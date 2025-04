STPS “mete el acelerador” ante la nueva ley de trabajadores de plataformas digitales

A dos meses de que entre en vigor la nueva ley para las personas trabajadoras de plataformas digitales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) iniciaron una serie de reuniones con los repartidores y choferes para establecer, a partir de los gastos operativos, el salario base de cotización del programa piloto obligatorio.

En entrevista, Saúl Gómez, vocero de la organización Ni un Repartidor Menos y de Repartidores Unidos de México, detalló que “fue una reunión muy interesante, estuvimos hablando sobre la operatividad de los costos que tenemos, tanto conductores como repartidores. De parte de Repartidores Unidos de México, del que soy vocero, hicimos una propuesta que no sea con base en el gasto en general, o sea, que no a todos se nos cobre igual, sino que se clasifique por vehículos”.

Lo anterior, explicó Gómez, quiere decir que dentro del reparto hay motos, hay bicis, bicis eléctricas y caminantes. Entonces, en base a eso, se va a hacer una deducción de tus gastos operativos”.

A su salida de la reunión -encabezada por el director de la Unidad de Trabajo Digno, Alejandro Salafranca-, Saúl Gómez ejemplificó que si, en el caso de una moto, por cada 100 pesos, que se descuente un 40%; es decir, 40 pesos, y vas a cotizar al IMSS sobre 60 pesos. En una bici, una bici eléctrica, el costo operativo podría ser del 20%, y entonces la cotización al IMSS sería sobre 80 pesos.

Asimismo, añadió que junto con el equipo de Trabajo Digno aún está pendiente la operatividad. "Es decir, ¿qué se podría tomar como gasto operativo para los caminantes que todavía existen en algunas plataformas? Entonces, eso queda pendiente. Pero hay mucha discusión, aparte tanto del equipo de Trabajo Digno, de la Secretaría de Trabajo, como del IMSS".

Tras afirmar que se están viviendo los últimos días del trabajo en plataformas como se conoce hasta ahora, estamos de la misma manera, “de que ya nos digan cómo va a quedar esto. La próxima semana, nos comentaba el doctor Salafranca, que van a tener una reunión con el SAT, y van a hablar con respecto a nuestra carga fiscal”.

Adelanto, aunque no es un hecho, la carga fiscal podría quedar tal y como está ahora 2.1% de IVA y 8% de ISR. “Entonces, podría quedar igual, más no es seguro en cómo va a operar. O sea, van a buscar una nueva manera para que quede así, y no tengamos más impactos sobre nuestros ingresos. Entonces, ha sido una mesa bastante productiva, y una mesa en la que se escuchó tanto a conductores y repartidores”.

En la presentación que hizo el IMSS, cuya representación estuvo a cargo de Luisa Obrador, directora de Incorporación y Recaudación, se informó que las cuotas obrero patronales, considerando un mes de 30 días, la aportación obrera equivaldría aproximadamente al 2.5% del ingreso y va desde los 238 a 2,300 mensuales, según el ingreso.

Saúl Gómez dijo que podría parecer complicado, pero “hasta este momento nos sentimos bien, estamos esperando la implementación de la reforma, que le quedan, al trabajo en plataformas como lo conocemos, le quedan menos de dos meses, el 22 de junio entra en operación la reforma, y el 27 entra en marcha el primero de, no sabemos cuántos programas pilotos obligatorios para las personas que trabajamos en plataformas digitales”.