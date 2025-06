El Centro Médico ABC inaugura su Unidad de Medicina de Precisión

El próximo viernes se inaugura la Unidad de Medicina de Precisión y el Laboratorio de Patología Molecular del Centro Médico ABC, se celebrará con un evento académico tipo simposio, donde se abordarán temas selectos de oncología y hematología de 9:00 a 14:30 horas en el auditorio del campus Observatorio.

Con ello este hospital busca liderar el campo de la denominada medicina del futuro, la cual está presente en diferentes disciplinas como oncología, hematología, neurología, psiquiatría, inmunología, endocrinología y cardiología, entre otras.

Para hablar sobre este campo en expansión, El Economista platicó con la doctora Carolina Vaisman, jefa de la Unidad de Medicina de Precisión. Ella explica que se trata de un enfoque nuevo en cuanto a la atención médica personalizada; “se considera que es un cambio de paradigma que va a tener en cuenta la variabilidad en los genes, el entorno y el estilo de vida de cada persona, de tal modo que la medicina de precisión va a ser útil para prevenir, diagnosticar, tratar y ver la evolución y pronóstico de una enfermedad”.

La también especialista en medicina genómica y de precisión, asegura que esto es importante porque, por ejemplo, dos pacientes que tienen el mismo tipo de cáncer no necesariamente recibirán el mismo tratamiento. “El objetivo es que el tratamiento sea lo más efectivo posible y con pocos efectos secundarios”.

Dijo que la meta es que en todo el camino de una patología pueda intervenir la medicina de precisión, para lograr oportunidad, es decir, “acortar el tiempo que le lleva a un paciente tener un diagnóstico correcto, pues muchas veces desde ahí ya podemos medir el pronóstico. Muchos pacientes incluso pasan años en obtener un diagnóstico y posteriormente su tratamiento, hoy buscamos acortar este momento”.

La oncología se beneficia

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en 2024 se registraron 71,337 muertes por tumores malignos en México, esto representa la tercera causa de muerte en nuestro país por tumores malignos. El cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de próstata son los más comunes, por ello, es crucial un diagnóstico oportuno y un tratamiento acertado.

Vaisman explica que al conocer las particularidades de los genes podemos llegar a dar un tratamiento idóneo en la especialidad que sea, pero desde la oncología se tienen muchas expectativas. Con la llamada “oncología de precisión” se espera la toma corta de decisiones terapéuticas “estudiando los genes de un tumor se puede poner nombre y apellido e identificar las variantes en los genes, antes conocidas como mutaciones y lograr tratamientos mucho más específicos. La precisión también ayuda a optimizar el recurso, de tiempo y monetario, porque al paciente ya no se le va a dar más algo que no necesita o que su cuerpo no va a aceptar”.

Con el Laboratorio de Patología Molecular, podrán estudiar, mediante técnicas de biología molecular avanzada, las características de los tumores y aunque aún no se tienen todas las pruebas en el hospital, se tienen alianzas estratégicas directamente con laboratorios para poder enviar las muestras de los pacientes y poder optimizar el tiempo.

Lo anterior se complementa con un enfoque multidisciplinario, “nosotros somos un grupo grande de profesionales de la salud que analizamos y estudiamos los casos uno a uno. Se tiene un comité que aborda metodología diagnóstica y se discute, al final se toman decisiones en colectivo”.

El reto aún es grande

La especialista comparte que lamentablemente todavía tenemos retos muy grandes que superar para que la medicina de precisión logre hacer cambios en la mayoría. “Estas prácticas son maravillosas, sin embargo, no son accesibles, aún se encuentran en el área privada. Para generar un cambio se requiere de esfuerzos institucionales, del gobierno, para que esto sea accesible a toda la población y no sea una medicina de privilegios”.

Por lo pronto, de acuerdo con la Dra. Vaisman, la educación en la materia es fundamental, “educar a los tomadores de decisiones que conozcan el impacto que finalmente tendría en la calidad de vida y en los recursos. La medicina de precisión tiene como característica que es poblacional, eso quiere decir que podemos estudiar un grupo y en función de las características y vulnerabilidades que pudiese llegar a tener la genómica de esa población determinar mejor el recurso y las estrategias, esto funciona en distintos niveles”.