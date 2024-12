"Sujo", la película mexicana que aspira al Oscar y muestra el drama de crecer en la violencia

El asesinato de un narcotraficante repercute en su hijo, el pequeño Sujo; tiempo después, este chico tendrá que enfrentarse nuevamente con esta realidad, la trama nos hace reflexionar incluso sobre qué estamos haciendo como sociedad por los niños víctimas de la violencia en nuestro país. Está historia llevada al cine -"Sujo, hijo de sicario"- ha llamado la atención de los más importantes festivales del mundo, incluso ha sido seleccionada para representar a México en la carrera de los premios Oscar y los Goya en 2025, y ahora, tras su estreno el pasado 5 de diciembre, se encuentra en 380 salas en todo el país.

Para Astrid Rondero y Fernanda Valadez, quienes escribieron y dirigieron la película, el cine es la posibilidad de abrir preguntas, de generar conversación y decir: “el cine mexicano cuenta sus historias, con actores que expresan nuestros rostros y realidades”.

Platican a El Economista que la historia surgió mientras preparaban una película sobre reclutamiento forzado, “para la preparación fuimos a comunidades rurales en Guanajuato. En aquel momento pudimos hablar con chicos a los que queríamos invitar al proyecto, ahí escuchamos historias muy fuertes, muchas de ellas desde pequeños marcados por la migración y el desplazamiento forzado, que en muchas ocasiones converge con ser obligados de distintas maneras a trabajar con el crimen organizado”, explica Rondero.

Dijo que en muchos casos se trata de una ausencia de Estado, pero también por parte de la misma sociedad y las comunidades, “de ahí surge la idea de escribir la historia de Sujo, que refleja la dificultad de crecer en un México como este”.

La directora es contundente: “Parece que la sociedad y el Estado buscan a los jóvenes que han delinquido cuando hay que detenerlos, pero no antes. Hoy vemos en las noticias a los sicarios abatidos, pero nunca nos preguntamos si ese sicario fue un niño que nos necesitó en algún punto, eso a Fer y a mí nos conmueve sobremanera y nos mueve en nuestra labor”.

Explica que ella es de la Ciudad de México y desde ahí pudo entender la ceguera que tenemos como parte de la comunidad que vive en las grandes ciudades, “porque pareciera que no estamos en contacto con eso. En particular yo me sensibilicé al trabajar con Fernanda y ver las disparidades tan grandes que hay en el país. Pero escuchar las historias de los chicos fue lo más importante y nos parecía que esta película tenía que ser una carta de amor para ellos, decirles que su vida es importante, que a mucha gente nos importa y que hay mucho por hacer, pero además es un llamado de atención para la sociedad que pareciera que somos indolentes”.

El narcotráfico, un tema popular lleno de mitos

Fernanda Valadez platica que con "Sujo" querían traer una historia esperanzadora, pero sin ser ingenuas. “Quisimos pensar en la historia de un chico que nace y crece en tierra caliente (con locaciones en comunidades rurales entre Silao e Irapuato, Guanajuato) y las condiciones específicas que podrían ayudarlo a darle la espalda a la violencia que pareciera se empeña en ser su destino”.

Dijo que el tema del narcotráfico se ha vuelto popular en la cultura; en la música, las películas, las series, pero la perspectiva que ellas tienen es desmitificar al crimen organizado como una posibilidad de lujo o éxito, de obtener riqueza, “porque ciertamente son fantasías, cuando vamos a filmar o a conversar con los chicos en realidad es muy evidente que es una maquinaria que engaña y que recluta a través de una fantasía y que se aprovecha del proceso de crecer, pues la adolescencia es un proceso difícil y riesgoso,pero en la maquinaria de crimen organizado, los lleva a ser desechados con el gancho de una aparente comunidad”.

Asegura que no se trata de imponer una visión u otra sino simplemente cuestionarla, “para nosotras esa es la posibilidad y lo que amamos del cine, poder conversar y hacerlo desde la empatía, algo inherente por el hecho de contar historias”.

Una segunda oportunidad para muchas historias

Durante la función especial en las instalaciones del Imcine; estuvieron presentes también Ana Echeverria, directora ejecutiva de Reinserta (una organización civil que brinda apoyo a menores víctimas de la violencia en México) y Sandra Izquierdo, líder de proyecto de reinserción en la ONG.

Echeverría explicó que desde Reinserta les interesa entrar en la conversación porque los temas que trata la película son los temas que trabaja la asociación de manera integral. “Reinserta se enfoca en transformar las vidas de niños y jóvenes que están marcados por violencias muy graves, se trata de poblaciones muy vulnerables a situaciones tales como el crimen organizado. Hoy tenemos jóvenes que empiezan muy chicos a cometer delitos muy graves”.

Dijo que algo que le impacta, es reconocer que los esfuerzos que se hacen son reales, con las herramientas que se tienen como sociedad para cortar estos círculos de violencia, “pero no nos alcanza. Lo que nosotros hacemos desde Reinserta es justo, con herramientas y modelos que ya están probados, atender a esta población para tratar de cortar esos círculos de violencia, dejar el punto de vista punitivista y ver en las personas una oportunidad, para ellos y para el país (...) En este caso Sujo pasa por todas esas etapas y muestra el problema desde el punto de vista de la persona y de todo el ciclo de vida, así podemos, como audiencia, entender que sí hay manera de cortar estos círculos”.

Agrega que este tipo de trabajos ayudan a que la gente entienda qué es lo que hace Reinserta y que nos toca como sociedad, “las artes visuales son un puente muy poderoso para que todos pensemos alrededor de la temática, gracias por fijarse en este tema y tratarlo de una forma tan bonita”.

Por su parte, Izquierdo asegura que la película es dura, pues retrata lo que está pasando en nuestro país, pero algo peculiar es que “no se necesita una gota de sangre en escena para hacerlo”.

Desde su labor también compartió una reflexión: “Veía a Sujo y le puse todos los nombres de los jóvenes con los que Reinserta trabaja. Es un tema que es muy importante poner sobre la mesa, que la gente empiece a dejar de evadir esta realidad, pues nosotros vemos noticias de violencia y homicidio, y le cambiamos, estamos sobrecargados, sin embargo somos nosotros los que al final podemos cambiar la historia de Sujo y de muchos otros niños y jóvenes. En estos pequeños hay una normalización de la violencia desde muy chicos, con entornos delincuenciales y eso tiene que cambiar”.

"Sujo, hijo de sicario" ha acumulado 40 nominaciones en festivales internacionales y ha ganado trece premios, entre ellos el Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance 2024 y está en espera de ser seleccionada para la competencia oficial de los Oscar y los Goya en 2025.

