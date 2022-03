Querétaro, Qro. Luego de la violencia que se presentó la tarde-noche de este sábado durante el partido de fútbol entre los equipos Atlas y Gallos Blancos, en el estadio La Corregidora, en la capital del estado, el reporte oficial es de 26 personas lesionadas que requirieron atención médica hospitalaria y que no hubo fallecidos, confirmó el gobernador, Mauricio Kuri González.

Esta mañana, en rueda de prensa en Palacio de Gobierno, el gobernador afirmó que tres personas ya fueron dadas de alta y 23 continúan en hospitalización; de estos últimos, tres personas se encuentran graves, 10 con un estado de salud delicado y los 10 restantes sin gravedad.

La Fiscalía General de Querétaro informó que se inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia.

De acuerdo con el gobernador destacó que pese a no haber resultado personas fallecidas, lo ocurrido este sábado fue una tragedia.

“Me dirijo a ustedes, los criminales: no importa donde estén, donde hayan nacido, o donde se escondan. Voy a dar con ustedes. Lo que hicieron ayer lastimó y ofendió a todas las familias: queretanas y del país. Lastimaron a visitantes, cuando somos ejemplo de hospitalidad. Pusieron en riesgo a familias que quieren disfrutar de un evento deportivo. Voy a dar con cada uno de ustedes. No merecen estar en las calles queretanas. Y no estarán más. Sus sentencias, legales y sociales, serán del tamaño de su cobardía y su violencia”, manifestó.

A los agresores criminales del Estadio Corregidora: no van a quedar impunes. Voy a dar con ustedes, porque no merecen estar en las calles. Vamos a aplicar la ley para todos los responsables. pic.twitter.com/o2wpmP0p5X — Mauricio Kuri (@makugo) March 6, 2022

La secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón, explicó que entre los lesionados, 16 personas son originarias de Jalisco y las 10 restantes radican en Querétaro, entre los cuales se encuentra un elemento de bomberos local.

La funcionaria detalló que sólo una de las 26 personas heridas requirió intubación, pero ya se le retiró y ahora "está en evolución".

Expuso que si bien en los videos se observó a hombres sumamente lesionados, e incluso se llegó a pensar en personas fallecidas, la Secretaría de Salud local hizo un cotejo de los videos con las personas que ingresaron a los hospitales del IMSS, Cruz Roja, Salud local y privados, y se pudo confirmar su identidad, por lo que descartó que se hayan registrado fallecidos durante la gresca.

“Están vivos, al momento no tenemos ninguna defunción y en condición de estabilidad, recibiendo toda la atención”, dijo Pérez Rendón.

Seguridad del estadio es principalmente privada: Kuri

En su mensaje, el gobernador afirmó que la seguridad del estadio es responsabilidad principalmente privada, por lo que citó a una reunión al presidente de la Liga MX, Mikel Arreola, y al presidente del Club Gallos Blancos de Querétaro, Gabriel Solares.

Asimismo, reconoció que el estado de fuerza pública "fue insuficiente y no actuó con la prontitud que se ameritab"a, motivo por el cual se realiza ya la investigación correspondiente.

Kuri afirmó que dio instrucciones para una realizar una investigación administrativa a fin de determinar si en el equipo de Gallos Blancos -que está en comodato- hay alguna responsabilidad, o bien si la empresa contratada para la seguridad del evento no cumplió con los requerimientos del mismo. Apuntó que ordenó análisis toxicológicos a funcionarios.

2. Informar con toda transparencia el estado de salud, resultados de tratamientos y análisis toxicológicos de los involucrados. 3. La secretaria @LupitaMurguiaG será encargada de difundir la información oficial. Les pido sigan la información oficial para no propagar rumores. — Mauricio Kuri (@makugo) March 6, 2022

El gobernador Mauricio Kuri refirió que está en contacto con el gobernador Jalisco, Enrique Alfaro, para proporcionarle información sobre el parte médico de ciudadanos originarios de esa entidad.

“Es una tragedia porque, aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice. (…) Revisaremos todas las actuaciones públicas y privadas para determinar responsabilidades por acción u omisión, castigar lo que se tenga que castigar, corregir lo que se tenga que corregir y vamos a sancionar a quien se tenga que sancionar”, destacó el mandatario panista.

Indicó que también dio instrucciones para que se apoye a los familiares de las personas lesionadas en caso de que lo requieran, y al secretario de Seguridad pública local y al director de Protección Civil para que le entreguen hoy un informe de personas que pudieron haber incurrido en alguna irregularidad en el suceso de ayer por la tarde en el estadio Corregidora.

Buscan a los agresores

Posteriormente la secretaria general de Gobierno de Querétaro, la senadora con licencia Guadalupe Murguía, dijo que el fiscal estatal, Alejandro Echeverria Cornejo, se encuentra ya trabajando en la localización de los hombres que agredieron a personas y que aparecen en los videos en redes sociales.

Guadalupe Murguía pidió no especular sobre la posibilidad de que en el suceso de violencia hayan participado integrantes de la delincuencia organizada, y dijo que en caso de que existieran pruebas documentales sean entregadas a la Fiscalía estatal.

Luego de que en redes sociales se demandó prohibir al equipo de fútbol Gallos Blancos participar más en la liga de fútbol, la funcionaria dijo que investigará al equipo.

“Me referiré al tema de comodato que está vigente entre gobierno del estado y la empresa Gallos Blancos, es un contrato civil, y tenemos que identificar si en los términos de ese contrato de comodato hubo alguna omisión o incumplimiento que pudiera justificar darlo por terminado, aplicar alguna sanción, pero sería de carácter civil en razón del contrato de comodato”, expresó.

Finalmente, el secretario de Seguridad local, Miguel Ángel Contreras Álvarez, afirmó que elementos de esa corporación estuvieron presentes en durante y después del evento, y destacó que su desempeño se expondrá en el informe que se entregará al gobernador Mauricio Kuri.

kg