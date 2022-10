Tenemos que hablar de la menopausia, ese tabú

Presentan plataforma virtual mexicana dedicada a la salud de la mujer de 40 años y más que transita en “soledad y en silencio” por esta etapa de la vida que impacta todos los ámbitos; “tenemos que alzar la voz y romper el tabú”, dice la emprendedora social Gabriela Rojas Jiménez, quien comparte su testimonio

La menopausia es un momento en el ciclo vital de una mujer, como nacer, menstruar, embarazarse o dar a luz; un punto que marca el fin de su etapa reproductiva, pero no supone la clausura de su realización personal integral; sin embargo, en México, y en otros países de América, es un tema tabú del que poco se sabe y mucho menos se habla; que enfrentan en solitario más de 24 millones de mujeres mayores de 40 años, de acuerdo con el Inegi, y cuyo impacto afecta su salud físico-emocional, el ámbito laboral, las relaciones personales y de pareja, su vida sexual y, de paso, tensa el tejido social.

Además de vivirla en soledad, las mujeres que enfrentan la menopausia se topan con un muro de “ignorancia y desestimación”, con un sistema de salud “roto”, donde los médicos no cuentan con información ni formación suficiente, donde aun las doctoras carecen de capacidad de escucha y empatía, y donde cada especialista va a su asunto, y trata a su paciente sin una perspectiva integral.

Esa fue más o menos la experiencia que vivió Gabriela Rojas, una mujer emprendedora, maestra en Derecho y Administración Pública por la Universidad de Harvard, cuando a los 44 años tuvo un retraso en su menstruación, y después de descartar un embarazo y experimentar los primeros bochornos, acudió a su ginecóloga, quien le recomendó ir al psiquiatra porque podría tratarse de una depresión.

Así lo narra, en primera persona: “No encontré la ayuda médica que necesitaba, solo me topé con la ignorancia y la desestimación. Me enfrenté con un sistema de salud roto en el que las mujeres de esta edad somos invisibles, tema que se agrava para muchas mujeres por las brechas que existen en el acceso y la calidad de la atención.

“Viví la menopausia sola, desesperada y en silencio. No tuve con quién compartirlo. Mis amigas aún no habían comenzado este proceso. No pude comunicarlo asertivamente con mi pareja. Y tampoco pude verbalizarlo en mi lugar de trabajo cuando en medio de una presentación sentía cómo se encendía un boiler dentro de mí y empezaba a chorrear avergonzada”.

Ese momento angustiante y “bochornoso” fue el germen de la primera plataforma en México dedicada integralmente a la menopausia, Sin Reglas, presentada en sociedad este martes, justo en el Día Internacional de la Menopausia, por un grupo de mujeres que hacen sinergia para empoderar a otras, ayudándolas a tomar el control de su salud y a vivir una vida digna y sin estigmas.

Sin Reglas, la primer startup Femtech mexicana dedicada a la salud de las mujeres de 40 años y más, quiere ser un paso adelante en la práctica de la telemedicina, acelerada por la pandemia de Covid-19, convertida hoy en un formato muy aceptado para atender la salud mental y los trastornos emocionales derivados del largo confinamiento que padecimos durante dos años, afirma Gabriela.

La plataforma, lanzada en fase Beta, será una comunidad virtual, basada en información científica y estudios recientes, de lo que hoy México y América Latina carecen, para acompañar de forma segura y confiable a las mujeres que atraviesan esta etapa; primero con un test para que cada mujer conozca en qué etapa de la menopausia se encuentra (“la menopausia se vive diferente en cada mujer y en cada región”, dice Gabriela haciendo un paréntesis), luego le seguirán sesiones de coaching (cursos, charlas, talleres) y de asesoría nutricional que derivará en un plan individualizado para mejorar hábitos alimenticios que prevengan o mitiguen los síntomas o eviten que la menopausia cause trastornos a la salud (como obesidad o sobrepeso, uno de los 5 síntomas más comunes que se presentan en la menopausia) y, finalmente, ofrecerá una clínica virtual que contará con atención médica personalizada, resume Rojas Jiménez.

Hoy, a pesar de que existe la Norma Oficial Mexicana (NOM-35) desde 2012, los sistemas de salud en México, público y privado, no cuentan con un modelo de atención integral a la menopausia cercano al que Sin Reglas propone, “somos invisibles”, dice Rojas, y “como en México el valor de una mujer, histórica y culturalmente, está asociado a su capacidad reproductiva, entonces el esquema sanitario contempla programas para tratar la menstruación, la salud reproductiva, el embarazo, la lactancia, pero qué pasa cuando una mujer deja de ser fértil y de reproducirse, pareciera que se acaba la vida, pero no, hoy las mujeres en etapa de menopausia estamos en un momento muy productivo de nuestras vidas y con una expectativa de vivir muchos años, por lo menos un tercio más del total del ciclo vital”, precisa.

Por ello, un objetivo a mediano plazo, adelanta la especialista, es convertir este modelo en política pública, aplicable en todo el sistema nacional de salud y accesible a todas las mujeres mayores de 40 años. “Es un asunto de salud pública. Prevenir y ayudar a las mujeres a transitar por esta etapa ahorrará costos futuros al Estado en términos de atención a enfermedades asociadas a la menopausia. Tenemos que cuidar de las mujeres, cuando mejora la salud de las mujeres mejoran los niños, las familias, los viejos”, asegura.

Pero por lo pronto, enfatiza, “el primer paso es que debemos empezar a hablar del tema, que las mujeres se atrevan a nombrarlo, por eso la plataforma se llama Sin Reglas, porque ya no nos baja y hay que empezar a decirlo, y por otra parte, queremos que tenga una connotación de liberación, nos queremos liberar del tabú y vivir sanas, tenemos que alzar la voz para romper el tabú”.

Romper el tabú

Como muchos tabúes, cultivados sobre la ignorancia, el prejuicio o el miedo, la menopausia salta a la superficie de las conversaciones en forma de frases peyorativas, adjetivos que estigmatizan o chistes grotescos que normalizan la invisibilidad del asunto. “Menopáusica”,” loca”, “histérica”, “tóxica”, son los epítetos más comunes que se asocian o se profieren a una mujer que transita por esta etapa de la vida, sí la menopausia, tan natural como la niñez, la adolescencia o la vejez (en el extremo del puritanismo político, hoy

pareciera que ser viejo o vieja está mal visto, que es un lastre, y por eso les denominamos adultos mayores).

Así, el tabú de la menopausia se nutre de la ignorancia. “Descubrí que los médicos dedican sólo dos horas de su formación a estudiar el tema”. Durante el mes agosto, Sin Reglas y la empresa internacional The Cocktail realizaron la primera Encuesta Nacional sobre Percepción e Impacto de la Menopausia en la Sociedad Mexicana 2022, aplicada a 2,755 personas mayores de 18 años ¿Qué datos arroja? 50% de la población nunca se ha informado ni ha recibido información sobre el tema; 85% de los varones dice saber poco o nada sobre la menopausia; 9 de cada 10 mujeres no se previene; 85% de las mujeres presenta más de un síntoma; sólo 12% se siente cómoda hablando del tema en su ámbito laboral.

“La menopausia es un tabú, y como no hablamos de eso, la vivimos en silencio; tenemos que empezar a hablar de ella, desenmascararla, porque se esconde, y no debe ser así, porque es una etapa natural que forma parte del ciclo de la vida”, concluye Gabriela Rojas.

ABC de la menopausia

Significado: El nombre proviene del griego μήν (mēn, mes) y παῦσις (pausis, cese). Refiere a la supresión inusual del flujo menstrual, debido a cambios hormonales en el cuerpo femenino, como la baja producción de estrógeno y progesterona.

Rango de edad: Se presenta en mujeres de 40 años y más.

Se han detectado 34 síntomas, los 5 principales son:

· Bochornos y sudoración nocturna

· Aumento de peso

· Insomnio

· Problemas estomacales

· Detrimento en la salud mental

La encuesta nacional realizada por Sin Reglas y The Cocktail revela que:

85% de las mujeres en esa etapa presentan más de 1 síntoma

9 de cada 10 mujeres, previo a la etapa, no toman medidas preventivas

3 de cada 4 mujeres de 40+ tienen sobrepeso, lo que detona otros padecimientos

50% de la población carece de información básica sobre el tema

85% de los hombres dice saber poco o nada de la menopausia

