Estrenos de cine y streaming más esperados para 2025

La industria del entretenimiento no se detiene y nos mantenemos a la expectativa de los próximos estrenos para 2025, tanto en series como películas. Ya sea de acción, ficción, comedia, drama, terror o infantiles, te invitamos a revisar esta lista y a que no pierdas detalle de ninguna historia, ya que bien podrían estar nominadas en el futuro en algún premio por la calidad en las actuaciones, producción y otras categorías.

10 Series

1.- Andor, temporada 2

Estreno: 22 de abril de 2025

Plataforma: Disney+

Historia : Cassian Andor evolucionará desde un rebelde hasta el líder que conocimos en Rogue One: Una historia de Star Wars. Su trama estará en años previos a la batalla de Scarif y comprende cuatro años de su vida.

2.- The White Lotus

Estreno: 17 de febrero

Plataforma: Max

Historia : En esta tercera temporada, la sátira social está ambientada en un exclusivo resort tailandés y sigue las hazañas de varios huéspedes y empleados a lo largo de una semana.

Imagen promocional de la aclamada serie de Max.Cortesía X (@StreamMaxLA)

3.- Un caballero de los Siete Reinos

Estreno: Verano de 2025

Plataforma: Max

Historia : Se centra en las aventuras del caballero Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, en el tiempo donde los Targaryen ocupan el Trono de Hierro, pero los dragones están en extinción y 90 años antes de la Rebelión de Robert Baratheon, que da inicio a los sucesos de Juego de Tronos.

El Caballero de los siete reinosCortesía Max

4.- The Last of Us

Estreno: Primavera de 2025

Plataforma: Max

Historia : Años después de lo sucedido en la primera temporada, Joel sólo recuerda a Ellie, pero sus acciones del pasado lo persiguen, mientras que el mundo se sigue enfrentando a la infección de cordyceps.

5.- One Piece temporada 2

Estreno: 2025, sin fecha específica

Plataforma: Netflix

Historia : Estará centrado en la Saga de Arabasta, donde Luffy y los tripulantes del Going Merry viajan hasta la Grand Line para obtener la One Piece. Conocerán a una princesa que quiere salvar su reino y a alguien que formará parte de su equipo.

6.- Las Muertas

Estreno: 2025, sin fecha específica

Plataforma: Netflix

Historia : Es una serie limitada que se basa en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia, que narra a modo de reportaje novelado la historia de las hermanas proxenetas María del Jesús y Delfina González Valenzuela, alias las Poquianchis y cuyo caso conmocionó al México de los años 60 y transformó a sus protagonistas en parte de la gran leyenda negra de nuestro país.

7.- Wednesday, temporada 2

Estreno: 2025, sin fecha específica

Plataforma: Netflix

Historia : La serie se basa en la familia Addams, específicamente en Merlina. En la segunda temporada se inspiraron en un relato de Edgar Allan Poe, The Masque of the Red Death, que fue publicado por primera vez en 1842. En el cuento, un país es devastado por una plaga mortal llamada la Muerte Roja, la cual causa hemorragias y una muerte rápida en sus víctimas.

8.- IT: Bienvenidos a Derry

Estreno: 2025, sin fecha específica

Plataforma: Max

Historia : Es una precuela de las películas de It basadas en las novelas de Stephen King.

Imagen promocional de la serie.Cortesía Max

9.- Stranger Things, temporada 5

Estreno: 2025, sin fecha específica

Plataforma: Netflix

Historia : La quinta temporada de Stranger Things tendrá ocho episodios y será la conclusión de la serie y se desarrollará en 1987, cuando sus protagonistas son adolescentes. Se sabe que la familia Byers y 11 regresarán a Hawkins, donde comenzó todo y el primer episodio se llamará "The Crawl" (Al rescate).

10.- Malcolm el de en medio

Estreno: 2025, sin fecha específica

Plataforma: Disney+

Historia : Después de 18 años de que terminó la serie, los protagonistas anunciaron cuatro nuevos episodios de la historia de Malcolm, un niño genio que intenta lidiar con las dificultades de crecer en su familia disfuncional con dos hermanos mayores y dos menores, una madre estricta y un padre inmaduro.

10 Películas

1.- Memorias de un caracol

Director: Adam Elliot

Estreno: 31 de enero de 2025

Sinopsis : Grace es una niña solitaria. A una edad temprana, cuando se separa de su hermano gemelo Gilbert, cae en una gran tristeza. A pesar de una serie de dificultades, la inspiración y la esperanza surgen cuando entabla una amistad duradera con una anciana excéntrica llamada Pinky, que le demuestra que la vida está llena de esperanza

2.- Capitán América: Un nuevo mundo

Director: Julius Onah

Estreno: 13 de febrero de 2025

Sinopsis : Sam tendrá que estar a la altura de su nuevo papel de líder mientras una nueva amenaza expande sus ocultos tentáculos a nivel internacional, llegando a las más altas esferas de la política, como el presidente de los Estados Unidos, el antiguo general Thaddeus "Thunderbolt" Ross (Harrison Ford).

3.- Bridget Jones: Loca por él

Director: Michael Morris

Estreno: 14 de febrero de 2025

Sinopsis : Bridget está sola nuevamente, enviudó hace cuatro años cuando Mark fue asesinado en una misión humanitaria en Sudán. Ahora es madre soltera de Billy, nueve años, y Mabel, de cuatro, y está atrapada en un limbo emocional, criando a sus hijos con la ayuda de sus leales amigos y su antiguo amante, Daniel Cleaver (Hugh Grant), pero conoce a alguien.

4.- The Monkey

Director: Oz Perkins

Estreno: 21 de febrero de 2025

Sinopsis : Es la adaptación de un relato corto de Stephen King que fue publicado por primera vez como folleto en la revista Gallery, en 1980, que trata de cuando los hermanos gemelos Bill y Hal, descubren un antiguo mono de juguete en el ático de su padre, pronto se desencadenarán una serie horribles muertes.

5.- Una película de Minecraft

Director: Jared Hess

Estreno: 4 de abril de 2025

Sinopsis : En la adptación de uno de los videojuegos más famosos, Minecraft, la creatividad no sólo ayuda a crear, sino que es esencial para la supervivencia, cuatro inadaptados Garrett “El Basurero” Garrison, Henry, Natalie y Dawn se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior: un extraño país de las maravillas cúbico que se nutre de la imaginación. Para volver a casa, tendrán que dominar este mundo y protegerlo de cosas malvadas mientras se embarcan en una búsqueda mágica con un inesperado experto artesano, Steve.

6.- Mickey 17

Director: Bong Joon Ho, escritor/director ganador del Premio de la Academia por “Parásitos”.

Estreno: 16 de abril de 2025

Sinopsis : Es la adaptación de la novela homónima de Edward Ashton, publicada en el año 2022, donde Mickey es un "prescindible", un empleado descartable en una expedición humana enviada a colonizar el mundo helado de Niflheim. Después de que una de sus repeticiones muere, se regenera un nuevo cuerpo con la mayoría de sus recuerdos intactos. Después de que uno de sus "múltiples" sobrevive inesperadamente, termina encarándose con una nueva iteración, Mickey 18.

7.- Thunderbolts*

Director: Jake Schreier

Estreno: 1 de mayo de 2025

Sinopsis : Un grupo de villanos comandados por el peligroso Baron Zemo, forman un equipo de antiguos criminales, enemigos de los Avengers. Aunque pretenden dominar al mundo, las amenazas desde otras dimensiones los hace ser uno de los grupos que defienden a la Tierra.

8.- Lilo y Stitch

Director: Dean Fleischer Camp

Estreno: 22 de mayo de 2025

Sinopsis : Lilo una niña hawaiana criada por su hermana Nani, de 19 años, luego de que sus padres fallecieron repentinamente. Lilo se topa con Stitch, un experimento no autorizado alienígena con aspecto de perro que aterriza en la Tierra y sólo tiene ganas de destruir.

9.- Superman

Director: James Gunn

Estreno: 11 de julio de 2025

Sinopsis : Clark Kent trata de equilibrar su herencia kryptoniana con su educación humana; es bondadoso, pero el mundo piensa que la bondad es anticuada.

10.- Avatar 3: Fuego y ceniza

Director: James Cameron

Estreno: 19 de diciembre de 2025

Sinopsis : La película mostrará el lado oscuro de Pandora y de algunas tribus de Na'vi, especie que por norma general se ha presentado siempre amante de la naturaleza y extremadamente pacifista.