Cultura CDMX defiende actuación de Polymarchs en Reforma

La presentación del sonido Polymarchs programada para la noche del 31 de diciembre en el Paseo de la Reforma, como parte de las celebraciones por el cierre de año, deriva de la postura de la presente administración y la anterior para el reconocimiento de la cultura sonidera como una expresión popular. “Es parte de nuestra cultura urbana y nos corresponde reconocerla y fomentarla”.

Esto declara la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis López Bayghen (Ana Francis Mor), después de darse una discusión pública sobre la elección del sonido Polymarchs para encabezar la tradicional celebración de cierre de año al pie del Ángel de la Independencia, en la principal avenida de la capital mexicana.

“La cultura sonidera es una parte bien importante de la toma del espacio público. Ahí hay toda una expresión cultural, una parte identitaria. En la Ciudad de México, en el barrio, en las fiestas, han surgido expresiones muy interesantes. Forman parte de otras estéticas que nunca han sido reconocidas, desde la cultura sonidera, la gráfica popular, el grafiti, el baile urbano, entre otras”, declara en entrevista y continúa:

“Lo cierto es que venimos de una historia de reconocimiento de las bellas artes, pero no de las artes bellas. El clasismo y el racismo también habitaban la visión sobre arte y cultura. Esto se ha venido desmontando”.

Comenta que las expresiones sonideras han vivido décadas de prejuicios por la toma de la vía pública, por el público al que apelan y dado su propio origen. “Es importante reconocer que la gente ha tomado el espacio público para celebrar, expresarse y hacer comunidad. Y uno de estos casos es precisamente la cultura sonidera. Entonces, qué mejor que acompañarla”.

“El costo es perfectamente lógico”

“A partir de empezar a tomar las decisiones de quién podía estar (en el concierto de fin de año), se presentó la propuesta del sonido Polymarchs, y me pareció fantástico, porque tiene que ver con el reconocimiento de la cultura sonidera en la Ciudad de México. Además, resultaba la opción más barata de todas las propuestas que están en la mesa, porque me daba un poco de susto que nos alcanzara el presupuesto. Es interesante la discusión que se está dando sobre cuánto nos está costando. Es la misma discusión de cada concierto. Precisamente estamos en la revisión del presupuesto y contamos cada peso que gastamos”, señala la secretaria de Cultura local.

El 90% de la inversión para una presentación de este tipo, asegura la funcionaria, se destina no al pago del artista sino en los aspectos técnicos, es decir, equipo e ingeniería de sonido, iluminación, seguridad, logística, etcétera.

PolymarchsEspecial / Facebook

La inversión promedio para un concierto de esta convocatoria, indica, ha rondado los 20 millones de pesos en los últimos años.

Sobre el monto destinado para la presentación del sonido Polymarchs, dice: “Todavía no tenemos la cifra final porque estamos ajustando muchos detalles con proveedores, para cerrar con el mayor ahorro posible. Pero la cifra que se está manejando públicamente es menor”.

Sobre los señalamientos por la relación de parentesco del fundador de dicho sonido con una funcionaria del gobierno federal, la entrevistada declara: “la verdad es que no tenía ni idea. Me enteré justo por la información publicada. No me parece que haya un conflicto de interés, es decir, nadie me llamó y me dijo: ‘te recomiendo esto para la fiesta de fin de año’. Tampoco veo conflicto porque no hay duda sobre la trayectoria del artista. El costo del concierto es perfectamente lógico y similar a los que ha habido. Claro que a mí también se me paran las pestañas de pensar que los conciertos cuestan tanto. Pero, claro, a la hora que ves todo el equipo que se utiliza y las personas involucradas para lograr que alguien diga ‘hola’ sobre un escenario masivo, hay razón de ser”.

Patrimonio Cultural Inmaterial

En octubre del 2023, la Cultura Sonidera fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, con la finalidad, se indica en la declaratoria, de “establecer la responsabilidad de preservar la expresión declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial, a través del Plan de Salvaguardia”.

Una de las consideraciones de dicha declaratoria, se especifica, es que esta expresión popular “se ha convertido en una forma de vida para miles de familias en la Ciudad de México y la zona conurbada, y ha generado circuitos de producción económica y cultural, por lo que es una actividad representativa de la diversidad, riqueza y dinamismo de la vida cultural y urbana de la Ciudad de México”.

En octubre del 2024, a un año de este reconocimiento para la Cultura Sonidera, Ana Francis López Bayghen asistió a la celebración llamada Martes de Arte en Tepito, en cuyo marco se realizó un festejo sonidero, donde la funcionaria expresó el interés de continuar gestionando lo conducente para garantizar la salvaguarda a la que obliga la declaratoria mencionada.

“Esta mañana tuve una reunión con colectivos de sonideros y sonideras. Acordamos tener una serie de reuniones de trabajo con distintos órdenes de gobierno, las alcaldías, la Secretaría de Gobierno y Protección Civil, por ejemplo, para continuar con los trabajos del Plan de Salvaguardia y si hay cambios legislativos por hacer. Tenemos toda la disposición para que mejoren las normas. Lo que ellos quieren es poder trabajar en el espacio público con reglas claras. Es su mayor reclamo”, declara finalmente la funcionaria.

El origen de Polymarchs

El sonido Polymarchs fue fundado a finales de la década de los 70 por Apolinar Silva de la Barrera y su familia, precisamente en el auge de la música disco y el high energy en el mundo. En aquellos primeros años, el logo emblemático del sonido fue creado por el diseñador gráfico Jaime Ruelas, quien entonces era su Dj principal. A lo largo de las décadas, Polymarchs ha incorporado distintos géneros de música electrónica para mantener su vigencia.