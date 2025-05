Talento sobrecalificado, ¿por qué no es bueno aceptar un trabajo con menor exigencia?

Al buscar empleo normalmente se resaltan las cualidades, habilidades y experiencias del historial de trabajo, y en algunas ocasiones se tienen conocimientos por arriba de lo requerido para una vacante, eso significa que se está sobrecalificado para el puesto.

Se podría asumir que al estar sobrecalificado es sencillo obtener cualquier empleo; sin embargo, tener esas cualidades extras no siempre derivan en ser aceptado en una compañía, ya que sobrepasa lo necesario para ese puesto.

De acuerdo con Indeed, si una empresa considera a un trabajador sobrecalificado para un puesto, generalmente quiere decir que el prospecto cuenta con habilidades o experiencias que exceden en mucho lo requerido para el cargo.

“Las empresas buscan al candidato ideal para un puesto basándose en su nivel de experiencia y cualificaciones. Cuando ven un currículum que muestra un exceso de cualificaciones en alguien que podría ser más apto para un puesto de mayor nivel, probablemente dudarán en contratarte por diversas razones”, detalla.

En tanto, Alejandra Toscano, directora general de DNE Consulting, señala que desde la perspectiva de un colaborador sobrecalificado, no le conviene quedarse en una empresa que no le ofrece cubrir sus necesidades y lograr desarrollar sus capacidades.

“El tema que pasa, sobre todo los que no tienen trabajo o cuando buscan salirse de sus empresas porque ya no están a gusto, tienden a aceptar lo que sea. Entonces, saben de antemano que ese puesto al que están aplicando en el proceso no es el indicado para ellos. Sin embargo, no están haciendo conciencia de lo que va a implicar más adelante, y piensan a corto plazo”, señala.

En ese sentido, agrega que si un prospecto piensa a corto plazo, al final es una decisión que simplemente no se está analizando y puede tomarse una decisión reactiva y sin pensar.

“Al final del día, del 100% de los candidatos que aceptan una propuesta de esta naturaleza, cuando mucho, el 10% se mantiene, y los que se mantienen lo hacen con altos niveles de frustración. Porque al final tienen poco crecimiento, no hay oportunidades de desarrollo, se enojan con las empresas aún cuando fue una decisión consciente de tu aceptación”, resalta.

Por otro lado, Pamela Salas, coach de Carrera en The Career Counselors, explica que un candidato sobrecalificado, además de contar con más experiencia, dentro de una empresa donde no se valoran sus capacidades podría sentirse desaprovechado de alguna forma.

“Va a empezar a sentirse que quizás podría estar aprendiendo más en otro lado, que podría estar haciendo más, por lo mismo, porque el puesto le queda chico, seguramente los retos, las actividades son le parecen monótonas, o sea, como que esta persona pudiera llegar a sentirse estancada, afectando hasta el propio éxito laboral de la persona”, resalta.

Según Indeed, cuando se está sobrecalificado, varios factores pueden afectar el éxito laboral entre ellos:

Miedo a la rotación : Mientras buscas trabajo, es posible que no se encuentre el trabajo exacto que se busca.

: Mientras buscas trabajo, es posible que no se encuentre el trabajo exacto que se busca. Aburrimiento potencial : Ser excepcional en un trabajo puede ser divertido al principio, pero no representa un desafío.

: Ser excepcional en un trabajo puede ser divertido al principio, pero no representa un desafío. Expectativas salariales poco realistas : El nivel de experiencia probablemente se asocie a un salario más alto, y los empleadores podrían preocuparse de que rechacen su oferta salarial o soliciten una cantidad superior a la ofrecida.

: El nivel de experiencia probablemente se asocie a un salario más alto, y los empleadores podrían preocuparse de que rechacen su oferta salarial o soliciten una cantidad superior a la ofrecida. Motivos ocultos: A veces, las personas deshonestas buscan puestos para los que están sobrecalificados para lograr un objetivo egoísta.

No todo es culpa del prospecto, también de las empresas

Alejandra Toscano, comenta que desde la perspectiva de reclutamiento y selección de una empresa, es necesario clarificar cuál es su función, ya que no todo es contratar al perfil idóneo para un puesto, sino disminuir el riesgo en las contrataciones.

“Tenemos que medir el riesgo que implica una contratación. Una persona que esté por encima del perfil que nosotros buscamos, incrementa el grado de riesgo. Entonces, se debe conocer muy bien la estructura de la organización y qué se puede ofrecer a una persona que va a entrar con un perfil superior”, destaca.

En ese sentido comenta que, al contratar una persona con un perfil más alto de lo estimado, se debe aclarar tanto la posición que cubrirá, hasta dar a conocer si habrá o no crecimiento en la organización.

“Entonces, sí podemos aceptarlo, pero siempre dándole claridad al colaborador de qué posibilidades puedes ofrecerle de crecimiento. También ser muy claros en decirle, 'te vamos a contratar, pero las posibilidades de que crezcas son limitadas’”, apunta.

En tanto, Pamela Salas, resalta que las estrategias que una organización puede ofrecer a los colaboradores sobrecalificados es darles proyectos en otras áreas, “por ejemplo, que tengan algún rol de liderazgo, que lleven a cabo alguna iniciativa que tenga un impacto en la empresa, que se les ofrezcan oportunidades de destacar, a lo mejor de mentorear a otras personas”.

“También definirles, ayudarles a armar un plan de carrera para que probablemente en el momento que exista una oportunidad, puedan tener un extra que abone a su experiencia laboral”, agrega la experta.

De acuerdo con OCC, las empresas prefieren no contratar personas sobrecalificadas por varias razones como:

Exigen un sueldo mayor de lo que el puesto ofrece. Se aburren de tener actividades que no les aportan ningún conocimiento o reto. Lo toman como un trabajo temporal, en lo que encuentran una mejor oportunidad.

“Lo que se debe hacer es evaluar el por qué un prospecto está dispuesto a tomar un puesto que no le aportará ningún conocimiento nuevo, reto o que el sueldo es menor a lo que realmente podría ganar”, señala la bolsa de trabajo en línea.

Recomendaciones

Alejandra Toscano recomienda a las empresas agregar indicadores de tiempo promedio de permanencia, satisfacción y productividad a sus colaboradores de nuevo ingreso.

“El incluir indicadores que midan esto, te va a hacer que tomes decisiones más conscientes. Dos, que no se nos olvide que trabajamos con personas, que a veces pueden tomar decisiones que sabemos que a la larga pueden afectar más de lo que le van a ayudar, entonces, sé consciente”, explica.

La especialista aconseja a los colaboradores ser muy conscientes y pensar no solamente en el dinero, sino en el impacto que va a tener en la aceptación de esta posición, “y si realmente el dinero que voy a recibir vale esa insatisfacción que seguramente voy a tener”.

Mientras que Pamela Salas apunta que uno de los impactos que tienen los colaboradores sobrecalificados es sentirse no aprovechados, "se sienten tristes, confundidos, pero creo que también todo depende de la relación que las personas tengan con el trabajo”.

"Las personas se sientan desmotivadas porque no están siendo aprovechadas, están insatisfechos, sienten que no están aprendiendo, no se sienten retados, que sientan que no tienen un camino claro de crecimiento, que se sientan estancados, puede ser también”, destaca.