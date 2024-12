Berenice Andrade gana el Premio Mauricio Achar Random House

Berenice Andrade Medina se convirtió este miércoles en la ganadora del Premio Mauricio Achar Random House, en su décima edición, por su primera novela “Nadie recuerda su propia muerte”, que presentó bajo el seudónimo de Georgina Pineda Carlos.

Entre las 120 novelas candidatas que se presentaron al concurso, el jurado calificador, compuesto por los escritores Alaíde Ventura Medina, David Toscana y Julián Herbert; Francisco Goñi, representante de Librerías Gandhi y Andrés Ramírez, representando al grupo editorial Penguin Random House, se decantó por “Nadie recuerda su propia muerte”, “por ser una novela con un agudo sentido del humor, que mezcla el mundo de la magia rural con la psiquiatría moderna, planteando contrates entre la herencia genética y la herencia cultural; una historia con carga paródica contada con una técnica narrativa que alterna la primera persona y la tercera persona omnisciente, logrando así mezclar dos tradiciones del discurso narrativo para abarcar un relato intergeneracional”, leyó Andrés Ramírez en el acta del jurado.

La trama de la historia, que se desarrolla en el Istmo de Tehuantepec, de acuerdo con la autora, se centra en una mujer que ha vivido en una tradición mágico-religiosa donde todo lo que sucede en su vida tiene detrás una fuerza sobrenatural – toda enfermedad procede de un mal de ojo –, comienza a manifestar signos de lo que podría constituir un trastorno mental, como le indicará una psiquiatra, pero ella está convencida de que es víctima de una maldición familiar o de un embrujo que viene arrastrando como una herencia de la que no puede escapar.

Tras escuchar el fallo en un salón de la sede de Librería Gandhi Coyoacán, Berenice Andrade (Oaxaca, 1983) es la primera sorprendida. La novela se trata de una tragedia, “es tristísima – afirma–, a mí me hizo llorar, y por eso me sorprende, porque no fue mi intención que prevaleciera el humor; habré de descubrir cómo lo logré”, declaró.

Berenice Andrade, con miembros del jurado.Rosario Servin

El escritor David Toscana, a distancia desde Polonia, concuerda. “Ha conseguido una cosa fantástica que es mezclar la tragedia con el humor. Si alguien de nosotros hubiera contado esta historia, la contaría llena de drama, como una historia triste, pero contada en esta novela se siente una historia fresca, que mezcla mucha muerte y a pesar de eso tiene humor, se lee con muchísimo placer”.

Algo semejante compartió el escritor Julián Herbert, que ha sido jurado en incontables certámenes literarios: “Una de las mejores cosas que te pueden pasar cuando eres jurado, es olvidar eso en algún momento del proceso –es decir, que eres jurado- y sentir que estás leyendo una novela y no un manuscrito presentado a un concurso. Y a mí me sucedió eso con este manuscrito ganador”.

La autora comparte que aventurarse en la novela fue una manera de “contar mi historia sin tener que contar mi historia; de contribuir al imaginario de mi propia familia, (recuperar) los mitos familiares y darles un lugar relevante”.

“Sólo con el humor, esta novela podía llegar tan alto”, dijo Adrián Ramírez, para concluir el anuncio del galardón.

Acerca del premio

El Premio Mauricio Achar Random House se entrega desde 2015 para impulsar nuevas carreras en la literatura. Consta de 150,000 pesos y la publicación de la obra en Penguin Random House. A lo largo de las diez ediciones han participado 2,800 novelas, destacó Alberto Achar, director comercial de Librerías Gandhi. Por su parte, Andrés Ramírez, director editorial de la División Literaria y Bolsillo de Penguin Random House México, anunció que la novela ganadora, “Nadie recuerda su propia muerte” será publicada a mediados de 2025.

Todos los ganadores del Premio Mauricio Achar Random House