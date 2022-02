La ruta del Abierto de Zapopan 2022 está llegando a su fase definitiva. Después de dos primeras rondas llenas de sorpresas por las tempranas caídas de las mejores sembradas, el torneo ya conoce a sus ocho finalistas, quienes pelearán el título de la tercera edición.

La última en sellar el pase fue la colombiana Camila Osorio, quien logró remontar a la estadounidense Camile Baptiste en el partido estelar de la noche del jueves. Después de haber perdido el primer set por un abultado 1-6, recuperó las fuerzas en los dos últimos episodios con certeros resultados de 6-3 y 6-3.

“Es mi primera vez en México y me han hecho sentir como en casa (...) El ambiente aquí es increíble, escuchar a los niños gritando ‘¡Vamos, Cami!’ fue lo que me dio más fuerzas para responder en el segundo set. No tengo más que decir que gracias, me encanta estar aquí independientemente de lo que pase”, mencionó Osorio con total emoción tras su victoria.

El partido se tornó de dos colores, ya que el primer set fue totalmente dominado por Baptiste y el segundo por Osorio. La colombiana mantuvo su empuje para el set definitivo y para no enfriarse se mantuvo practicando sus saques cuando la estadounidense tuvo que ser atendida por la fisioterapeuta de la WTA en una pausa de breves minutos.

La actividad retornó cuando a Osorio le faltaba solo un juego para ganar el tercer set, pero no ocurrió de inmediato, ya que Baptiste aguantó para un 5-3. Sin embargo, un out por decisión de la juez descontroló a Baptiste y terminó perdiendo la serie con dos faults en saques.

El público tapatío se rindió a Camila Osorio, incluso con algunos fans portando la playera de la selección colombiana de futbol. De igual forma, el graderío reconoció la inquebrantable batalla de Baptiste durante más de dos horas y la despidieron en aplausos.

Camila Osorio superó en primera ronda a la búlgara Viktoriya Tomova y mantiene su fuerza como la cuarta mejor sembrada del torneo; tras la caída de las primeras dos, Emma Raducanu y Madison Keys, la colombiana se mantiene entre las favoritas junto a la española Sara Sorribes (tercera mejor sembrada).

Este es el segundo torneo de Camila Osorio en el WTA Tour 2022 tras haber sido eliminada por Naomi Osaka en su primer encuentro del Australian Open, pero ahora se ha ganado el cariño de la afición mexicana y se perfila para seguir avanzando. Cabe resaltar que en su penúltimo torneo, el Tenerife Ladies Open (nivel 250), logró ser subcampeona superando a rivales como Elina Svitolina y Camila Giorgi.

La próxima rival de Osorio en el Abierto de Zapopan es la rusa Anna Kalinskaya, durante los cuartos de final que se disputarán en la jornada del viernes. Las otras series son: Daria Saville (Australia) contra Sloane Stephens (EU), Marie Bouzkova (República Checa) contra Sara Sorribes (España) y Anna Schmiedlova (Eslovaquia) contra Qiang Wang (China).

Si Osorio supera a Kalinskaya se enfrentará a la ganadora de la serie entre Saville y Stephens, mientras que la vigente campeona del torneo, Sara Sorribes, se enfrentaría a la vencedora del duelo entre Schmiedlova y Wang, claro, si primero logra derrotar a Bouzkova, a quien ya superó en las semifinales del Abierto de Zapopan 2021.