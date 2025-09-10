Cadillac Lyriq-V llega con mayor emoción

La insignia que indica que ha sido mejorada con una inyección de poder llega por primera vez a un Cadillac eléctrico en México. Se trata del Lyriq-V, el suv impulsado por batería que ve incrementado su performance gracias a 115 caballos de fuerza adicionales y a mejoras estéticas que son exclusivas para la familia V-Series.

Cadillac ofrece 3 años de mantenimiento incluidos, Garantía de defensa a defensa por 3 años o 60 mil kilómetros, 8 años de garantía para la batería, un cargador portátil de 19 kW e instalación residencial hasta por 15 metros.Foto: Cortesía

Identidad única

Para reflejar la identidad del linaje de alto desempeño se vale de elementos como la parrilla Black Crystal Shield que ahora integra iluminación coreografiada, acentos en fibra de carbono, fascia delantera más baja y cercana al piso, estribos así como molduras al color de la carrocería. Lo más llamativo son los grabados e insignias V-Series que portan de forma exclusiva los rines de 22” en tono oscuro, las puertas traseras, el portón de la cajuela, el spoiler delantero, los estribos y la malla en patrón V de la parrilla.

Interior exclusivo

EL habitáculo brinda una atmósfera diferente con la incorporación de un sistema de audio AKG9 Studio de 23 bocinas con Dolby Atmos, techo panorámico, una pantalla led de 33” con Head Up Display de realidad aumentada de doble plano, ajuste eléctrico para respaldos y cojines de los asientos delanteros, una placa iluminada V-Series, decoración de papel de madera estándar, asientos de cuero y detalles bordados en V en los respaldos. Y para deleitar la vista del conductor el volante tiene el logo V-Series así como un botón para la modalidad de manejo V-Mode, aro deportivo con agarres esculpidos y la palanca hecha en aluminio para la función Regen on-Demand.

El modo de manejo Competitivo ajusta la tracción y la dirección de forma específica. Cuenta con el sistema Standard Continuous Damping Control para sacar el mayor desempeño al chasisFoto: Cortesía

Mayor energía

Se mantiene el tren motriz conformado por la batería de 102 kWh de capacidad que le permite una autonomía estimada en 458 kilómetros, dos motores eléctricos y tracción AWD. Por tratarse de un ejemplar V-Series cuenta con la función Velocity Max que libera toda su potencia convirtiéndolo en el Cadillac más rápido de la historia gracias a que logra el 0 – 100 km/h en 3.3 segundos.

Para una máxima integración con tu smartphone cuenta con la suite de Google por lo que puedes acceder a Google Maps, Waze, Spotify y aplicaciones como Prime Video y HBO Max.Foto: Cortesía

Máxima seguridad

Este apartado es uno de los más sobresalientes de este modelo gracias 7 bolsas de aire y asistencias como cámara de 360°, Control crucero adaptativo, Alerta lateral de ciclistas, Alerta trasera de cruce de tráfico con soporte de frenado, frenado automático de emergencia en intersecciones, entre otros.

Ficha técnica