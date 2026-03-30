Taylor Swift es demandada en Las Vegas por infracción de marca registrada por "Life of a Showgirl"

La ⁠superestrella del pop Taylor Swift fue demandada el lunes por una artista ⁠de Las Vegas, quien alegó que el más reciente álbum de Swift, "The Life of a Showgirl", viola sus derechos de marca registrada.

Maren Wade dijo en la demanda ⁠que la campaña de marketing del álbum ⁠de Swift amenaza con "eclipsar" su veterano espectáculo teatral "Confessions of a Showgirl" y solicitó al tribunal que impida a Swift crear confusión con el título de su álbum.

Los portavoces de Swift y de su discográfica, Universal Music Group, también demandada, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El abogado de Wade, Jaymie Parkkinen, dijo que "sienten un gran respeto por el talento y el éxito de Swift, pero la ley de marcas registradas existe para garantizar que los creadores de todos los niveles puedan proteger lo que han construido".

"The Life of a Showgirl", el duodécimo álbum de Swift, salió a la venta en octubre y batió récords de streaming en Spotify, convirtiéndose en el álbum más vendido de 2025.

Wade afirmó en la demanda que comenzó a escribir su columna "Confessions of a Showgirl" para Las Vegas Weekly en 2014.

Afirmó que, desde entonces, ha realizado una gira con un espectáculo teatral del mismo nombre en el que presenta "relatos sinceros y a menudo humorísticos sobre los retos y las situaciones absurdas de una carrera en la industria del entretenimiento, desde quedarse atrapada dentro de ⁠una tarta de cumpleaños gigante hasta imitar a ⁠una imitadora de Madonna".

La Oficina de ⁠Patentes y Marcas de Estados Unidos rechazó el año pasado la solicitud de Swift de ⁠registrar la marca federal "Life of a Showgirl" para "actuaciones musicales y servicios de entretenimiento en directo", alegando una posible confusión con la marca preexistente de Wade "Confessions of a Showgirl".

Wade dijo en la demanda que el uso continuado por parte de Swift del nombre "Life of a Showgirl" "eclipsa" su marca "hasta el punto de que los consumidores empiezan a asumir que el original es la imitación".

"Lo que la demandante había construido a lo largo ⁠de doce años, los demandados amenazaron con engullirlo en cuestión de semanas", afirmó.

Wade solicitó una orden judicial que impida a Swift utilizar su marca "Showgirl", así como una indemnización por daños y perjuicios sin especificar.