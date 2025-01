Lucía Sanromán fragua cambio de visión en el MUAC

El Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) vive aires de cambio. Es así desde la llegada de Tatiana Cuevas, en mayo de 2024, como directora general de Artes Visuales de la UNAM y del museo, después de la partida de la historiadora Amanda de la Garza, quien a principios del año pasado se mudó a España para asumir la subdirección del Museo Reina Sofía. Desde noviembre pasado, el MUAC, uno de los recintos para el arte contemporáneo más importantes del país, asume una reconversión desde la llegada de la historiadora del Arte Lucía Sanromán (Jalisco, 1971), quien tomó el cargo como curadora en jefe en relevo de Cuauhtémoc Medina, quien lo ocupó por más de una década.

El Economista conversa con Sanromán sobre la visión en la que ya trabaja desde su responsabilidad en el recinto. Y en ésta, enfatiza una visión mucho más colectiva no solamente de la creación artística que debe ponderar el MUAC sino a partir de los procesos internos de trabajo, y reconoce los fundamentos consolidados por el sello de Medina desde 2013.

“Este proceso (el cambio en la jefatura de curaduría) no tiene que verse como una radicalidad de cambios sino de continuidad”, precisa la entrevistada.

“Es importante que en un país como México, donde sobre todo en los relevos de gestión pública suele haber borrón y cuenta nueva, nuestros procesos institucionales propongan una perspectiva constructiva y congruente. No estamos rompiendo con todo, estamos agregando elementos y afinando procesos internos precisamente para que no pensemos a la institución como un concierto solista, sino como una sinfonía”.

Agrega que como curadora se ha enfocado en procesos participativos y sociales en contextos de violencia y fronterizos, es decir, dice, “en los que hay mucha precariedad o estructuras de poder muy radicalizadas. Entonces, para mí es muy importante no utilizar un modelo de competencia en este tipo de transiciones. Jamás llego tratando de generar división autoral e individualista. Y por eso me entusiasma trabajar con Tatiana (Cuevas), porque comparte estos valores”.

“La máquina tiene que adaptarse a nuevos modelos”

Sanromán apunta que son tiempos de cambio no solamente para el MUAC; lo son para todos los museos e instituciones culturales producto de la exigencia del contexto político, ambiental, social, económico y de salud pública actual.

“Los museos debemos integrar procesos internos más permeables, líquidos y accesibles para la diversidad de públicos y comunidades que los constituyen, es decir, no impartir una mirada desde las alturas. Desde mi práctica, veo la curaduría como un trabajo colectivo y no autoral. Y esto lo digo porque también muevo mi trabajo como desde los feminismos y eso implica que nos tenemos que mover de narrativas para hacer espacio para otras y para otros”.

Sobre la gestión de Cuauhtémoc Medina como curador en jefe de 2013 a 2024, Sanromán celebra la consolidación del MUAC como un parteaguas y faro no solamente para el arte contemporáneo en América Latina sino como un espacio de discusión de la vida pública de la región y el mundo.

“El MUAC se consolidó como un espacio de resistencia a ciertas tendencias del mainstream, desde un cosmopolitanismo no colonizado. Eso, desde luego, lo vamos a continuar, claramente, pero tanto Tatiana como yo queremos agregar el pensamiento de museo como un espacio donde se presentan obras de arte contemporáneo que nos ofrezcan, por ejemplo, modelos para habitar en la crisis climatológica que estamos viviendo. La máquina tiene que adaptarse a nuevos modelos participativos y sociales. Queremos ser un lugar donde se piense qué hacer cuando parece que se están perdiendo las estructuras democráticas, qué tipo de institución queremos ser en contextos de crisis para no estar reproduciendo la crisis”.

Curaduría descentralizada

Sanromán tiene una amplia experiencia curatorial en recintos de Estados Unidos y Canadá. De 2006 a 2011 fungió como curadora asociada del Museum of Contemporary Art San Diego, donde puso al frente los procesos sociales y artísticos que emanan de la correlación fronteriza y disolvió las categorías de arte puramente local frente al evidente flujo limítrofe y planteó una visión dinámica regional sobre la identidad y las problemáticas fronterizas compartidas.

Más tarde, de 2015 a 2018, fue responsable de la dirección de Artes Visuales del Yerba Buena Center for the Arts, en San Francisco. Es para destacar, de acuerdo con el propio recinto, que entre 2017 y 2019, producto en parte de la aportación de Sanromán, más del 70% de las exposiciones de este recinto se dedicaron a artistas feministas o colaboraciones lideradas por mujeres.

Posteriormente, de 2019 a avanzado el 2024, la curadora en cuestión fue directora del Laboratorio Arte Alameda, en la Ciudad de México, tiempo en el que el recinto propuso, entre otras líneas de pensamiento, una mirada a los saberes de los pueblos originarios y la perspectiva descolonial del arte y una manera de concepción mucho más amplia de las aplicaciones tecnológicas que no son ajenas a estos procesos.

Sobre esta línea de trabajo, la entrevistada explica: “Como yo crecí como migrante y viví muchos años en la frontera norte, tengo una especial empatía y gusto por pensar el país de una forma más amplia. La Ciudad de México es un centro gravitacional intensísimo. Pero yo nací en Jalisco, soy de Lagos de Moreno, por lo que comprendo cómo en este país muchas personas hemos crecido en el contexto de la migración, hemos ido y hemos venido, y por eso en otras geografías del país hay narrativas distintas. Por eso me parece que el MUAC tiene la capacidad de empezar a tocar esas notas, no solamente a estar más en el extranjero sino a pesar el país como un todo mucho más robusto”.

¿Qué sucedió con los museos después de la pandemia?

“Nos hemos recuperado bastante rápido. Pero sí creo que, en términos económicos, la crisis de la pandemia fue bastante difícil. La pandemia en el contexto mexicano derivó en ciertas pérdidas de presupuestos para la cultura desde el gobierno federal y me parece encomiable que esos presupuestos se recuperen porque es muy difícil hacer programación con poco dinero”, responde finalmente.

Más sobre Lucía Sanromán

Ha enfocado su trabajo como curadora en la investigación de procesos participativos y sociales. Tiene una maestría en Historia del Arte por la Universidad de Victoria, en Columbia Británica, Canadá. Ha recibido las becas Andy Warhol Foundation for the Visual Arts en 2016 y National Endowment for the Arts, entre otras.

Próximas exposiciones del MUAC:

Minia Biabiany

Sala 3

Del 3 de mayo al 15 de noviembre

Marta Palau: “Mis caminos son terrestres”

Salas 1 y 2

Del 3 de mayo al 15 de noviembre

Delcy Morelos: “El espacio vientre”

Sala 9

Del 18 de octubre al 28 de junio de 2026

Pauline Boudry y Renate Lorenz

Salas 7 y 8

Del 7 de junio al 30 de noviembre

“Genealogías y disidencias. Colección MUAC”

Salas 4 y 5

Del 2 de mayo al 30 de noviembre

Magali Lara: “Cinco décadas en espiral”

Salas 1, 2 y 3

Del 5 de abril al 19 de octubre

Kader Attia: “Un descenso al Paraíso”

Sala 9

Del 8 de febrero al 4 de julio

