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Noche de Museos: esta es la agenda de eventos para el último miércoles de marzo
La edición de este mes trae una variada propuesta para todos los gustos y bolsillos.
La tradicional Noche de Museos regresa el último miércoles de este mes para ofrecer a capitalinos y visitantes una amplia agenda cultural nocturna que combina arte, música, talleres y experiencias únicas en distintos recintos de la Ciudad de México.
Programada como parte de las actividades culturales mensuales que invitan a redescubrir la riqueza de los museos de la capital, esta edición promete sorprender con propuestas tanto clásicas como innovadoras, además de consolidarse como un plan accesible para todas las edades, con actividades gratuitas o de bajo costo.
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¿Cómo es la Noche de Museos?
La Noche de Museos se realiza tradicionalmente con horarios extendidos: la mayoría de los recintos participantes abre sus puertas hasta entrada la noche, lo que permite recorrer exposiciones permanentes y temporales bajo una perspectiva distinta a la de los horarios tradicionales.
Este formato nocturno no sólo permite descubrir colecciones artísticas de manera diferente, sino también propiciar el encuentro entre visitantes y artesanos, músicos y creadores locales, así como fortalecer la oferta cultural de la Ciudad de México como un destino de vida nocturna que combina entretenimiento con aprendizaje.
La cartelera completa se publica con detalle en la página oficial de la Noche de Museos; en cada edición participan más de 80 recintos culturales de la capital que ofrecen actividades gratuitas o con costo accesible.
Recorrido nocturno con arte, música y tradición
En esta edición se anunciaron propuestas como talleres, catas, proyecciones, conversatorios y conciertos, así como actividades especiales que combinan cultura popular y memoria histórica.
Entre los eventos destacados está un tributo musical especializado en la historia de la música tropical, que se presenta en el Museo del Estanquillo con el programa titulado “Échale salsita: La Historia de Fania”, celebrado por su aporte al rescate y difusión de este género.
Además, algunos recintos se integran con propuestas más inesperadas, como la del Palacio Postal que ofrecerá una cumbia especial como parte de la velada, invitando al público a disfrutar del ritmo mexicano en un bello ambiente arquitectónico.
Otras opciones son: