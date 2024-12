El desafío de implementar el trabajo híbrido en las empresas mexicanas

El trabajo híbrido, modelo que combina la flexibilidad del teletrabajo con la interacción en la oficina, llegó para transformar la manera en que concebimos la vida laboral. Sin embargo, lograr una transición exitosa implica enfrentar varios retos, tanto a nivel cultural como organizativo.

En el reporte “Why Does Your Hybrid Work Strategy Matter?”, la consultora Gallup, señala que el 31% de sus encuestados considera un reto la baja disponibilidad de acceso a recursos y equipos de trabajo. Asimismo, que un 28% observa una baja en la conexión con la cultura de la organización y un 24% estima que el trabajo híbrido disminuye la colaboración. No obstante, su adopción acelerada a partir de la pandemia ha demostrado ser una opción viable para muchas organizaciones globales.

Tan sólo en los Estados Unidos de América, más de la mitad de los empleados capaces de trabajar de manera remota esperan y prefieren el trabajo híbrido, de acuerdo con Gallup. Según estudios recientes efectuados por la consultora internacional, este modelo es cada vez más preferido por los colaboradores. Y las empresas mexicanas no pueden quedarse atrás.

La firma destaca que un enfoque híbrido adecuado aumenta la satisfacción laboral e incrementa la productividad y el compromiso de los colaboradores. Empero, la clave del éxito está en cómo las empresas gestionan el modelo. No basta con permitir que los trabajadores se conecten desde casa algunos días a la semana, sino que es necesario crear una estrategia sólida y bien definida.

Para las empresas mexicanas, el primer paso consiste en establecer políticas claras, por ejemplo:

¿Cuáles serán los días en que los colaboradores deben asistir a la oficina?

¿Qué tipo de tareas se realizarán remotamente y cuáles en presencia?

Estas preguntas deben ser contestadas antes de implementar cualquier estrategia, pues la falta de claridad genera incertidumbre y eventualmente se afecta la moral de los empleados.

Tecnología: aspecto fundamental

Para que el trabajo híbrido sea exitoso, las empresas deben invertir en herramientas digitales que faciliten la comunicación y la colaboración, sin importar la ubicación de los empleados. Las plataformas de videoconferencia se han convertido en esenciales, pero también lo son los sistemas de gestión de proyectos, que permiten un seguimiento eficiente de las tareas, independientemente de si los colaboradores están en la oficina o trabajando desde casa.

Asimismo, la cultura organizacional juega un papel determinante. En un ambiente híbrido, es esencial mantener la conexión entre los equipos, asegurando que todos se sientan incluidos, independientemente de su modalidad de trabajo. La comunicación constante y efectiva, tanto en reuniones virtuales como presenciales, resulta clave para evitar que los trabajadores remotos se sientan desconectados o menos valorados.

Por otro lado, Gallup subraya que un elemento crucial para el éxito del trabajo híbrido es la confianza. Los líderes deben confiar en que sus empleados serán productivos sin necesidad de supervisión constante. Esto requiere una mentalidad orientada a resultados, donde el desempeño se mida por objetivos alcanzados, no por horas trabajadas o presencia física.

En México, donde las jerarquías organizativas y la presencialidad a menudo juegan un papel fundamental, este cambio hacia una mayor flexibilidad puede ser un desafío cultural. En contraste, el potencial de retención de talento y la mejora en la calidad de vida de los empleados hacen que el esfuerzo valga la pena.

Ventajas del trabajo híbrido

El trabajo híbrido también ofrece importantes ventajas competitivas para las organizaciones. Primero, permite atraer talento diverso, ya que las barreras geográficas desaparecen y se amplía el acceso a profesionales altamente capacitados. Esto es especialmente valioso en un mercado globalizado, donde las empresas compiten por los mejores candidatos.

Segundo, ofrece un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral, lo que se traduce en una mayor satisfacción y retención del talento, lo cual es básico en un entorno empresarial donde la fuga de talento es cada vez más común. Al respecto, el estudio de Gallup permitió identificar como principales ventajas competitivas

Equilibrio entre el trabajo y la vida personal (76%)

Uso eficiente del tiempo a lo largo del día/semana (64%)

Menor agotamiento o fatiga en el trabajo (61%)

Mayor libertad para elegir cuándo o dónde trabajar (57%)

Mayor productividad (52%).

Aunque el trabajo híbrido representa un desafío para las organizaciones en términos de adaptación cultural y tecnológica, los beneficios que ofrece en flexibilidad, atracción de talento y aumento de productividad lo convierten en una estrategia clave para el futuro de las empresas.

El trabajo híbrido no es una moda; es una oportunidad para repensar la estructura laboral de las empresas mexicanas, adaptándose a las necesidades de los nuevos tiempos. Si se gestiona correctamente, puede convertirse en una herramienta poderosa para la productividad y la satisfacción laboral, algo que, en un mercado competitivo, es más valioso que nunca.