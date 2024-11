Merma en Cultura no impactará en apoyos: Curiel

La Secretaría de Cultura, “en temas de apoyo a la creación (en el PPEF 2025) no tendrá ninguna reducción. Incluso hay un incremento”.

Así lo garantizó el pasado martes la titular de la dependencia federal, Claudia Curiel de Icaza. Esto, después de que la entrega del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2025 revelara una inminente reducción general en el Ramo 48, Cultura, del 30.8% en comparación con la disponibilidad presupuestaria del 2024.

En este contexto, Curiel de Icaza precisó que “la reducción de ese 30% es principalmente por la obra del Programa Nacional de Reconstrucción y por las obras de Chapultepec, que finalmente ya terminaron”, y señaló que para el Sistema Nacional de Creadores de Arte (antes Fonca) la previsión presupuestal para 2025 es de alrededor de 50 millones de pesos adicionales, incluso por encima del cálculo por inflación.

Añadió que “sin embargo, (el recorte) no le va a pegar a los artistas. Vamos a operar (el Complejo Cultural) Chapultepec y habrá el presupuesto que garantice la operación de toda la nueva infraestructura. Lo que se hará ahora es que en los primeros años no vamos a generar infraestructura nueva. Vamos a operar y dar mantenimiento a la infraestructura existente (...) Sin duda, el sector cultura es una prioridad y se está trabajando, estoy en esas charlas, lo he hablado con la presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo), que es sensible al tema, de ver a la cultura como prioridad”.

Claudia Curiel de Icaza expresó que no solamente se hará un análisis de reorganización de los recursos para apoyos a creadores, también, dijo, “estamos analizando fortalecer la circulación para que muchos de los trabajos de los artistas del sistema puedan tener una derrama distinta en los circuitos que tenemos y también en temas de formación y de espacios comunitarios”.

Sobre los recortes en el presupuesto extraordinario destinado al Programa Nacional de Reconstrucción en años anteriores, para la intervención de inmuebles patrimoniales dañados por los sismos de los recientes años, la funcionaria indicó: “ya tenemos una lista y una propuesta de lo que podemos fortalecer en temas de infraestructura, de templos y otros temas patrimoniales, para los siguientes años. Eso seguramente tendrá fondos adicionales a los que ya tenemos”.