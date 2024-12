Cáncer, problemas musculoesqueléticos y cardiovasculares, lo que más eleva el precio de la medicina en México

En el Informe de Tendencias de Costos Médicos 2025, realizado periódicamente por la firma británica AON, se estima que el incremento de los costos médicos en México para el 2025 será de14.5%. Esto, hablando de los aumentos porcentuales en los precios para personas que pagan seguro médico privado, es decir que están aseguradas o autoaseguradas.

Las principales afecciones médicas en México que repercutirán en los precios en 2025 y por tanto en mayores costos médicos, identificadas por AON, incluye:

Padecimientos Oncológicos Padecimientos Musculoesqueléticos Enfermedades cardiovasculares

Se ha observado un incremento en las frecuencias de estos tres padecimientos en las pólizas de Gastos médicos mayores (GMM), además de los insumos que se requieren para tratarlos. Para el caso de los fármacos oncológicos hay nuevos medicamentos con costos muy elevados, lo cual impacta en el costo del tratamiento de la enfermedad. En los casos musculoesqueléticos los insumos que se requieren para las cirugías están impactando con costos altos y para los temas cardiovasculares impacta de igual manera por la complejidad de los procedimientos.

Además, también se puede destacar que la hipertensión arterial continúa contribuyendo al aumento de la siniestralidad, especialmente en la región de América Latina y el Caribe, posicionándose como principal factor de riesgo en diversos países de la región, agrega el reporte del estudio de AON, firma líder en conocimientos analíticos de apoyo a las decisiones, para proteger y enriquecer la vida de las personas.

La obesidad también figura entre los nuevos factores de amenazan a la salud identificados en 2025 a nivel global, misma que ahora se sitúa entre las cinco principales causas de riesgo en todo el mundo debido a su creciente prevalencia y a su relación con el aumento de los costos de la salud, especialmente en Norteamérica y el Caribe.

En América Latina los costos irán a la baja

El reporte calcula que por el contrario, en América Latina la tasa de crecimiento de precios en servicios médicos será del 10.7%, tasa que estará por debajo del 11.7% registrado en 2024, lo que la convierte en una de las pocas regiones que experimentarán un descenso, junto con Europa. Es importante aclarar que, debido a la situación de inflación elevada de algunos países, Aon excluyó a Argentina, Líbano, Turquía, Venezuela y Zimbabue de los promedios regionales y mundiales en el reporte.

"Nos encontramos en un momento crucial con la inflación global disminuyendo por primera vez en cuatro años, lo que podría ser un punto de inflexión macroeconómica. Aunque la volatilidad económica del mundo pospandémico sigue afectando a muchas economías, especialmente en América Latina, donde se sigue luchando contra la depreciación de la moneda y la expansión de precios en general, se proyecta que la región verá una disminución en costos médicos para el próximo año, reflejando ajustes en las expectativas de más de la mitad de los países latinoamericanos”, aseguró Max Saraví, head of Human Capital para América Latina en Aon.

Es crucial reconocer que esta tendencia también está alineada con condiciones regionales específicas y las estrategias empresariales que implementan las empresas para mitigar los aumentos de los planes de salud, agregó.

Las empresas frente a ese aumento de cargos médicos

A medida que aumentan los costos de los servicios médicos y la frecuencia de los padecimientos que impactan el costo de los programas de seguros, es importante resaltar que las empresas exploran, globalmente, estrategias innovadoras para gestionar los gastos de sus planes médicos.

Las principales conclusiones de la encuesta revelan que:

Una de cada tres empresas está considerando acuerdos alternativos de financiación de beneficios globales para adaptarse a los cambios del mercado.

El 35% de las empresas se está centrando en el análisis de datos de las reclamaciones para identificar tendencias y adoptar estrategias de mitigación.

Más de la mitad de las empresas encuestadas destacan la importancia de integrar las prestaciones con iniciativas de bienestar.

Estas iniciativas de bienestar, de acuerdo con los especialistas de AON, siguen siendo una de las principales tácticas de mitigación, ya que promueven la atención preventiva y el compromiso de los empleados, vitales para gestionar los costos médicos generales. Los planes de prestaciones flexibles también van en aumento, y se espera que alrededor del 60% de los países adopten este modelo en 2025. Estos planes ofrecen a los empleadores un mayor control de gastos, al tiempo que proporcionan a los empleados prestaciones personalizadas que responden a necesidades diversas.

Si bien existe una tendencia positiva de las compañías en México para considerar cada vez más iniciativas de salud y prevención, destacan que no todas cuentan con una estrategia integral y fundamentada en un plan diseñado a partir de las necesidades de sus colaboradores, y con una mirada a largo plazo. Al tener una estrategia enfocada en wellbeing, se pueden definir mejor sus prioridades y establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo para hacer frente a diversas afectaciones médicas, comentó Omar Viveros, head of Health & Talent, Mexico, Caribbean and Central America.

Aon realizó la encuesta en 112 países y ubicaciones que intermedian, administran o asesoran sobre planes médicos patrocinados por el empleador en cada uno de los países cubiertos en este informe.