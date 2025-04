Vargas Llosa: vivió la literatura como pez en el agua

“Toda la vida he tenido a mi lado gentes así, que me querían y alentaban, y me contagiaban su fe cuando dudaba. Gracias a ellos y, sin duda, también, a mi terquedad y algo de suerte, he podido dedicar buena parte de mi tiempo a esta pasión, vicio y maravilla que es escribir, crear una vida paralela donde refugiarnos contra la adversidad, que vuelve natural lo extraordinario y extraordinario lo natural, disipa el caos, embellece lo feo, eterniza el instante y torna la muerte un espectáculo pasajero”.

Es un extracto del discurso que Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) pronunció en Estocolmo, Suecia, en diciembre de 2010 en el marco de la ceremonia que lo convertiría como la undécima pluma en habla hispana en recibir el Premio Nobel de Literatura, y quien este domingo 13 de abril partió a los 89 años en Lima, Perú, el último autor latinoamericano merecedor del máximo galardón para las letras en habla hispana y figura fundamental del boom latinoamericano, dueño de una pluma fértil y también una de las figuras de opinión que más ecos tuvieron en la vida pública.

Así lo informaron vía redes sociales los hijos del autor, Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa, a través de un comunicado conjunto:

"Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz. Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá. Procederemos en las próximas horas y días de acuerdo con sus instrucciones. No tendrá lugar ninguna ceremonia pública. Nuestra madre, nuestros hijos y nosotros mismos confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos. Sus restos, como era su voluntad, serán incinerados”.

Un legado invaluable en las letras

Con su partida, Vargas Llosa cierra un vasto cuerpo de obra narrativa, cuentística, poética, teatral y periodística construido a lo largo de más de 70 años, desde sus primeros trabajos universitarios, como el ensayo Bases para una interpretación de Rubén Darío, cuya base fue su tesis universitaria presentada en 1958, con apenas 22 años, hasta su última novela Le dedico mi silencio (2023), pasando por pilares de la narrativa en habla hispana, como La ciudad y los perros (1963), La casa verde (1966), Conversación en la Catedral (1969), considerada como una de las contadas novelas totales de nuestra lengua; Lituma en Los Andes (1993), la autobiográfica El pez en el agua (1993), La fiesta del Chivo (2000), El sueño del celta (2010), Cinco esquinas (2016) y Tiempos recios (2019), por mencionar un puñado.

El autor peruano–español fue merecedor de prácticamente todos los premios más importantes para la construcción literaria en el mundo. Por supuesto, destaca el Premio Nobel de Literatura 2010, el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 1994 y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1986, así como los premios Rómulo Gallegos 1967, el Planeta y el Internacional Menéndez Pelayo, ambos en 1993.

También se le distinguió como miembro de la Academia Peruana de la Lengua en 1977 y de la Real Academia Española desde 1994. Asimismo, en 1985 fue condecorado con la Legión de Honor del gobierno de Francia en 1985, y apenas en 2023 pasó a ocupar un asiento en la Academia Francesa; en 2010 se le invistió con la Orden de las Artes y Las Letras de Perú y en marzo de 2011, el gobierno mexicano le otorgó la Orden del Águila Azteca.

Le fue entregado el doctorado Honoris Causa por las universidades de Yale, Harvard, Oxford, La Sorbona, Simón Bolivar, UNAM y Carlos III de Madrid, por mencionar algunas.

En la vida pública

A partir de La ciudad y los perros quedó consagrado como una de las figuras fundamentales del boom de la literatura hispanoamericana. Al igual que otros autores de esa corriente, su obra rompió con los cauces de la descripción tradicional al asumir las innovaciones de la narrativa extranjera, y adoptar técnicas como el monólogo interior, la pluralidad de puntos de vista o la fragmentación cronológica, puestas por lo general al servicio de un crudo realismo.

En 1990 participó como candidato a la presidencia de Perú por la coalición política centro-derecha Frente Democrático (Fredemo). Luego de dos peleados procesos electorales (primera y segunda vuelta), pierde las elecciones y regresa a Londres, donde retomó su actividad literaria.

En ese tiempo publicó La verdad de las mentiras (1990), un ensayo que lleva por título una las frases preferidas del autor en relación con la literatura: “la verdad de las mentiras”, en él reúne ensayos sobre 25 novelas y relatos de diferentes autores del siglo XX. En marzo de 1993 obtuvo la nacionalidad española, sin renunciar a la peruana.