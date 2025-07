Día de la Piña Colada: historia y receta del cóctel tropical más famoso

El 10 de julio se celebra el Día de la Piña Colada, una bebida que nació entre palmeras caribeñas y se convirtió en ícono internacional.

Con su mezcla de ron, crema de coco y jugo de piña, la piña colada no sólo es sinónimo de vacaciones y playas tropicales, sino que representa uno de los grandes triunfos del Caribe en la coctelería global. Su origen se disputa entre varios bartenders puertorriqueños, aunque el consenso más aceptado ubica su nacimiento en el Caribe Hilton de San Juan, Puerto Rico, en 1954, a manos del barman Ramón “Monchito” Marrero. Durante más de tres meses experimentó con frutas, alcoholes y proporciones hasta dar con la fórmula que hoy todos conocemos.

No obstante, también existe otra versión que apunta al bar Barrachina, en el Viejo San Juan, como el verdadero creador del coctel. A pesar de la polémica, lo cierto es que Puerto Rico abrazó la piña colada como su bebida nacional desde 1978, y desde entonces la ha promovido como uno de sus grandes emblemas turísticos.

Su popularidad explotó en las décadas de los 70 y 80, gracias al auge de los resorts en el Caribe y a una ola de cultura pop que la inmortalizó en canciones como “Escape (The Piña Colada Song)” de Rupert Holmes, lanzada en 1979. A partir de ahí, se consolidó como símbolo de relajación y fiesta.

¿Qué tan famosa es hoy la piña colada?

En el ranking global de cocteles más pedidos, según la lista 2024 de Drinks International, la piña colada se mantiene como uno de los tragos tropicales más solicitados en bares turísticos y de playa. Aunque no figura entre los 10 más vendidos a nivel de coctelería clásica (donde dominan el negroni, el old fashioned y el margarita), en destinos como Cancún, Punta Cana, Bali o Miami ocupa los primeros lugares en ventas en hoteles all inclusive y bares temáticos.

Es también una de las bebidas más versionadas: se le han hecho variantes sin alcohol, en frappé, con ron añejo, en shots, con mango o maracuyá, y hasta en helados o postres.