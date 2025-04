“La literatura en nuestro país tuvo un rostro muy masculino”

Durante el siglo XX, desde su conformación en 1946, primero como el Departamento de Teatro y Literatura, con Salvador Novo como su titular, la actual Coordinación Nacional de Literatura (CNL) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) tuvo 17 personas titulares, de las cuales solamente dos fueron mujeres, Margo Glantz entre 1983 y 1986, y Anamari Gomís entre 1997 y 2004.

En lo que va del siglo XXI, esta instancia del INBAL –nombrada finalmente como Coordinación Nacional de Literatura en 2006; entonces su coordinadora era la escritora Silvia Molina– ha tenido una decena de personas titulares, ocho de ellas mujeres.

En octubre pasado, la poeta tu’un savi Nadia López García (Tlaxiaco, Oaxaca, 1992) fue la primera mujer indígena en asumir la responsabilidad de este organismo. El Economista conversa con la poeta a unas semanas de la puesta en marcha de su plan de trabajo para 2025, en el declarado por la administración federal como Año de la Mujer Indígena, con iniciativas como la creación del Premio Bellas Artes de Literatura Tlaxcala en Lenguas Indígenas.

“Que las mujeres puedan nombrarse”

No se trata de dar voz a las mujeres del arte y la cultura, “porque nadie da voz a nadie”, subraya la coordinadora nacional de Literatura en su oficina en la Casa Leona Vicario, ubicada en el costado oriente de la Plaza de Santo Domingo; “más bien tenemos la responsabilidad de propiciar espacios que funcionen como cajas de resonancia, en los que pongamos a disposición lo que tenemos, desde oportunidades hasta presupuestos, para que sean las propias mujeres, desde sus muchos lenguajes, quienes puedan nombrarse, generar narrativas, poéticas, formas de encontrarse en el lenguaje literario desde lo que ellas quieran, piensen y demanden también”.

Para nadie es oculto, menciona López García, “que la literatura en nuestro país, por muchos años tuvo un rostro muy masculino. Las mujeres tuvieron muchas dificultades para estudiar, publicar o salir a encuentros literarios, pero si eso lo trasladamos a los pueblos originarios, esta deuda es cuádruple”.

Por esta razón, menciona la funcionaria, su convicción como coordinadora nacional de Literatura “es resarcir un poco de esta deuda histórica que existía, sí con las mujeres, pero sobre todo con las diversidades, en este caso, en el espacio de la literatura. En función de esta lógica, por supuesto que muchas de nuestras actividades se van a enmarcar en poder propiciar espacios para las mujeres indígenas”.

La dignificación, argumenta, “empieza por mejores formas tanto administrativas como de diálogo con las propias comunidades literarias. Hemos hecho ajustes para tener tabuladores, por ejemplo”.

Anuncia que todas las convocatorias de este año para los distintos premios a los que convoca la CNL, incluyendo el de reciente creación, tienen una cláusula adicional. “Es una cláusula de retribución social. Esto quiere decir que si una persona gana un premio (organizado por la CNL), se compromete a realizar 15 horas de retribución social, en talleres, cursos, charlas, por ejemplo; de preferencia en espacios y comunidades que tengan poco o nulo acceso a actividades literarias”.

Un incremento presupuestal

Para el ejercicio fiscal de 2025, la Coordinación Nacional de Literatura recibió un incremento de aproximadamente el 25% versus el monto presupuestal con el que operó el año pasado, según cálculos de la dependencia.

“Siempre que hablemos de recursos económicos, siempre van a ser insuficientes. Eso sucede en todas las instituciones, no sólo de Cultura sino en general, pero yo sí creo que hubo muchos esfuerzos (por apoyarnos). Cuando presentamos nuestro programa de trabajo para este año, dijimos: para estos proyectos en específico necesitamos un poco de mayor recurso, y reconozco que desde la dirección y subdirección se hicieron muchos esfuerzos y sí tuvimos una ampliación de presupuesto”.

Como creadora, recuerda, “cuando me tocó trabajar directamente para otras instituciones, de pronto me invitaban y no sabía si habría pago o no, y cuando me decían que solamente habría una constancia, decía ‘híjole’, qué complicado, porque: si queremos tener carteleras, tenemos que tener dinero para solventar esas carteleras. Entonces, si queremos hacer 100 cosas, pero nos alcanzan para 30, hagamos 30 pero dignas, bien, profundas, con un buen pago. También creo que una persona que se dedique al arte y la cultura, mientras tenga una percepción digna, su taller va a ser incluso más delicioso”.

Por otro lado, reconoce otro factor de la administración pública: “es que muchas veces lo administrativo impide el proceso creativo que podrían disfrutar más personas”.

“Que no sean actividades efímeras”

Las actividades planteadas por Literatura INBAL se enmarcan este 2025 en el declarado como Año de la Mujer Indígena. No obstante, argumenta la funcionaria: “me interesa que no sean actividades efímeras. Ojalá esto genere una huella en que es necesario reconocer que la literatura mexicana, por supuesto que se escribe en español, pero también en muchas más ideas y también diversas formas de concepción de la literatura misma”, y agrega:

“Desde hace algunos años empezamos a mirar una hibridación de lenguajes. Actualmente los textos pueden fusionar perfectamente ensayo, narrativa, dramaturgia, por ejemplo, y esto nos lleva a repensar las fronteras del lenguaje literario”.

Después de todo, apunta “nuestra idea es consolidar grupos en su contacto con la literatura, pero más aún formar nuevos públicos”.