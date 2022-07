La LIV Golf League en el 2023 se habrá expandido con seis torneos más en su calendario y con 150 millones de dólares adicionales en premios.

La liga de golf respaldada por capital de Arabia Saudita anunció que la liga de 14 torneos tendrá un total de 405 millones en premios, frente a los 255 millones ofrecidos durante los ocho torneos LIV Golf Invitational Series de este año.

Con 48 jugadores en 12 franquicias de equipos, los capitanes de los equipos podrán tomar decisiones de franquicia basadas en el interés del patrocinador y el seguimiento de los fans.

No se han anunciado fechas ni ubicaciones, pero la liga declaró que "se espera que amplíe la presencia global de LIV Golf en América del Norte y América Latina, Asia, Australia, Oriente Medio y Europa".

El calendario por invitación de 2022 incluye cinco torneos en Estados Unidos y uno en Londres, Bangkok y Jeddah. LIV Golf afirma que los eventos no entrarán en conflicto con los cuatro principales de equipos internacionales o torneos de herencia. La liga recaudó 2,000 millones del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita a principios de este año y ha reclutado a varios miembros del PGA Tour.

LIV Golf consigue a otro gran campeón: Bubba Watson

Bubba Watson se presentará durante el evento LIV Golf Series de esta semana como la última adquisición de renombre del circuito rebelde saudita. Watson, dos veces ganador del Masters de Augusta, se sumará al mayor poder de LIV, aunque inevitablemente habrá burlas por la firma de otro golfista cuyos mejores días están en el espejo retrovisor.

Watson, de 43 años, está en el puesto 86 del mundo después de un pico del segundo hace siete años y no jugó en los dos últimos majors de esta temporada, el US Open y el Open, debido a una rotura de menisco. De hecho, no ha jugado de manera competitiva en más de dos meses.

Sin embargo, el 12 veces ganador del Tour tiene un perfil alto y encaja en la lista de personalidades del LIV, uniéndose a Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Brooks Koepka y Sergio García. Se cree que Watson recibirá una tarifa de más de 50 millones de dólares y será capitán de uno de los 12 equipos.

