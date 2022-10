Alexia Putellas hace historia con segundo Balón de Oro consecutivo

La española Alexia Putellas, delantera del FC Barcelona, hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar un segundo Balón de Oro, este lunes en París, después de haberlo ganado en 2021, convirtiéndose además en la undécima futbolista, entre las categorías masculina y femenina, en lograr más de una vez el premio.

"Estoy muy feliz, muy contenta. Cuando conseguimos ganar el primero me propuse mejorar este año para ponerme al servicio del equipo", afirmó Putellas, tras recibir el trofeo de mano del exfutbolista ucraniano Andrei Shevchenko, ganador del trofeo en 2004.

Sin mis compañeras no estaría aquí. Quiero agradecer al cuerpo técnico y a las personas que me ayudaron a mejorar cada día. A todas la personas que trabajan en el club", añadió.

A la española, lesionada en los ligamientos de la pierna izquierda desde principios de julio, le ayudó el hecho de que la nueva regla del Balón de Oro cuenta la última temporada terminada (2021-2022) y no el año civil como antes.

"Muy feliz (de recibir el premio), ahora me da más rabia estar lesionada, pero muy feliz de estar aquí", declaró después a la AFP tras bajarse de la escena.

Putellas admitió que "mantenerse es mucho más difícil, al final lo que haces es para que el éxito se alargue".

"Cuando me rompí la rodilla, creí que se me habían ido todas las opciones, pero al final el jurado, según han entendido el criterio, era de toda la temporada y al final me perdí solo un mes, pero me alegro que se hayan acordado del trabajo de todo el año", concluyó una Alexias que respondió que su recuperación va "muy bien".

Debido al cambio de reglamento, la delantera catalana de 28 años, que había ganado el Balón de Oro el año pasado tras el triunfo del Barcelona en la Champions, lo volvió a recibir en una temporada en la que el conjunto azulgrana fue finalista del torneo continental, perdiendo ante el Lyon por 3-1, anotando el único tanto de su equipo.

En una campaña en la que hizo 34 goles y dio 21 asistencias en 43 partidos, Putellas, pese a perder la final de Champions, fue la máxima goleadora, con once tantos, y fue declarada mejor jugadora de la competición, logrando hace una semanas el premio de la UEFA a la mejor jugadora de la temporada.

Delante de Beth Mead

Su gran rival por el Balón de Oro era la inglesa Beth Mead, delantera del Arsenal, que fue declarada mejor jugadora en la Eurocopa ganada por su selección en julio, en la que marcó seis goles y dio cinco asistencias.

Meah, quedó en segunda posición en la votación, siendo tercera la australiana Sam Kerr.

En quinta posición quedó otra española, Aitana Bonmatí, compañera de Putellas en el FC Barcelona.

Con este segundo premio, Putellas se une a un selecto grupo de once futbolistas que han logrado el premio en más de una ocasión, junto Leo Messi (siete veces), Cristiano Ronaldo (cinco), Johan Cruyff, Michel Platini y Marco Van Basten (tres), Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Karl Heinz Rummenigge y Ronaldo Nazario (dos).

De los once, solo ocho, incluida Alexia Putellas, lograron dos de forma consecutiva, cayéndose de esa lista Di Stéfano, Beckenbauer y Ronaldo Nazario.

Antes de los dos galardones ganados por Alexia Putellas, en un Balón de Oro femenino que solo lleva cuatro ediciones, se llevaron el premio la noruega Ada Hegerberg (2018) y la estadounidense Megan Rapinoe, al no concederse el premio en 2020 debido a la pandemia del covid.