Fue en 1990 cuando El Profesor dio una cátedra en el Autódromo Hermanos Rodríguez ante miles de espectadores.

El 24 de junio de aquel año, Alain Prost, entonces piloto de Ferrari, arrancó en el puesto 13 luego de idear una gran estrategia: “en aquella época se calificaba con llantas específicas, pero yo decidí hacerlo con mejores neumáticos (para carrera). Recuerdo que estaba muy concentrado en el Set Up para la carrera y pensé que podría calificar sexto o séptimo, pero lo hice en décimo tercero. Como sea estaba seguro de que podría ganar esa carrera”.

No en vano Prost califica a esa carrera como la mejor de su vida no solo por la posición en la que arrancó sino por el ambiente a su alrededor: “después de la calificación recuerdo que le firmé un papel a mi equipo (Ferrari) en donde me comprometí a ganar la carrera porque nadie confió en mí. Por eso es mi mejor carrera”, añadió.

Luego de arrancar, comenzó a rebasar a sus competidores uno a uno sin que nadie pudiera enfrentarlo: “fue un gran momento para los espectadores, al final de la primera vuelta yo estaba 14 pero no había un solo auto que me detuviera y cuando rebasé a Senna, Mansell y a cada uno de ellos... fue muy emotivo. Por mucho lo mejor carrera”, dijo el francés claramente emocionado por recordar aquel Gran Premio.

Hoy Alain Prost tiene un papel importante en el equipo Renault como asesor para los pilotos de la escudería.