Afiliación en el IMSS de trabajadores temporales gana terreno en tareas especializadas

Los trabajadores temporales han alcanzando niveles similares a los empleados fijos en la realización de tareas especializadas y de apoyo operativo, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, que detectó que 24% de las organizaciones ya emplea fuerza laboral eventual para tareas técnicas o especializadas, y 19% planea sumarse a esta dinámica en los próximos meses.

Como tradicionalmente ocurre, el apoyo en periodos de alta demanda continúa siendo uno de los principales motivos de contratación temporal, particularmente en sectores como servicios y comercio durante el cierre de año.

No obstante, la encuesta confirma una tendencia adicional: las empresas están ampliando el uso de esquemas eventuales para cubrir funciones administrativas (13%), atención al cliente (14%) y apoyo operativo (15%), lo que evidencia una transformación en la manera en que se integra y gestiona el talento dentro de las organizaciones.

Este cambio en las relaciones laborales coincide con un aumento sostenido en el número de personas que optan por esquemas independientes con cobertura de seguridad social. Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran que, bajo la modalidad de incorporación voluntaria o trabajadores independientes, se ha observado un crecimiento en los últimos meses, impulsado por profesionales de servicios, oficios especializados y actividades por proyecto.

Para especialistas en mercado laboral, el crecimiento tanto del trabajo temporal formal como de los esquemas independientes con registro ante el IMSS apunta hacia un reacomodo estructural del empleo en México: mayor flexibilidad contractual, pero también búsqueda de seguridad social sin necesariamente insertarse en un puesto permanente.

"La temporalidad se está consolidando como una herramienta estratégica, no como una solución provisional", explicó Alberto Alesi, director General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica. "Las empresas necesitan adaptarse a ciclos de producción más cortos y a la volatilidad del mercado; contar con una fuerza laboral flexible permite responder con agilidad sin comprometer la calidad o la productividad".

De acuerdo con el especialista esta evolución demuestra que las empresas mexicanas están adoptando modelos híbridos. “En estos modelos, coexisten plantillas permanentes con talento especializado, contratado para proyectos específicos o en momentos clave para el desarrollo del negocio”, indicó.

Además, dijo, el talento temporal es de gran beneficio para las empresas con necesidades de contratación fluctuantes, como aquellas en sectores estacionales o en rápido crecimiento.