El mercado de pistaches como snack saludable crece a doble dígito en México: Wonderful Pistachios

Dentro del mercado de snacks en México, el pistache mantiene un desempeño positivo, con un crecimiento estimado de alrededor del 12% en 2025 en comparación con el año anterior, impulsado por la tendencia hacia opciones saludables.

Mientras que una encuesta realizada por Wonderful Pistachios, una empresa estadounidense especializada en la producción y comercialización de pistaches, encontró que esta semilla se colocó como la segunda nuez premium más consumida en México, solo por debajo de la almendra y por arriba de otras semillas como las nueces de la India, de macadamia o de Brasil.

Estos datos confirman el potencial de crecimiento que tiene este segmento en el país. Además, el pistache es un snack versátil, rico en vitaminas y minerales. Por cada 100 gramos aporta 21 gramos de proteína y 10 gramos de fibra, explicó la gerente de Marketing en Wonderful Pistachios México, Michelle Driessen.

Una de las principales ocasiones de consumo es en reuniones, como botana para compartir, añadió, aunque también ha ganado espacio como ingrediente en distintas preparaciones.

“Estamos dentro de los snacks saludables, como somos una nuez que viene directo del árbol, eso nos hace mucho más saludables en comparación a otras botanas”, acotó en entrevista Michelle Driessen.

Aunque México no figura entre los mercados más fuertes de la compañía estadounidense, se ha convertido en uno de los más estratégicos para el desarrollo tanto de la marca como de la categoría.

Estados Unidos sigue siendo su principal mercado, mientras que otras regiones, como India, China y la Unión Europea, también presentan un desempeño destacado a nivel de categoría.

Seguirán las inversiones en 2026

La directiva reconoció que 2025 ha sido un año difícil, pese a ello anunció que mantendrán fuertes inversiones en marketing, con el objetivo de mantener el crecimiento planeado por arriba del 10% en 2026.

Puntualizó que sus inversiones se han destinado en áreas de logística y distribución. Solo en campañas de comunicación y marketing, así como en lanzamientos de la marca han destinado 1.3 millones de dólares en el último año.

Wonderful Pistachios lleva ocho años en México, pero desde el 2020 las ventas, prácticamente, se han duplicado y hacia los próximos cinco años confían en seguir creciendo a doble dígito.

La compañía estima cerrar este 2025 con más de 2 millones de libras (equivalentes a aproximadamente 907 toneladas) de pistaches vendidos en el país.

Además, seguirá diversificando su portafolio de productos, que actualmente abarca pistaches con y sin cáscara, salados, bajos en sal, picantes y de sabores, así como en diversas presentaciones.

La expansión de la marca ha sido apoyada por su presencia en diversos canales de venta, desde clubes de precio como Sam's Club y Costco, en supermercados, incluyendo Walmart, Chedraui, Soriana y H-E-B, además de cadenas regionales y hasta tiendas de conveniencia como OXXO y 7-Eleven.

“Gran parte de nuestro crecimiento se debe a que el producto está disponible en más tiendas y en todos los estados del país”, explicó la entrevistada.

En cuanto a la competencia, el mercado mexicano de pistaches sigue concentrado en el canal moderno, donde Wonderful Pistachios mantiene el 75% de participación de mercado.

Sin embargo, la empresa buscará ganar participación en otras categorías de nueces.

“Realmente existe mucho potencial todavía de crecimiento. Es por eso que The Wonderful Company está invirtiendo en México como mercado de desarrollo para la marca y para la categoría”, dijo Michelle Driessen.

“Los mexicanos tienen mucha apertura a aceptar y a probar productos nuevos. Es un mercado donde siempre hay innovación y al tener esta cercanía también con Estados Unidos creemos que existe mucha similitud entre los consumidores y potencial de desarrollo”, manifestó.

Mencionó que, en el mercado estadounidense, la tendencia actual en los alimentos está en la proteína, tanto en bebidas, como en lácteos y en otras categorías.

En México apenas comienza a ganar relevancia, ya que las tendencias que surgen en Estados Unidos suelen llegar, en algún momento, al mercado mexicano.

Michelle Driessen explicó que la producción de pistaches depende de ciclos agrícolas, por lo que la empresa establece metas de crecimiento a 10 años.

Todo el producto se cultiva y procesa en California, Estados Unidos, desde donde lo traen a México.

Los árboles, una vez plantados, tardan siete años en dar fruto y de ahí es constante la producción; la cosecha suele venderse completa debido a la alta demanda a nivel global.