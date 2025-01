“Emilia Pérez” triunfa en los Globos de Oro

“La luz siempre gana por sobre la oscuridad. Nos ponen en prisión, nos encarcelan, nos pueden golpear, pero nunca podrán quitarnos nuestras almas, existencias e identidades. Alcen sus voces para decir: ‘soy quien soy, no quienes ustedes quieren que sea’”.

Esa fue la declaración de la actriz y activista trans española Karla Sofía Gascón cuando su cinta “Emilia Pérez”, del realizador francés Jacques Audiard, resultó ganadora como Mejor película musical o drama, en la edición 82 de los Globos de Oro, llevada a cabo este domingo en The Beverly Hilton, en Hollywood.

La cinta francesa, un musical que relata la transición de género de un capo de la droga en México, se impuso en cuatro categorías de las 10 nominaciones recibidas, la mayor cantidad de consideraciones para una cinta en la historia de los premios para una producción musical o comedia.

“Emilia Pérez” se impuso en la categoría principal de comedia o musical a cintas como Anora, A real pain, La sustancia, Wicked y Desafiantes. También se llevó los Globos de Oro a Mejor actriz de reparto, Mejor canción y Mejor película de habla no inglesa.

Por su parte, la cinta “The brutalist”, de Brady Corbert y protagonizada por Adrien Brody, triunfó en tres categorías: Mejor película de drama, Mejor dirección y Mejor actor de drama, para Brody.

Fue una noche especial para la cinta francesa, en parte, por los discursos de sororidad, particularmente por el de Zoé Saldaña, quien se levantó con el premio a Mejor actriz de reparto, categoría en la que también estaba nominada su compañera en la cinta, Selena Gómez.

Saldaña compartió el premio con sus compañeras de reparto, Karla Sofía Gascón, Selena Gómez y la mexicana Adriana Paz, particularmente con Karla Sofía Gascón, quien se encargó de dar vida a Emilia Pérez.

Zoe SaldañaFoto: Reuters

“Karla, nadie más que tú pudo haber interpretado a Emilia”, expresó Saldaña y acto seguido le dijo en español: “Eres única, reina”.

Asimismo, el cineasta Jacques Audiard, al llevarse el galardón a Mejor película de habla no inglesa, dijo: “Una de las razones por la que hice esta película es para celebrar la hermandad entre las mujeres”, y más adelante reconoció a su protagonista: “Eres una mujer tan poderosa”.

Gascón se quedó sin el reconocimiento en la categoría de Mejor actriz de musical o comedia frente a la ganadora Demi Moore, quien se llevó el premio por su actuación en “La sustancia”, en la que fue su tercera nominación después de hacer lo propio en 1990 por la cinta “Ghost”, y 1996 por la serie If “These Walls Could Talk”.

El discurso de Demi Moore

Otro de los momentos clave de la noche, otro de lucha y de reivindicación, fue el discurso de la actriz Demi Moore, quien se levantó como Mejor actriz de comedia o musical:

“He estado haciendo esto desde hace mucho tiempo, como 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz (…) hace 30 años un productor me dijo que yo era una actriz palomera y en aquel entonces pensé que esto (el premio) era algo que yo no sería capaz de lograr, que podría hacer películas exitosas, que me darían mucho dinero, pero que no podría ser reconocida”, dijo Moore y cerró:

“También una mujer me dijo: solamente sabrás todo lo que vales si simplemente dejas de medirte con una vara. Y por eso hoy celebro esto como una referencia de mi plenitud y del amor que me impulsa”.

Demi MooreFoto: AFP

Además de Moore y Gascón, la selección también competían las actrices Amy Adams (Nightbitch), Cynthia Erivo (Wicked, Mikey Madison (Anora) y Zendaya (Rivales).

Por su parte, la actriz brasileña Fernanda Torres triunfó como Mejor actriz de drama por la cinta “I’m still here”. Se impuso a nominadas de renombre como Pamela Anderson (The last Showgirl), Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (The room next door) y Kate Winslet (Lee).

En la correspondencia masculina de películas de drama, el actor Adrien Brody se impuso frente a actores como Timothée Chalamet (A complete unknown), Daniel Craig (Queer), Colman Domingo (Sing sing), Ralph Fiennes (Cónclave) y Sebastian Stan (The apprentice).

Se trata de la segunda nominación para Adrien Brody después de haber sido considerado en 2002 por su actuación en “El pianista”.

La comediante de stand-up Nikki Glaser, quien se convirtió en la primera mujer en presentar la ceremonia de los Globos de Oro en solitario en su historia.

Otra de las curiosidades de la noche fue la victoria de la cinta animada de Estonia “Flow”, la primera vez que una película de este país europeo recibe un reconocimiento de este tipo.

Se impone una serie hablada en japonés

La serie “Shōgun”, mayormente hablada en japonés, resultó la gran triunfadora de la noche dentro de las series, con cuatro premios de cuatro nominaciones, incluyendo el Globo de Oro a Mejor serie de drama del año, frente a producciones como “Chacal”, “Mr. & Mrs. Smith”, “La diplomática”, “Slow horses” y “El juego del calamar”.

Por su parte, el actor Colin Farrell fue premiado por su trabajo en “El pingüino”, su segundo Globo de Oro en su palmarés con el triunfo en la categoría de Mejor actor en miniserie o película para televisión, mientras que la legendaria Jodie Foster hizo lo propio en esta categoría, pero femenina, con su trabajo en “True Detective: Night country”, con lo que se hizo de su quinto Globo de Oro.

Asimismo, la actriz japonesa Anna Sawai triunfó como Mejor actriz de serie de drama por su participación en “Shōgun”, y su compañero de elenco, el también japonés Hiroyki Sanada, se impuso entre los hombres.

La comediante Ali Wong se impuso en la categoría de Mejor interpretación de un show de stand up, la cual debutó en la gala en 2024. La también productora de ascendencia china se impuso a los comediantes Jamie Foxx, Nikki Glaser, Seth Meyers, Adam Sandler y Ramy Youseff.

La lista de ganadoras

Mejor película de drama

The Brutalist

Mejor película comedia o musical

Emilia Pérez

Mejor dirección

Brady Corbet - The Brutalist

Mejor actriz de drama

Fernanda Torres - I'm still here

Mejor actor de drama

Adrien Brody - The brutalist

Mejor actriz de comedia o musical

Demi Moore - La sustancia

Mejor actor de comedia o musical

Sebastian Stan - A different man

Mejor actriz de reparto

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Mejor actor de reparto

Kieran Culkin – A real pain

Mejor guion

Cónclave – Peter Straughan

Mejor banda sonora

Trent Reznor y Atticus Ross - Desafiantes

Mejor canción

El mal - Emilia Pérez

Mejor película de animación

Flow

Mejor película de habla no inglesa

Emilia Pérez (Francia)

Película con mejor alcance en taquilla

Wicked

Mejor serie drama

Shōgun

Mejor actriz de serie de drama

Anna Sawai - Shōgun

Mejor actor de serie de drama

Hiroyki Sanada - Shōgun

Mejor serie de comedia o musical

Hacks

Mejor actriz de serie de comedia o musical

Jean Smart - Hacks

Mejor actor de serie de comedia o musical

Jeremy Allen White - The Bear

Mejor actriz de reparto en televisión

Jessica Gunning – Bebé reno

Mejor actor de reparto de televisión

Tadanobu Asano – Shōgun

Mejor miniserie o película para televisión

Bebé reno

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

Jodie Foster - True Detective: Night country

Mejor actor en miniserie o película para televisión

Colin Farrell - El Pingüino

Mejor interpretación de un show de stand up