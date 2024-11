Recorte a Cultura no afectará a creadores: Claudia Curiel

La Secretaría de Cultura, “en temas de apoyo a la creación, (en el paquete económico 2025 para Cultura) no tendrá ninguna reducción. Incluso hay un incremento”.

Así garantizó la titular de la dependencia federal, Claudia Curiel de Icaza, este martes durante la presentación de la programación para la tercera edición del Foro Nacional de Creadores, a llevarse a cabo en distintas sedes del Complejo Chapultepec del 11 al 15 de diciembre.

Las declaraciones de la funcionaria ante la prensa cultural se dieron después de que la entrega del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2025 revelara una posible reducción general en el Ramo 48, Cultura, del 30.8% en comparación con la disponibilidad presupuestaria del 2024.

Por este escenario, Curiel de Icaza precisó que “la reducción de ese 30% es principalmente por la obra del Programa Nacional de Reconstrucción y por las obras de Chapultepec, que finalmente ya terminaron”, e incluso señaló que para el Sistema Nacional de Creadores de Arte (antes Fonca) la previsión presupuestal para 2025 es de alrededor de 50 millones de pesos adicionales, incluso por encima del cálculo por inflación.

“Sin duda, el sector cultura es una prioridad y se está trabajando, estoy en esas charlas, lo he hablado con la presidenta, que es sensible al tema, de ver a la cultura como prioridad”, aseguró y añadió que “sin embargo, (la reducción) no le va a pegar a los artistas. Vamos a operar (el Complejo Cultural) Chapultepec y habrá el presupuesto que garantice la operación de toda la nueva infraestructura. Lo que se hará ahora es que en los primeros años no vamos a generar infraestructura nueva. Vamos a operar y dar mantenimiento a la infraestructura existente. Ahora van otros proyectos como Educación Artística, donde tenemos más de 34 escuelas a nuestro cargo que requieren una intervención mayor”, señaló Curiel.

Que los artistas se vean

En esta oportunidad, Claudia Curiel de Icaza expresó que no solamente se hará un análisis de reorganización de los recursos para apoyos a creadores: “estamos analizando fortalecer la circulación para que muchos de los trabajos de los artistas del sistema puedan tener una derrama distinta en los circuitos que tenemos y también en temas de formación y de espacios comunitarios. Nos interesa generar vasos comunicantes entre lo formal y lo no formal, como lo vamos a hacer en temas de educación artística”.

Y añadió que “hay muchos apoyos a la creación, y está muy bien, pero tenemos que balancear la circulación, difusión y el acceso a la cultura”.

En este sentido, adelantó que “parte de los programas (escolares) que vamos a fortalecer tiene que ver con teatro y danza escolar, donde vamos a integrar no solamente a las compañías sino a las alumnas y alumnos de las escuelas de educación artística”.

Para esto, mencionó, se creará un consejo de programación para “balancear todo esto, ver qué sectores atendemos, dónde hay áreas de oportunidad. Estamos viendo cómo fortalecer los apoyos, que no sean exclusivamente para la creación, necesitamos ver la circulación”.

Todo esto será el punto de partida para la elaboración del proyecto de iniciación artística en coordinación con la SEP.

El Programa Nacional de Reconstrucción

Sobre los detalles del Programa Nacional de Reconstrucción, Curiel de Icaza destacó que se están por entregar más de 3,000 inmuebles completamente restaurados tras sus daños por los sismos de los últimos años.

Y dijo: “estamos evaluando qué otros requerimientos hay para proponer a la presidenta sobre cuáles podrían ser en esta segunda etapa los templos y espacios de infraestructura que podemos fortalecer a través de ese proyecto”.

Hacia el final de la conferencia, Curiel de Icaza expresó que la reducción presupuestal correspondiente a este programa, el cual recibió para 2024 un total de 203.7 millones de pesos, como este diario ha desglosado a partir del PPEF 2025, no afectará los recursos que año con año reciben institutos como el INBAL e INAH para la intervención habitual anual de recintos patrimoniales.

“Pero ya tenemos una lista y una propuesta de lo que podemos fortalecer en temas de infraestructura, de templos y otros temas patrimoniales, para los siguientes años. Eso seguramente tendrá fondos adicionales a los que ya tenemos”, dijo.

El Foro Nacional de Creadores 2024

Claudia Curiel de Icaza se presentó en el Laboratorio Escénico del Centro Cultural del Bosque junto con el director general del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, José Luis Paredes Pacho, y la creadora artista musical electrónica Jennifer Butanda y la arquitecta María Bustamante Harfush, quien es jurado y tutora del sistema, así como por el actual Miembro de la Comisión de Artes de Sistema Creación, Omar Guzmán.

Paredes Pacho se encargó difundió los pormenores de la edición 2024 del Foro Nacional de Creadores:

“Los beneficiarios eligen fragmentos de su trabajo junto con los tutores para presentarse en este Foro Nacional de Creadores. Este foro unifica distintos programas, que son las becas del Sistema de Apoyo a Creadores y Proyectos Culturales (antes Fonca), pero también incluye otras vertientes que no necesariamente participaban en el foro”.

Durante los cinco días del encuentro, el público podrá presenciar una magna exposición de artes visuales, un concierto de música electroacústica que pondrá a conversar géneros que van desde los experimental al pop y lo académico

En el Laboratorio de Experimentación Escénica, en el Jardín Escénico, se llevará a cabo una muestra y un ciclo de conversaciones sobre los diseños escénicos, que van desde el diseño sonoro, escénico y de vestuario hasta la iluminación.

Asimismo, se llevará a cabo una muestra de creación coreográfica y una serie de conciertos de músicos tradicionales de México, lo mismo que la presentación de una antología editorial sobre dramaturgia, guion cinematográfico y letras en lenguas indígenas, con fragmentos en distintos géneros realizador por 66 creadores que han sido beneficiados por el Sistema.

“Lo que antes era un mercado de artes escénicas y una serie de muestras de fragmentos que se presentaban ante posibles programadores de festivales nacionales y extranjeros, hoy en día está convertida en una plataforma para la profesionalización de los grupos artísticos. En esta ocasión, como parte del foro, se presentará un programa de conferencias con valiosos contenidos para los artistas y grupos. Es decir, se ofrecerán guías básicas para desarrollar un plan de gira, la cobertura de lo logístico y lo financiero. Incluso se revisará cómo calcular los impuestos en el presupuesto de un proyecto artístico”.

El Foro Nacional de Creadores 2024

Del 11 al 15 de diciembre

Complejo Cultural Los Pinos

Cineteca Chapultepec

Jardín Escénico

Entrada libre

Conozca la programación completa

https://sistemacreacion.cultura.gob.mx/foro-nacional-de-creadores-2024/