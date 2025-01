“En México hay pocas galerías y muchas tiendas de arte”: Héctor Díaz

Héctor Díaz es uno de los marchantes del mercado del arte pictórico más jóvenes de México. ¡Ah!, pero es allí donde radica la seña identitaria de nuestro entrevistado, él no sólo vende obras de arte, se considera un “constructor de carreras artísticas y de colecciones”.

Nacido de Ciudad Juárez en 1986 —“en una ciudad fronteriza en medio del desierto; muy al norte de México y muy al sur de Estados Unidos, dice con cierto orgullo—, Díaz creció en una cultura binacional, estudió Negocios en el Tecnológico de Monterrey y en el IPADE, y en 2020, a sus 33 años, emprendió la aventura de fundar su propia galería de arte, en Zapopan, Jalisco, bajo el sello de su nombre: HECTOR DIAZ; así, en mayúsculas y sin acentos, “una galería de arte contemporáneo, internacional y universal”, afirma.

Además, es un crítico y curador de arte que representa en México a pintores de talla internacional, y en la antesala de la Semana del Arte en Ciudad de México, nos ofrece un punto de vista novedoso sobre el mercado pictórico, contrastante con la euforia que desata entre artistas y coleccionistas este gran escaparate del arte latinoamericano y, además, nos da razón del concepto de galería que él representa y defiende.

— Eres un jugador joven en el mercado del arte contemporáneo en México, ¿cómo te defines?

Soy el primer galerista que de Chihuahua, y uno de los más jóvenes en el país en emprender una galería. Me especializo en pintura del mercado primario, no estoy en el mercado secundario, priorizo a los artistas vivos. Soy un galerista joven de edad y nuevo en la industria del arte en México y en el mundo. Creo que uno no busca el arte, sino que éste te encuentra, y te atrapa para siempre.

Mi trayectoria ha consistido en representar artistas y coleccionistas, y en muestras expositivas de alto impacto cultural y social. Yo nunca me propuse ser la mejor galería de Jalisco, de México, de América Latina, no, eso hubiera sido un reto muy fácil...me propuse ser una galería que compita en el mundo, aun en escala menor.

—¿Cómo surge HECTOR DIAZ y cuál ha sido su itinerario?

Al ingresar y comprender esta industria, descubrí que en México casi no hay galerías, somos muy pocas, lo que hay son tiendas de arte. Tristemente existe una tremenda falta de profesionalismo en el sector, los artistas y los coleccionistas no son representados, sino abusados, los vendedores de arte solo ven por ellos; es casi utópico el impulso de artistas en la industria del arte y en la escena mundial.

Descubrí también que existen muchos pseudo artistas que buscan la fama y la etiqueta, pero que son realmente pocos los artistas verdaderos por generación con una voz única capaz de trascender y escribir los nuevos libros de arte.

Tengo el honor de representar a dos grandes maestros europeos: el realista Javier Arizabalo de Francia y el fauvista Stefano Puleo de Italia. Son tan grandes, que se dicen pintores y no artistas, y aún buscan mejorar y seguir aprendiendo, algo poco común en creadores jóvenes.

— ¿Qué papel juegan en tu proyecto los coleccionistas, los artistas, las alianzas con espacios de exposición?

La representación de artistas se parece al proceso de los vinos, requieres buenas uvas, buena cosecha y un cuidadoso añejamiento. No porque un vino esté detrás de una vitrina significa que es bueno; sucede lo mismo con el arte.

La representación de coleccionistas en México no existe, los art dealers le venden a quien se deje. En teoría, las galerías representamos primero a los coleccionistas, después a los artistas. Te aseguro que pocos galeristas latinoamericanos saben quién fue Joseph Duveen.

—¿Por qué HECTOR DIAZ permanece fuera de los grandes circuitos como la Semana del Arte, ya próxima, en Ciudad de México?

Si tu vas a una feria de arte, y hay 100 galerías participando con 10 artistas cada una, pues son 1000 creadores, pero no necesariamente 1000 artistas... es un espectáculo visual, es una farsa disfrazada de glamour.

—¿Por qué te lanzaste a la aventura de montar una galería en una fábrica de tequila, por qué naufragó el proyecto y qué enseñanzas te dejó?

En el año 2023 mudé mi galería en la ciudad –estilo “White Cube”– a una destilería de tequila, en Tequila, Jalisco, estuve trabajando durante seis meses, pretendía ser la primera Tequilera-Galería del mundo y uno de los recintos culturales privados más grandes de México con cuatro salas de exposiciones. Decidí cancelar el proyecto por razones profesionales, entonces me tocó perder ambos espacios.

Fue difícil cancelar nuestro exitoso Programa de Exposiciones, pero aproveché el momento para llevar mi galería al siguiente nivel: implementar una institucionalización.

La mayoría de galerías –y empresas en general– no logran permanecer en el mercado y continuar en el futuro por la carencia de institucionalización.

—Explícanos en qué consiste esa institucionalización

La institucionalización le permitió a HECTOR DIAZ operar bajo estándares internacionales y representar a nuestros coleccionistas y artistas de una manera espectacular, siempre aportándoles valor. Además nos permitió introducirnos al mercado y a la industria internacional, que es donde realmente funciona todo.

— ¿Crees en la idea de la democratización del arte?

Yo no creo en la democratización del arte en la industria del arte, creo en los artistas y creo en los coleccionistas, pero los verdaderos son escasos, por eso es una industria de lujo. Sin embargo, sí creo en la democratización de las exposiciones para las comunidades, porque son cultura.

—Además de galerista, eres un crítico y líder de opinión, háblanos de esa faceta

He tenido la oportunidad de escribir artículos de opinión en El Economista desde hace años, esto me ha permitido compartir ideas y reflexiones sobre la industria mexicana, tan desconocida, tan romántica, pero también tan devastada y olvidada, para generar conciencia, esperando que pueda mejorar, los artistas lo merecen.

—¿Cómo percibes actualmente el mercado del arte contemporáneo en México y el mundo?

México no carece de artistas, sino de galeristas. Existen artistas creando arte espectacular, pero casi no existen galeristas creando posibilidades.

Ser galerista no es vender arte y hacer exposiciones únicamente, es construir carreras y colecciones.

Pocos comprenden lo que implica una galería: vendes algo que casi nadie necesita; tus compradores suelen ser las personas mas ricas del mundo; tratas con artistas internacionales; montas exposiciones de alto impacto; generas temas editoriales; haces alianzas con medios de comunicación; tienes estrategias digitales; ofreces eventos chic; gestionas logísticas internacionales... todo al mismo tiempo; es muy compleja la operación de una galería.

La mitad de las galerías en el mundo operan en números rojos... una galería está casi destinada a cerrar... por eso es importante demostrar que sí se puede..

—¿Cuál es tu aspiración más alta como galerista?

Yo quiero posicionar a México en la industria del arte del Siglo XXI, quiero que desde mi país, artistas y coleccionistas mundiales se sientan representados.

Artistas representados por HECTOR DIAZ