Catrinas Mundialistas en CDMX: ruta y hora del desfile de este domingo 22 de marzo

La Ciudad de México se prepara para llenarse de color, tradición y espíritu futbolero este domingo 22 de marzo con la Mega Procesión de las Catrinas Mundialistas, un evento que busca reunir a miles de personas en una de las celebraciones más vistosas rumbo al Mundial 2026.

Difundida por la Secretaría de Cultura capitalina, la convocatoria invita a las y los asistentes a “encatrinarse” y portar la playera de la Selección Mexicana para formar parte de la que se perfila como la mayor concentración de catrinas con temática mundialista.

Punto de encuentro, horario y recorrido

El arranque de la procesión será en el Ángel de la Independencia, desde donde partirá el contingente rumbo al Palacio de Bellas Artes a lo largo de Paseo de la Reforma.

Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026

Punto de reunión: Ángel de la Independencia

Maquillaje profesional: desde las 8:00 horas

Salida del contingente: 14:00 horas

Ruta: Paseo de la Reforma hasta Bellas Artes

La invitación es llegar con anticipación para caracterizarse, ya sea como catrina, catrín, calavera o alguna variante creativa inspirada en esta tradición mexicana.

Tradición y fútbol en un mismo desfile

El evento mezcla dos elementos clave de la identidad mexicana: el simbolismo de las catrinas y la pasión por el fútbol. Bajo el concepto de “catrinas mundialistas”, la procesión busca pintar de verde, blanco y rojo una de las avenidas más emblemáticas de la capital.

Los organizadores también animan a las y los asistentes a llevar balones, matracas, silbatos o globos, para reforzar el ambiente festivo.

Foto: Especial

Afectaciones viales y alternativas

Debido al recorrido, se prevén cortes a la circulación en Paseo de la Reforma y calles aledañas, por lo que autoridades recomiendan tomar precauciones.

Entre las vialidades cercanas que podrían presentar afectaciones están:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Como alternativas, se sugiere utilizar rutas paralelas y mantenerse atento a los avisos de tránsito.