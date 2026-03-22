Noche de Museos: esta es la agenda de eventos para el último miércoles de marzo

La tradicional Noche de Museos regresa el último miércoles de este mes para ofrecer a capitalinos y visitantes una amplia agenda cultural nocturna que combina arte, música, talleres y experiencias únicas en distintos recintos de la Ciudad de México.

Programada como parte de las actividades culturales mensuales que invitan a redescubrir la riqueza de los museos de la capital, esta edición promete sorprender con propuestas tanto clásicas como innovadoras, además de consolidarse como un plan accesible para todas las edades, con actividades gratuitas o de bajo costo.

¿Cómo es la Noche de Museos?

La Noche de Museos se realiza tradicionalmente con horarios extendidos: la mayoría de los recintos participantes abre sus puertas hasta entrada la noche, lo que permite recorrer exposiciones permanentes y temporales bajo una perspectiva distinta a la de los horarios tradicionales.

Este formato nocturno no sólo permite descubrir colecciones artísticas de manera diferente, sino también propiciar el encuentro entre visitantes y artesanos, músicos y creadores locales, así como fortalecer la oferta cultural de la Ciudad de México como un destino de vida nocturna que combina entretenimiento con aprendizaje.

La cartelera completa se publica con detalle en la página oficial de la Noche de Museos; en cada edición participan más de 80 recintos culturales de la capital que ofrecen actividades gratuitas o con costo accesible.

Recorrido nocturno con arte, música y tradición

En esta edición se anunciaron propuestas como talleres, catas, proyecciones, conversatorios y conciertos, así como actividades especiales que combinan cultura popular y memoria histórica.

Entre los eventos destacados está un tributo musical especializado en la historia de la música tropical, que se presenta en el Museo del Estanquillo con el programa titulado “Échale salsita: La Historia de Fania”, celebrado por su aporte al rescate y difusión de este género.

Además, algunos recintos se integran con propuestas más inesperadas, como la del Palacio Postal que ofrecerá una cumbia especial como parte de la velada, invitando al público a disfrutar del ritmo mexicano en un bello ambiente arquitectónico.

Otras opciones son:

🇯🇵🇲🇽#NochedeMuseos te invitamos a la inauguración de la #Expo "Archivos del afecto. Memorias familiares de la migración japonesa a México".



🗓️#Miércoles 25 de marzo

📌Sala Eusebio Dávalos del #MNCM

⏰18 h

🪑180 personas



Colaboración con @JapanEmb_Mexico#EntradaLibre pic.twitter.com/yloQBkS5ZA — Museo Nacional de las Culturas del Mundo INAH (@MuseoCulturas) March 21, 2026

En “Músicos de a pie”, Mariano Aparicio fotografía a intérpretes de música popular y propone una mirada atenta a su dimensión cotidiana.



Les esperamos el miércoles 25 de marzo a las 19 h en la Fonoteca Nacional.#FonotecaNacional #nochedemuseos pic.twitter.com/LUTaAMEGvq — Fonoteca Nacional (@Fonoteca) March 20, 2026

Revive la intervención de Diego Vega como nunca antes. Súmate a nuestra #NocheDeMuseos de marzo.

Las casas del MCEDRFK se transforman en pantallas para la proyección Perimetrales.



📅 25 de marzo

🕐18:30 h.

Entrada libre | Cupo limitado: 60 personas



📸: Brenda Jáuregui pic.twitter.com/9QTvmfQB0F — Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo (@museoestudioDR) March 20, 2026

¿Sin planes para la #NocheDeMuseos de marzo? 🎶 Déjate cautivar por el concierto “Bolero en pluma de mujer”, un homenaje a las grandes compositoras de México y Cuba, en la voz de Itzel Escobar. Te esperamos el día miércoles 25 de marzo a las 19:00 horas. 🥳🤩 pic.twitter.com/yCckeV2NXR — Museo del Telégrafo (@museotelegrafo) March 20, 2026

🏛️✨ La cultura cobra vida en el #CongresoCDMX.



Este 25 de marzo sé parte de la #NocheDeMuseos con una tarde llena de música, arte y literatura 🎶📚



Disfruta del concierto del Dueto Sirena del Bosque y la presentación del libro “Las Pozas de Michael Sledge”.



⏰ 17:00 h

🎟️… pic.twitter.com/K6NGsENHgp — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) March 20, 2026

Teatro en la Noche de Museos.



Esta #NocheDeMuseos el escenario del Centro Cultural Jaime Torres Bodet presenta: "Las Bodas"



📅 25 de marzo.

🕔 17:00 horas.

📍 #CCJTB.

💬 ¿Te gusta el teatro?#NocheDeMuseos.@sse_ipn.#ElPoliEsCultura. pic.twitter.com/tDB16KfaZa — Cultura IPN (@IPN_Cultura) March 19, 2026

¡Tenemos debutante en #NocheDeMuseos, la Casa Jaime Sabines llega con dos grandes de la cultura Elena Poniatowska y una plática sobre Jaime Sabines.y un taller

¡No te lo pierdas!

25/03

De 17 a 19:30 H

E. libre

Cupo 250 personas

aocasaculturaljaimesabines@gmail.com



Avenida pic.twitter.com/vUbAv5OBwF — Noche de Museos CDMX (@nochedemuseos) March 19, 2026

¡Las historias también se cuentan en vivo!

Esta #NochedeMuseos acompañamos en un encuentro virtual con algunas de las “Grabadoras de historias”. Te invitamos a un Live en el que diez artistas de distintos estados del país, junto con los curadores de esta exposición, (...) pic.twitter.com/JBeycUPEAw — MUNAE (@munaemexico) March 19, 2026