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Catrinas Mundialistas en CDMX: ruta y hora del desfile de este domingo 22 de marzo
Difundida por la Secretaría de Cultura capitalina, la convocatoria invita a las y los asistentes a “encatrinarse” y portar la playera de la Selección Mexicana para formar parte de la que se perfila como la mayor concentración de catrinas con temática mundialista.
La Ciudad de México se prepara para llenarse de color, tradición y espíritu futbolero este domingo 22 de marzo con la Mega Procesión de las Catrinas Mundialistas, un evento que busca reunir a miles de personas en una de las celebraciones más vistosas rumbo al Mundial 2026.
Difundida por la Secretaría de Cultura capitalina, la convocatoria invita a las y los asistentes a “encatrinarse” y portar la playera de la Selección Mexicana para formar parte de la que se perfila como la mayor concentración de catrinas con temática mundialista.
Punto de encuentro, horario y recorrido
El arranque de la procesión será en el Ángel de la Independencia, desde donde partirá el contingente rumbo al Palacio de Bellas Artes a lo largo de Paseo de la Reforma.
La invitación es llegar con anticipación para caracterizarse, ya sea como catrina, catrín, calavera o alguna variante creativa inspirada en esta tradición mexicana.
Tradición y fútbol en un mismo desfile
El evento mezcla dos elementos clave de la identidad mexicana: el simbolismo de las catrinas y la pasión por el fútbol. Bajo el concepto de “catrinas mundialistas”, la procesión busca pintar de verde, blanco y rojo una de las avenidas más emblemáticas de la capital.
Los organizadores también animan a las y los asistentes a llevar balones, matracas, silbatos o globos, para reforzar el ambiente festivo.
Afectaciones viales y alternativas
Debido al recorrido, se prevén cortes a la circulación en Paseo de la Reforma y calles aledañas, por lo que autoridades recomiendan tomar precauciones.
Entre las vialidades cercanas que podrían presentar afectaciones están:
Como alternativas, se sugiere utilizar rutas paralelas y mantenerse atento a los avisos de tránsito.