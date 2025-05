May the 4th be with you: Aprende a preparar la leche azul de Star Wars

La leche azul, conocida oficialmente en el universo de Star Wars como leche de bantha, apareció por primera vez en 1977 en Star Wars: A New Hope. Fue servida en un vaso frente a Luke Skywalker durante una escena cotidiana en la granja de sus tíos en Tatooine. Esa bebida, de apariencia densa y color imposible, se volvió un ícono instantáneo de la saga galáctica.

Según el canon de Star Wars, la leche proviene de los banthas, enormes criaturas peludas con cuernos que habitan en planetas desérticos como Tatooine. En la vida real, lo que vimos en pantalla era leche de vaca con colorante azul. Sin embargo, con el tiempo, esta bebida fue reinterpretada por fans y cocineros galácticos con versiones más naturales, creativas y deliciosas.

Hoy, en Galaxy’s Edge —el parque temático de Star Wars en Disney—, la sirven con sabores tropicales y textura helada. Pero aquí te compartimos una receta casera, sin lácteos, y con ingredientes reales como la mora azul, ideal para celebrar el Día de Star Wars; May the 4th be with you.