muestra a las nuevas generaciones que es posible que los pilotos mexicanos logren no solo competir en la F1, también de hacerlo en los más destacados equipos. Sin embargo, una pieza fundamental en el esquema es el empresario Carlos Slim, quien creyó en Checo desde hace más de 15 años.

Telmex, el empujón a la carrera de Checo

“Vimos los primeros 10 años de Checo, pero faltan los 10 que restan. Todo se debe a una sola persona: Carlos Slim, sin él, no existiría esta película. Los mexicanos tenemos que estar orgullosos de Checo Pérez, pero al mismo tiempo de Carlos Slim por haber creído en él”, señaló Antonio Pérez.

La relación de Checo Pérez con su nuevo equipo es un un ganar-ganar. Antonio Pérez indica que la alianza más fuerte es con Telmex, principal patrocinador del piloto, una relación que no es nueva, pues Antonio Pérez Mendoza, hermano de Checo y también parte de la Escudería Telmex, ya se ha colocado como campeón con el equipo ausriaco en la Nascar.

En 2017, citando informes de Formula Money, Sport Business y Black Book F1, Forbes indicó que Telmex, Claro, Infinitum y Telcel aportaron más de 40 millones de dólares en contratos para las escuderías Sauber, McLaren y Force India. “Tan solo entre 2014 y 2015, Telcel y Telmex invirtieron cinco millones cada una y Claro, seis millones. Aunque todas son compañías de los Slim, se realizaron acuerdos distintos con Force India”, complementa la publicación.

El éxito fuera de las pistas

“Como piloto es muy bueno, pero como empresario es excelente”, señaló Antonio. En conjunto con su familia, Checo ha montado una serie de empresas dirigidas por él y sus hermanos. Entre ellas el proyecto principal es la ‘Fundación Checo Pérez’.

“Desde el primer día que Checo firmó en F1 hace 10 años, lo primero que construyeron fue la fundación para ayudar a la gente más necesitada. Están especializados en niños y destinaron una parte de recursos a toda la gente que se le cayó su casa en Oaxaca”.

Al mismo tiempo, se involucran en el desarrollo de las jóvenes generaciones, tienen kartódromos e invirtieron en un ambicioso proyecto en Tequila, Jalisco, con su propia marca, ‘Tequila Sergio Pérez’.

