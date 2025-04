Cuaresma 2025: el secreto -y la receta- para unos camarones a la diabla perfectos

Durante la Cuaresma, la mesa mexicana se llena de platillos que celebran los productos del mar. Y entre todos ellos, pocos tan populares y sabrosos como los camarones a la diabla: una receta tradicional que mezcla la intensidad del chile seco con la dulzura natural del camarón. Originaria de las costas del Pacífico, esta preparación se ha mantenido vigente en fondas, marisquerías y cocinas familiares, gracias a su sabor potente, fácil preparación y bajo costo.

La popularidad de este platillo no es casualidad. Con un consumo nacional que supera las 180 mil toneladas de camarón al año, y con precios que van desde los 160 hasta los 400 pesos por kilo dependiendo de su origen, los camarones son una opción versátil para la Cuaresma. Y esta receta, en particular, es una joya culinaria que no puede faltar.

Receta tradicional de camarones a la diabla

Ingredientes:

​1 kg de camarones medianos, pelados y desvenados

4 chiles guajillo (sin semillas)

2 chiles de árbol secos

2 jitomates grandes

2 dientes de ajo

1/4 de cebolla blanca

2 cucharadas de mantequilla

1 cucharada de aceite vegetal

Sal y pimienta al gusto Procedimiento:

​Despierta el picor: Asa los chiles ligeramente en una sartén, remójalos en agua caliente por 10 minutos. Haz la salsa: Licúa los chiles con jitomates, ajo y cebolla. Cuela para una textura tersa. Cocina la base: En una sartén con mantequilla y aceite, vierte la salsa y cocina por 10 minutos a fuego medio. Sazona con sal, pimienta y, si deseas, azúcar o jugo de naranja. Integra los camarones: Añade los camarones y cocina de 5 a 7 minutos hasta que estén rosados y jugosos. Sirve: Acompaña con arroz blanco, tortillas recién hechas, frijoles refritos o totopos. Tips para que los camarones a la diabla queden perfectos 1. Usa camarones medianos o grandes, frescos o descongelados correctamente. Evita cocinarlos directamente del congelador; enjuágalos con agua fría y sécalos bien para que no suelten agua en la sartén y la salsa se concentre. 2. Pela y desvena los camarones sin quitarles la cola. Esto mejora la presentación y mantiene la textura jugosa al momento de servir. 3. Asa ligeramente los chiles secos antes de hidratarlos. Tómalos del fuego en cuanto suelten aroma: un exceso puede amargarlos. Esto intensifica el sabor sin que piquen en exceso. 4. Añade un toque de dulzor para equilibrar el picante. Una cucharadita de azúcar, jugo de naranja o hasta un toque de miel puede redondear el sabor sin que se sienta dulce. 5. Cocina la salsa antes de agregar los camarones. Déjala reducir por lo menos 10 minutos. Esto concentra los sabores y evita que la salsa sepa cruda o ácida.

¿De dónde vienen los camarones a la diabla?

Los camarones a la diabla probablemente surgieron en la segunda mitad del siglo XX en las cocinas familiares del Pacífico mexicano, donde el acceso a mariscos frescos y a una amplia variedad de chiles secos permitía jugar con sabores intensos. En regiones como Guerrero, la tradición marinera y la creatividad popular se mezclaron para dar vida a este platillo que, como muchos otros, comenzó en la casa y terminó conquistando el menú de restaurantes.

La palabra “diabla” no solo hace alusión al nivel de picor, también refleja el carácter rebelde y potente de la salsa, que en un país como México —donde el chile forma parte de la identidad cultural— se convirtió en un ícono del gusto popular. La receta evolucionó con el tiempo: algunos le añaden cátsup, otros jugo de naranja, incluso hay versiones con chipotle o chile morita.