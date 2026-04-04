CANA y Gaba presentan menú colaborativo a seis tiempos para celebrar los 200 años de Evian

En el marco de las celebraciones por los 200 años de la marca de agua mineral natural Evian, los restaurantes CANA y Gaba llevaron a cabo una cena de degustación colaborativa. Durante el evento, la chef Fabiola Escobosa recibió en su cocina al chef Victor Toriz, de Gaba, para presentar un menú conjunto en el que cada platillo fue acompañado por un maridaje muy especial.

La propuesta gastronómica, estructurada a seis tiempos y presentada bajo Evian x CANA x Gaba, buscó integrar las propuestas culinarias de ambos conceptos.

Los chefs en acciónCortesía

El menú de la velada

Primer tiempo: Tartar de cecina, ostión ahumado y chiltepín, maridado con la bebida Pepino Spritz .

Segundo tiempo: Crudo de kampachi, mango, kosho y soba-cha, servido con el vino naranja Basic Instinct (Villa Noria, región de Languedoc, uva Muscat) .

Tercer tiempo: Jitomates heirloom, fresas y té limón, emparejado con el vino Terre à Terre (Laura Aillaud, región de Lubéron, uva Syrah) .

Cuarto tiempo: Dumplings de alcachofa de Jerusalén en caldo dashi, acompañado por la bebida Sparkling Tea Grøn .

Quinto tiempo: Pesca del día con beurre blanc de frijol y estragón, maridado con el vino Into the White (Mas Foulaquier, región de Languedoc, uvas Mauzac y Rolle) .

Sexto tiempo: Arroz cremoso con mamey, servido con vino de Jerez Era de uva Palomino .

Jitomates heirloom, fresas y té limónCortesía

Como contexto adicional de la colaboración, la cena también fungió como el escenario para celebrar la reciente designación de Fabiola Escobosa como la primera chef embajadora de la marca evian en América Latina.

Chef Fabiola EscobosaCortesía

Originaria de Mexicali, Escobosa cuenta con una trayectoria que incluye experiencia internacional en la ciudad de Nueva York, donde laboró en restaurantes como Estela bajo la dirección de Ignacio Matos. Tras regresar a México en 2019, la chef inauguró CANA en la colonia Juárez en el año 2023.

Victor Toriz y Fabiola EscobosaCortesía

La alianza entre los restaurantes y la marca de agua responde a una alineación de filosofías de trabajo. Con apenas un año de operación, CANA basa su propuesta en la frescura de los ingredientes de temporada y mantiene un compromiso con productores responsables. Estos lineamientos coinciden con los valores que Evian busca proyectar a través de su nueva embajadora: naturalidad, pureza y respeto al origen.