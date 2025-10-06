Los científicos Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganan el Nobel de Medicina 2025

Los científicos Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi han sido galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 por "sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica", según anunció este lunes el organismo que concede el premio.

El premio Nobel de este año "se refiere a cómo mantenemos nuestro sistema inmunitario bajo control para poder luchar contra todos los microbios imaginables y aun así evitar las enfermedades autoinmunes", dijo Marie Wahren-Herlenius, catedrática de reumatología del Instituto Karolinska.

Los galardonados en Medicina son seleccionados por la Asamblea Nobel de la universidad médica sueca Instituto Karolinska y reciben un premio de 11 millones de coronas suecas (1.2 millones de dólares), así como una medalla de oro entregada por el rey de Suecia.

"Sus descubrimientos han sentado las bases de un nuevo campo de investigación y han impulsado el desarrollo de nuevos tratamientos, por ejemplo para el cáncer y las enfermedades autoinmunes", dijo el organismo que concede los premios en un comunicado.

Los Premios Nobel se instituyeron por testamento de Alfred Nobel, inventor sueco de la dinamita y acaudalado hombre de negocios. Se conceden desde 1901 por contribuciones destacadas en ciencia, literatura y paz, aunque ha sufrido interrupciones principalmente durante las guerras mundiales.

El premio de Economía se añadió más tarde y está financiado por el banco central sueco, el Riksbank.

Los ganadores son seleccionados por comités de expertos de diversas instituciones. Todos los premios se conceden en Estocolmo, excepto el de la Paz, que se entrega en Oslo, un posible legado de la unión política entre Suecia y Noruega en vida de Nobel.

Entre los anteriores galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina figuran científicos de renombre, como Alexander Fleming, que compartió el premio en 1945 por descubrir la penicilina. En los últimos años, el premio ha reconocido importantes avances, entre ellos los que permitieron el desarrollo de las vacunas COVID-19.

El premio de Medicina del año pasado se concedió a los científicos estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por su descubrimiento del micro-ARN y su papel clave en el crecimiento y la vida de los organismos multicelulares, que ayuda a explicar cómo las células se especializan en distintos tipos.

Siguiendo la tradición, la ceremonia de entrega de los Nobel, los premios más prestigiosos de las ciencias, la literatura, la paz y la economía, comienza con los galardones de Medicina, y el resto se anunciará en los próximos días.

Más de un siglo después de su creación, los Premios Nobel siguen estando impregnados de tradición. Los premios culminan en ceremonias a las que asisten las familias reales de Suecia y Noruega, seguidas de fastuosos banquetes que se celebran el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel.