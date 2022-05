Los artistas, en su categoría de celebridades, suelen dedicar parte de sus ganancias monetarias a alguna causa social. Los fans, por su parte, siempre están en busca de un acercamiento con aquellas figuras a las que rinden culto. Así es como surge Somus, una red social de contenido compartido por inscripción pagada que apoya a instituciones de beneficencia.

La intención de Somus es contribuir al crecimiento de las propias instituciones para que encuentren una forma más efectiva de recaudar fondos”, comparte Joel Hernández, la mente maestra detrás de esta plataforma.

El genio de la cibernética admite que, si bien hay cientos de instituciones no lucrativas en México y en otros países, no todas tienen la visibilidad necesaria para que las personas con ganas de ayudar las conozcan. Por ello suelen recurrir a celebridades del mundo del espectáculo, la cultura y el deporte para llegar a mayores audiencias. De esta forma es que trabaja Somus, lanzada recientemente con el padrinazgo de Isaac Hernández, Premio Benois de la Danse 2018 y primer bailarín de compañías como el Ballet Nacional de Holanda, el English National Ballet y el San Francisco Ballet, hermano de Joel. En el proyecto también está involucrado el inversionista estadounidense-israelí Zvi Schreiber.

“Mi hermano es la primera celebridad en integrarse a Somus. A través de su perfil, los amantes de la danza conocerán y apoyarán el trabajo de cuatro instituciones: Nariz Roja, Fondo Semilla, Naturalia y Fundación de Pueblos Indígenas Mayas”, añade Joel Hernández. Dichas instituciones recibirán un beneficio económico proveniente de la suscripción de los usuarios, que en este momento es de 4.99 dólares, aproximadamente 100 pesos al mes.

La diferencia de Somus con otras redes sociales abiertas es que además de ayudar, el seguidor de la celebridad podrá conocer material exclusivo que comparta su artista, por ejemplo, algunos detrás de escena de lo vivido por Isaac Hernández en su reciente participación en la exposición de Dubái, o su visita al Auditorio Nacional, previo a la función que ofrecerá en agosto de su espectáculo Despertares, o su reciente visita a Kazajistán.

Hernández dedicó un par de años a la concepción de este proyecto, acercándose a “organizaciones sin fines de lucro en Europa en el lado digital, pues quería poner mis habilidades a su disposición y algo que me llamó la atención era la falta de fondos por un lado, y por el otro su necesidad de invertir tiempo y recursos en la propia recaudación”, lo que hacía muy lentos sus procesos de cumplir con sus metas finales, que era ayudar, con la frustración consecuente o incluso la desaparición del proyecto.

Fue así como se acercó a varios fundadores de instituciones y organizaciones en busca de estos canales más efectivos y menos lentos de recaudación, y encontró que en la medida en que se convertían en lo que llama “máquinas de marketing”, se alejaban de ser verdaderos agentes de cambio social. ¿Cuál era el problema? Justo la conexión entre quienes tienen la imagen atractiva ante las masas, y las personas que quieren ayudar. Así surgió Somus.

“Me puse en contacto también con mi hermano Isaac por la cercanía, ya que los dos vivimos en Europa” por las diferentes profesiones de ambos, pero sin perder de vista que son originarios de México, de una familia que siempre les ha inculcado la necesidad de ayudar al otro. Ambos encontraron que su principal herramienta es el Internet y las redes sociales, especialmente en estos tiempos en que la figura del influencer es de las más relevantes. “Como figuras públicas tenemos el poder de alcanzar a millones de personas digitalmente. Utilizar ese poder para hacer bien a los demás es algo considero un deber ante la sociedad que nos da tanto”, comentó por su parte Isaac Hernández.

La plataforma está respaldada por un equipo de inversionistas experimentados, empresarios y celebridades, en asociación estratégica con Kinder.World, que incorpora a más de 60 de las organizaciones benéficas más efectivas del mundo, y que a la vez certifica la transparencia de las instituciones beneficiadas.

El esquema de recaudación a través de la plataforma servirá para que las organizaciones que arropen tengan un sistema estructurado y seguro de recaudación.

Las figuras

Al momento, además de Isaac Hernández las figuras públicas que están ya sumadas al proyecto son Sakurai Kei, actriz y activista climática, y Amelia Lorre, cantante y vlogger especialista en viajes, quienes respaldan a Razom For Ukraine, Movement On The Ground, World Central Kitchen y Voices Of Children, así como la pintora Kelly Snipes, quien apoya a las mismas organizaciones que Isaac Hernández.

De manera paulatina se darán a conocer más artistas y celebridades, así como las organizaciones que respaldarán.

¿Cómo funciona?