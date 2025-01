La más grande exposición sobre Gabriel Orozco

No es raro que el nombre de Gabriel Orozco esté presente en los días previos y posteriores de la Semana del Arte desde hace varios años en la Ciudad de México. Este 2025, en particular, lo hace con su primera exposición en un museo mexicano después de casi veinte años de la más cercana, en el Museo del Palacio de Bellas Artes en diciembre de 2006.

Se llama Politécnico Nacional y se exhibirá al público del 1 de febrero al 3 de agosto en el Museo Jumex, donde se ofrecerá la que es considerada por el propio Gabriel Orozoco (Xalapa, 1962) como la exposición más grande de su trayectoria, incluso más grande que las correspondientes y dedicadas al artista contemporáneo mexicano en el museo MoMA y el Centre Pompidou en 2010 y la galería Tate en 2011.

Fotografías, instalaciones, ready–mades, intervenciones, estructuras, esculturas y óleos, desde los 80 hasta años recientes, integran la exposición de más de 300 objetos intervenidos, recuperados, creados o sugeridos por el artista veracruzano.

Hay obras bastante conocidas, como el coche Citröen DS escarlata reducido de tamaño a más de la mitad de su grosor, o la mesa de billar circular para jugar una partida de carambola imposible, así como una serie considerable de balones ponchados distribuidos sobre la terraza del Museo Jumex, pero sobre todo muchas fotografías tomadas por Orozco entre los años noventa y la primera década del presente siglo.

Por supuesto, es necesario destacar la exhibición de uno de los esqueletos de ballena intervenidos por el artista, la pieza “Dark Wave” (2006), obra gemela de “Mátrix móvil”, realizada por encargo público para decorar la Biblioteca Vasconcelos ese mismo año.

Y no podía faltar la “Empty shoe box” (Caja vacía de zapatos, 1993) que tantas conversaciones ha generado a lo largo de tres décadas y con la cual es fácil tropezarse en la Galería 2 del Museo Jumex.

En el sótano del recinto sobre la avenida Cervantes de Saavedra, el artista instaló una pantalla en la que se transmiten decenas de reacciones de la crítica, la prensa y otras vías de comunicación acerca de su obra, desde los señalamientos más ácidos, hasta lo más empático. A esta parte de la muestra le llamó “Composta”.

Difícil, ver algo igual

No es una muestra retrospectiva, sino un repaso más estratificado sobre su obra, dividida según los elementos aire, agua o tierra.

“Aunque yo hice estas piezas, disfruté mucho de visitarlas y volver a jugar con ellas, a leerlas con una mirada fresca y que espero que a todos ustedes, los que conocen mi trabajo de antes o los que lo acaban de ver por primera vez, puedan revisitarlo, entenderlo, cuestionarlo como siempre se debe hacer, pero al mismo tiempo, continuar entendiendo que el arte es hacer las cosas y tratar de hacerlas lo mejor posible”.

Y continuó: “Recuerdo cómo hace 20 años la gente se seguía preguntando si esto era o no arte. Por supuesto, es una pregunta que nos vamos a estar haciendo todo el tiempo, porque el arte va cambiando. Cosas que en su momento tuvieron la fortuna de ser consideradas obras de arte, con el tiempo pueden dejar de serlo, y salían cosas que no eran consideradas arte, de repente, se revisan y se transforman en obras de arte”.

Orozco reconoció la voluntad del empresario Eugenio López, fundador del Museo Jumex, para alojar una exposición de este talante.

“Cuando Eugenio me invitó a exponer aquí, me dijo: ‘tienes todo el museo, haz lo que tú quieras, todo’”, declaró el artista, cautivado con la voluntad del impulsor del museo y de su exhibición.

“A Eugenio lo conozco desde hace mucho y”, dejó deslizar una pausa considerable y se mostró dubitativo, para conectar: “yo creo que sí, definitivamente, no voy a ver esta exposición en los próximos veinte años. A lo mejor, la próxima vez que suceda algo así, yo ya no voy a estar aquí, así que hay que disfrutarlo”.

Un artista politécnico

Gabriel Orozco es egresado de Artes Plásticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Luego entonces, explica por qué se decidió por el título de la exposición, Politécnico Nacional.

“Fue afortunado encontrar el título de la exposición; fue idea mía. Pensé: a ver, estoy haciendo una exposición regresando a mi país (despúes de casi 20 años) para mostrar toda mi obra, tan diversa, que he hecho en tantos lugares del mundo, y, como saben, soy egresado de la UNAM. Pero de repente me di cuenta de que con el tiempo me convertí en un politécnico. Por supuesto, la palabra nacional es de cierta manera irónica porque puede uno pensar que la mayoría de mi trabajo y de mis exposiciones han sido fuera de México (…) y creo que esa es la parte más significativa de la exposición, poder mostrar esa diversidad de técnicas”.

Finalmente, el artista se mostró conmovido con las siguientes palabras: “Lo que abarca esta exposición es algo que no ha pasado y probablemente no va a ser fácil que vuelva a suceder. Al principio pensaba que era muy largo lo que iba a durar la exposición, pero después de ver todo el esfuerzo que fue hacerla, me da gusto que dure seis meses. Espero que mucha gente la pueda ver”.

Politécnico Nacional