“Papelito habla”: se presenta Mi Legado, un instrumento para tener en orden tus documentos

Tener todos nuestros documentos en orden y localizables parece un ejercicio muy básico para cualquier persona, pero nada más lejos de la realidad. Cuando doña Mayra González Moreno hizo esta reflexión y luego lo llevó a la investigación, encontró que no existía un instrumento que permitiera compilar toda nuestra historia, aunque buscó y encontró un pequeño ejercicio realizado por un notario para “esposas desesperadas”, otro compendio en Estados Unidos denominado “Ya estoy muerto y ¿ahora qué?”, y luego en Singapur y España un ejercicio similar, ninguno lograba integrar los diferentes aspectos de nuestra vida.

De este vacío surgió el proyecto de Mi Legado, una plataforma phygital que combina lo mejor de las experiencias físicas y digitales organizada en cinco capítulos que abarcan temas como: Datos generales, información financiera, bienes y posesiones, servicios funerarios y herencia. En entrevista para El Economista la creadora de este trabajo asegura que “surge de la necesidad de tener todas las cosas ordenadas en un solo lugar y accesibles. Yo empecé por mí, porque perdí mucho tiempo buscando y encontrando”.

Esta solución ayuda al usuario a trasladar la información solicitada de manera sencilla y segura en cualquiera de sus tres presentaciones: Libro de trabajo, carpeta impresa y versión digital. Al llenar los apartados correspondientes, se cumplen con los objetivos del documento: Planear, organizar, proteger, implementar y prevenir. Su diseño es práctico y accesible para cualquier persona, pues la idea es generar un instrumento fácil de consulta que centraliza toda la información importante.

No sabemos prevenir

Desde que nacemos vamos generando una cantidad importante de papeles y documentos que son parte de nuestra identidad, todo eso cuesta trabajo tenerlo orden, por eso doña Mayra generó un ejercicio personal para dejar las cosas ordenadas para su familia, pero con el tiempo y las investigaciones de aproximadamente año y medio, se dio cuenta que esto podría ser útil para cualquier persona.

“Eso me motivó a tratar de generar consciencia en todas las personas, y es que no solo necesitamos orden para el día que ya no estemos, también lo necesitamos para nuestra vida diaria y en todas las edades y situaciones económicas y sociales. Que sea un instrumento de consulta frecuente, pues esto inicia por datos personales, nuestro número de contacto de emergencia, hasta una guía de nuestros gastos, testamento, propiedades, etcétera”.

Asegura que darse el tiempo para llenar este proyecto es un trabajo muy personal y cada quien lo va logrando a su tiempo, pero desde su punto de vista, tener un testamento puede ser una base para empezar a reflexionar sobre lo que tenemos, cómo lo queremos distribuir y tener todo en orden para que eso se pueda llevar a cabo. Recordó que un testamento se puede hacer desde los 16 años y no necesariamente tienes que tener muchos bienes, sino que se trata de un documento que pone orden a nuestra existencia y se puede ir actualizando durante nuestra vida.

Pero después del testamento Mi Legado permite darle seguimiento a este ejercicio de reflexión, porque en un testamento no se pueden poner tantos detalles de otras cosas. Entonces se trata además de una invitación a hacer un inventario desde lo más sencillo hasta lo más significativo y todo eso especificarlo, pues trabajamos toda la vida para tener cosas y tenemos derecho a decidir a dónde van a parar.

Explica que también es un instrumento para las personas discapacitadas parcial, temporal o definitivamente, pues normalmente ni los familiares cercanos tienen acceso a información que puede requerirse en caso de que algo nos sucediera. “No se diga en cuestiones financieras, donde surgen grandes problemas porque no se sabe de claves, sucursales o cuentas”; como dato, la Condusef puede ser la instancia para saber de cuentas, afores, seguros, muchos datos de los que no se tiene idea.

Sobre la previsión funeraria, dijo que esto también es difícil, “porque culturalmente no hemos logrado el hábito de prevenir la muerte”. Recordó que no anticipar genera muchos gastos no contemplados, además de tiempo y desgaste para los nuestros.

Finalmente recordó que este trabajo no se lo podemos delegar a nadie, “no se trata de una institución o de familiares o amigos, es un ejercicio muy personal que nos regalamos, para decidir por nosotros mismos lo que queremos y lo que tenemos. Mi mayor invitación es a hacer conciencia, pero también proteger a nuestra familia, a los que queremos y estar preparados para una emergencia”.

Foto: Especial

Mi Legado

El libro de trabajo de Mi Legado ya está disponible y en librerías Porrúa https://milegadoenorden.com.mx

Dudas: info@milegadoenorden.com.mx

Sus redes sociales:

FB: milegadomx

IG: milegadomx