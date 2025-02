Beyoncé y Kendrick Lamar ganan primeros Grammys en gala que declara su amor a LA

Beyoncé, Kendrick Lamar y Charli XCX se alzaron con triunfos tempranos cada uno en la entrega de los premios Grammy que se celebran este domingo en Los Ángeles, rindiendo un emotivo homenaje a la ciudad que fue acechada el mes pasado por feroces incendios forestales.

Beyoncé, con su "Cowboy Carter", que rinde un nutrido homenaje a sus raíces sureñas y celebra la contribución de los artistas negros al country, llegó a la 67ª edición de los premios al frente de todos con 11 nominaciones, entre ellas las codiciadas mejor álbum y mejor grabación del año.

A pesar de ser la más nominada y la más victoriosa de los Grammy, la texana de 43 años nunca ha podido conquistar estos dos trofeos.

Beyoncé, sin embargo, recibió el Grammy al mejor álbum de country, que paradójicamente recibió de manos de Taylor Swift, artista con quien la prensa especializada ha alimentado una suerte de rivalidad.

"¡Guau! Realmente no estaba esperando esto", dijo Beyoncé al subirse al podio. "Quiero animar a la gente a hacer lo que les apasiona y ser persistentes", prosiguió, tras agradecer a su familia y a los colaboradores de su aclamado disco.

Más temprano ganó también la estatuilla a mejor dúo country junto a Miley Cyrus.

El estadounidense Kendrick Lamar venció en las categorías de mejor canción rap, mejor video musical y mejor interpretación de rap con su ubicuo éxito "Not Like Us", lanzado el año pasado como parte de un feudo lírico con Drake.

Ya el mejor álbum de rap fue para el talento emergente Doechii, con su "Alligator Bites Never Heal".

"Esta categoría fue introducida en 1989, y dos mujeres han ganado", dijo Doechii, quien en seguida corrigió: "Tres mujeres han ganado: Lauryn Hill, Cardi B y Doechii", dijo la rapera de Florida en lágrimas.

Por su parte, la artista británica Charli XCX, con su innovador "Brat", se anotó también tres victorias en la antesala de la premiación, durante la cual se entrega la mayoría de los 94 trofeos.

La nueva megaestrella del pop, Sabrina Carpenter, se llevó los dos primeros gramófonos de su carrera. Su "Short N' Sweet" le dio el premio al mejor álbum de pop vocal, mientras que su exitoso sencillo "Espresso" la elevó en la categoría de mejor interpretación pop.

Carpenter deleitó a la audiencia en la primera mitad de la ceremonia con un número con toque retro en el que repasó sus éxitos "Espresso" y "Please Please Please" integrando moda y baile, incluso unos pasos de tap.

Las miradas también están esta noche en Roan, que se subió al escenario para entregar una poderosa interpretación de su éxito "Pink Pony Club".

Roan, Doechii y Carpenter compiten por el codiciado Grammy al mejor artista revelación, que también disputa Shaboozey, cuyo pegadizo éxito "A Bar Song (Tipsy)" encabezó durante semanas las carteleras estadounidenses.

"I Love LA"

La ceremonia de la Academia de la Grabación se realiza con un homenaje a Los Ángeles como hilo conductor, dada la devastación que salvajes llamaradas causaron a comienzos de año alrededor de la capital del entretenimiento.

"Decenas de miles de personas perdieron sus hogares, vecindarios completos desaparecieron", recordó el comediante Trevor Noah al abrir la ceremonia.

"A pesar de toda la devastación, el espíritu de la comunidad emergió", agregó.

Noah destacó cómo la capital mundial del entretenimiento ha influenciado a las grandes, antiguas y contemporáneas figuras de la música, y dio paso a un ensamble compuesto por Sheryl Crow, John Legend, Brad Paisley, Brittany Howard y St. Vincent, quienes cantaron "I Love LA".

Los organizadores están además aprovechando la oportunidad para recaudar dinero para las víctimas.

La ceremonia dispuso además parte de su costoso espacio televisado para promocionar a comerciantes locales afectados por la catástrofe natural, una de las peores de la historia de California.

La noche más importante de la música reúne a la crema y nata de la música, y enfrenta a estrellas consolidadas como Beyoncé o Kendrick Lamar con figuras emergentes como Shaboozey, Sabrina Carpenter y Chappell Roan.

"Honramos lo mejor de la música, votado por los 13,000 miembros de la Academia de la Grabación y 20 millones de inmigrantes ilegales", bromeó Noah en referencia al ambiente antinmigración que marca el discurso político en Estados Unidos.

En la antesala, la banda venezolana Rawayana, con su "¿Quién trae las cornetas?", se hizo con el premio al mejor álbum de rock latino o alternativo, y Residente se alzó con el trofeo al mejor álbum de música urbana con su trabajo "LAS LETRAS YA NO IMPORTAN".