"Pop Siniestro", arte pictórico desde el cine y la periferia

Los entresijos del arte contemporáneo son caprichosos, y la manera como un artista anónimo salta a la escena lo es mucho más. Pero a veces en las sencillas aficiones de la infancia se encuentra el origen de una brillante carrera.

Es el caso de Emmanuel Ramírez "Raya" (Ecatepec, 1996), un economista egresado de la FES Aragón, proveniente de una familia que no podía insertarlo en el mundo del arte pero que por su cuenta halló en las imágenes que consumía la simiente de su propuesta pictórica.

Nunca imaginó que sus "monos" pudieran constituirse en una propuesta artística e insertarse en el vibrante y competido mercado del arte contemporáneo, y por la puerta grande, en la galería DNL Art, al interior del Hotel Suites Reforma, a unos pasos del Ángel de la Independencia en la bulliciosa Avenida Paseo de la Reforma, durante el epicentro de la Semana del Arte que tuvo lugar la semana pasada en la capital mexicana.

Raya acaba de montar su primera exposición individual, "Pop Siniestro", de la mano de Paola Talavera, "Kuratrix", su hada madrina en esta incursión nada fácil. Pero su debut no parece el de un novato, los trazos y el discurso pictórico hablan de un largo proceso de búsqueda y experimentación.

Emmanuel Ramírez y la curadora Paola Talavera.Foto EE: Francisco de Anda

Muchos años han precedido el trabajo de Emmanuel para encontrar su propia voz, su propia paleta colmada de colores vibrantes, para darle coherencia y consistencia a los temas que quiere proyectar.

Pero para esta primera exposición, Raya se dedicó dos años a concebirla y a fraguarla, partiendo de la afición primera que lo acercó al dibujo y a la pintura: el cine.

"Desde niño me gustó el cine y fue desde siempre una fuente de imágenes a la que podía acceder con relativa facilidad. De donde yo vengo, que es Ecatepec, no hay casi museos, y no existe mucha oferta artística o cultural, y aunque yo dibujo desde que tengo uso de razón, el cine fue el primer acercamiento que tuve con imágenes; desde muy niño tuve contacto con películas como Naranja mecánica, y una vez que las veo, me vuelan la cabeza". revela.

"Y empiezo a devorar todas estas películas, no sólo el cine de culto sino cualquier cosa que se me atravesara; con el paso de los años fui retomando imágenes no sólo del cine sino de la música o de la cultura pop", añade Raya.

De allí que es imposible no reconocer en sus cuadros algunos personajes de cinta icónica como "Alex" y su vaso de leche; Rocky, Mia Wallace, de "Pulp Fiction"; "Taxi Driver", "Matrix" o "El Resplandor".

Raya charla con El Economista a unos días de la inauguración de la muestra y define su estilo como "expresionista abstracto, un tanto naif, un tanto pop, una mezcla de varias vanguardias inspirada en los artistas vanguardistas: Picasso, Basquiat, Kooning, y, en particular para esta su primera muestra, las influencias de André Butzer, Richard Prince y Basquiat son innegables.

"Fue un recorrido de dos años que me tomó armar las piezas de esta serie; la mayoría –26 en total– son de gran formato, son óleos combinados con acrílico, spray y algunos dibujos", dice el artista.

El deseo, como fuerza motriz

El texto curatorial subraya una frase de Aristóteles: "Sólo hay una fuerza motriz: el deseo". Y es que a pesar de que muchas imágenes están inspiradas en el cinematógrafo, Emmanuel comparte que su intención no fue reproducir escenas ni replicar al cine en un cuadro, sino proponer una reflexión sobre el cine mismo, sobre la relación entre pintura y cinematografía. "Quise enfocarme en los personajes para hablar de algo que todas las películas tienen un común, que es el deseo, pero que va más allá, y se conecta con las adicciones, los fetiches, las pulsiones". Por eso al nombre de la exhibición –Pop Siniestro– lo acompaña el subtítulo "deseo, ansiedad y consumo".

Algunas piezas al óleo y acrílico, como "Fuera de Onda" o "Chungking Express", expresan esa adicción al consumo visual al que estamos expuestos, ese bombardeo constante del que a veces no somos muy conscientes. "A partir de eso, la obra se convierte en una reflexión acerca de que tan bombardeados estamos y qué tanto impacto tiene en nosotros la cultura pop y ni siquiera nos damos cuenta, por eso el título de "Pop Siniestro", creo que es más agresiva de lo que parece", dice Raya.

Matrix, de Raya.Foto EE: Francisco de Anda

"Si tú te fijas, todos los rostros que aparecen en las piezas están huecos, son personas huecas, no hay identidad, en este consumo desenfrenado de capitalismo tardío estamos perdiendo un montón de cosas, y creo que la muestra invita a esta reflexión." Aunque aclara que él se ve reflejado en sus personajes, y desde allí la reflexión que se convierte en un ejercicio estrictamente personal que no pretende ningún adoctrinamiento.

Monos, arte y política

Paola Talavera, "Kuratrix", es la artífice de la curaduría de Pop Siniestro. Comparte que cuando conoció a Raya, hace cinco años, ella estaba muy interesada en la relación arte y política. "Él me dijo, 'es que yo hago monos', 'soy monista', decía en broma, como ignorando esta parte política; y yo le dije que me parecía un acto de arte político este traslado desde Ecatepec, romper con las restricciones del campo social y, con el capital cultural que tenía al alcance, querer insertarse en el arte desde la periferia, porque ambos somos estos hijos de la periferia, cuyos padres no tuvieron ningún contacto con el arte y quieren insertarse en esa práctica, y esta serie, mucho más asentada, también propone esta reflexión", explica Paola.

Paola Talavera Kuratrix.Foto EE: Francisco de Anda

Kuratrix destaca del trabajo de Raya, "su creatividad inagotable, la fuerza de las imágenes, la explosión de color y una producción de personajes y temas inspirados en su cotidianidad, y en los temas que más le interesan: las películas de culto y la música".

Lo define como un artista visual que ha dedicado su obra a la reflexión y actualización de la herencia del arte moderno. Desde la pintura fauvista, expresionista cubista, hasta el arte naif. "Sobre todo, lo que me encanta es su manera de pintar de una forma muy honesta y con mucha fuerza".

Cartel El resplandor.Cortesía

"Pop Siniestro. Deseo, ansiedad y consumo"

Galería DNL Art, Hotel Suites Reforma.

Hasta el 28 de febrero.

Avenida Paseo de la Reforma 374, Colonia Juárez, Ciudad de México.

La exhibición puede visitarse de las 10:00 a las 18:00 horas. El ingreso es gratuito.

Conoce más del trabajo del autor:

IG: raya3mil