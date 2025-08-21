Buscar
El Economista
Autos

Lectura 1:00 min

Mercado Libre y Volkswagen aceleran a favor del consumidor

La alianza beneficiará a los clientes de la marca que buscan repuestos y refacciones originales.

main image

Foto EE: Marcos Martínez

Marcos Martínez

Con el objetivo de facilitar la compra y recepción de refacciones y accesorios originales, Volkswagen de México y Mercado Libre firmaron un acuerdo para la creación de una tienda oficial dentro del Marketplace de la empresa de e-commerce. 

El anuncio se llevó a cabo durante el evento de lanzamiento del nuevo Volkswagen Tera.

Productos como las principales autopartes de mantenimiento, colisión y desgaste, estarán disponibles en este canal exclusivo.

La tienda oficial comenzará a operar a partir de septiembre. 

La alianza entre Mercado Libre y Volkswagen de México ofrecerá beneficios como envíos gratuitos, compras a meses sin intereses y la entrega de mercancía en menos de 24 horas.

Te puede interesar

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete