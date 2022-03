El Seminario de Cultura Mexicana, una de las instituciones de difusión del conocimiento desde la cultura, la ciencia y las humanidades más longevas y emblemáticas por la lista de nombres que han pasado por sus filas, cumplió este lunes 80 años desde su fundación en febrero de 1942.

Como parte de estas conmemoraciones, la institución que depende presupuestalmente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) anticipa un programa cultural que inició el 18 de febrero con un sorteo de la Lotería Nacional y continuará con un concierto en su honor por parte de la Orquesta Sinfónica de Minería, el domingo 3 de abril, en la Sala Ollin Yoliztli.

Pero el plato fuerte de las celebraciones se planea del 27 al 29 de abril con un coloquio nacional sobre desigualdad, con sede en Orizaba, Veracruz, donde se reunirán todos los miembros y representantes de las 57 corresponsalías. En el marco del encuentro se echarán a andar actividades adicionales, como un concierto de Carlos Prieto y conferencias magistrales de miembros como Rolando Cordera y Clara Jusidman.

En mayo, anticipa el arquitecto Felipe Leal, actual presidente del Seminario, se otorgará la Medalla Vasconcelos, la máxima distinción que otorga este organismo, a la historiadora y académica Josefina Zoraida Vázquez por su trayectoria en favor de la educación. Finalmente, hacia la segunda parte del año, adelanta Leal, se llevará a cabo una serie de foros sobre la resiliencia social ante un fenómeno sin precedentes como la pandemia.

Volver a lo presencial requiere dinero

“Hemos vivido algunos altibajos, pero creo que el Seminario se encuentra ahora en un muy buen momento. Llevamos años trabajando para posicionarnos mucho mejor con la sociedad, con sectores más amplios, abrir nuevos públicos, atacar al ciudadano común y no únicamente al especializado”, explica el presidente del SCM.

Algunos de los altibajos que refiere el arquitecto tienen que ver con cuestiones presupuestales a la baja, mismas que, lamenta, han orillado a la institución a operar con lo mínimo.

“Pudimos sortear este vendaval por la pandemia, porque muchas de las conferencias han sido en línea. Pero nos preocupa el día que regresemos a lo presencial de lleno, porque nos vamos a ver en dificultades”.

El Seminario pasó de un presupuesto en 2018 de 27.6 millones de pesos a 17.8 millones en 2019, el primer año de ejercicio de la presente administración. En el ejercicio siguiente, el presupuesto descendió a 10.8 mdp, es decir, una reducción del 39% de un año al otro. Desde entonces sus recursos anuales se han mantenido en esos 10.8 millones, aunque en su reporte financiero al cierre del 2021, el Seminario informó un gasto de 14.8 mdp, es decir, cuatro millones más de lo destinado originalmente.

“Sí, hemos tenido que salir a pedir apoyos”, confirma Leal. “El año pasado logramos un convenio con ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior): le ayudamos con libros, conferencias y otros programas que nos permitieron hacernos de ese recurso extra. Fue lo que nos permitió salir adelante. Este año tendremos que buscar nuevos apoyos para el programa de los 80 años. Ya hicimos una solicitud a la SEP y pensamos hacer una cooperación entre los propios miembros. Quizás durante marzo omitamos las misiones que solemos llevar a cabo para concentrar ese esfuerzo en el coloquio”.

Modificaciones desde el Legislativo

Además de lo anterior, el pasado 8 de febrero la Comisión de Cultura y Cinematografía en San Lázaro aprobó una iniciativa con proyecto de decreto para realizar diversas modificaciones en la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, misma que aún deberá votarse en el pleno de la cámara baja. Entre las modificaciones implicadas destaca la del artículo 4° para permitir el ingreso de miembros no nacidos en el país, y una más al artículo 3° que obligue al SCM a conformar una lista de miembros con equidad de género.

“Lo recibimos con desconcierto porque nunca nos consultaron. ¿Cómo es que representantes de la sociedad, como son los legisladores, no consultan al organismo en cuestión? Y es que en estas modificaciones hay desconocimiento, porque además no saben que dependemos de la SEP y el caso lo debió abordar la Comisión de Educación.

“En la modificación sobre la integración de miembros no nacidos en México estamos de acuerdo, no hay problema. Ahora bien, sobre procurar la equidad de género, debo precisar que el SCM fue de los primeros organismos integrados por mujeres, desde pioneras como Frida Kahlo, Fanny Anitúa y Esperanza de Vasconcelos. La incorporación de más mujeres ha sido gradual y por supuesto que pretendemos tener equidad. Pero, reitero, no analizaron ni se acercaron con ninguno de nosotros, no conocen nuestra sede, no saben lo que hacemos. Entonces, sí estamos incómodos e inquietos”.

Actualmente, el SCM tiene en sus filas a 23 integrantes, de los cuales solamente siete son mujeres.

Gran parte del presupuesto se va en salarios

De acuerdo con su Informe Financiero al cuarto trimestre de 2021, el SCM gastó 3.67 millones de pesos en el sueldo de su personal administrativo y 4.6 mdp en salarios a miembros titulares, asociados y honorarios, que suman 8.27 mdp, es decir, más del 75% del presupuesto anual destinado desde el PEF 2021, lo cual deja al Seminario con un mínimo margen de operatividad.

Creación del Seminario de Cultura Mexicana

Dicha institución fue fundada en 1942 por decreto del entonces presidente Manuel Ávila Camacho y con una lista de 19 miembros fundadores, 15 hombres, entre ellos Ángel Zárraga, Enrique González Martínez, Manuel M. Ponce y Mariano Azuela, así como cuatro mujeres: Frida Kahlo, Esperanza Cruz de Vasconcelos, Fanny Anitúa y Matilde Gómez.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx