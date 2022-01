Después de más de dos años de intenciones para la implementación de un programa de seguridad social para artistas, creadores y agentes culturales independientes en el país y, posteriormente, tras reiterar en comparecencias, conferencias y entrevistas que han habido pláticas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para concretar este cometido, pero sin adelantar detalle alguno sobre fechas, modelos o siquiera viabilidad, este miércoles la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, y la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, confirmaron que sí, finalmente sucederá y será este mismo año cuando se anuncien los pormenores del programa.

“Estamos por publicar este primer ejercicio. La plataforma Telar ha crecido mucho en cuanto a esta enorme diversidad de agentes culturales que existen en el país y vamos a tener pronto resultados y noticias sobre el tema. Junto con Zoé Robledo (director del IMSS), los vamos a convocar a ustedes (la prensa) para darlo a conocer”, adelantó la titular de Cultura.

Núñez Bespalova, por su parte, agregó que “este es un modelo que se ha venido trabajando desde hace un par de años, es un modelo para trabajadores autónomos innovador que les da todas las prestaciones. Por primera vez vamos más allá del seguro médico, hay otras cosas, se habla de bajas, de habla de licencias, incluso es un modelo que permite un seguro para el retiro”. Adicionalmente confirmó que este ya se ha sometido a pruebas piloto y que sus aportaciones serán accesibles para los beneficiarios.

El rezago laboral

Sobre el tema de los trabajadores prestadores de servicios, contratados bajo el régimen de Capítulo 3000, otro de los grandes pendientes a resolver desde la administración pública en materia laboral, según han admitido titulares de dependencias como el INAH y el INBAL, Frausto Guerrero declaró de manera somera que se trabaja en la planeación con las distintas áreas de cultura para “que podamos ir regularizando. Esa es nuestra batalla y nuestra apuesta. Obviamente la pandemia no fue benévola con nadie, tampoco a este nivel, pero nuestro compromiso es no despedir a la gente que trabaja en la Secretaría de Cultura, es preservar el trabajo y dar a los trabajadores las condiciones que mejor podamos.

“El rezago que se tenía en materia laboral de la secretaría no es ningún secreto ni una cuestión que se pueda solucionar de manera tan rápida como nos gustaría, pero vamos en ese camino y estamos muy comprometidos para poder mejorar las condiciones de quienes laboran para la Secretaría de Cultura en cualquiera de las formas en que lo hagan”.

Compartió que de sus poco más de 13,985 millones de pesos destinados de inicio para el ejercicio fiscal 2021, Cultura federal cerró el año con una ampliación presupuestal que dejó los egresos anuales del ramo en 15,477 millones, es decir, casi 1,500 mdp de incremento, mismos que se usaron para requerimientos de distintas áreas, pero todo para dependencias como el INAH, que inició con un presupuesto de 3,820 mdp y cerró con 5,032 mdp, “para atender todo aquello que quedó pendiente en reconstrucción por el Fonden”.

Integración del Inali

La titular de Cultura federal defendió la iniciativa para la integración del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), dependiente de la Secretaría de Cultura y con un presupuesto para este 2022 de 71 mdp, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), una entidad no sectorizada con 3,819 mdp, y garantizó que esta operación no pondrá en riesgo ningún empleo en el Inali.

“La simplificación administrativa y el reordenamiento de la administración pública no implica despidos (…) no significa un debilitamiento del instituto”, dijo y agregó que mientras este proceso no se pueda concretar “seguiremos trabajando con Juan Gregorio (Regino, director del Inali) y su equipo porque la causa es la misma”.

Nueva ley de cine

En este mismo encuentro, la cineasta María Novaro Peñalosa, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), adelantó que ya está lista una nueva actualización para la Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, cuya primera versión fue rechazada al cierre de la legislatura pasada en el Senado de la República, en gran medida por el rechazo de la inversión privada ante las restricciones de exhibición en los cines comerciales, y espera que en breve se retome la discusión para la reforma de la ley.

“Trabajamos muy arduamente esa propuesta de la mano con la comunidad, en contacto directo con la Academia y otros sectores. Todos están enterados del resultado. La iniciativa ya está lista, lo está desde fines del año pasado y ahora corresponderá a la propuesta del Ejecutivo para que llegue a las cámaras. Ya está revisada por el jurídico de la Secretaría de Cultura”, confirmó la funcionaria.

Además, Novaro informó sobre los recursos ejercidos por el Programa de Fomento al Cine Mexicano (Focine) EN 2021, a un año de su creación, que contó con una bolsa de 110 millones de pesos para financiar 75 proyectos de producción y 45 de exhibición. Destacó que por primera vez se destinaron recursos para 14 proyectos de restauración y preservación de material fílmico.

A propósito de los Capítulos 3000

La Secretaría de Cultura anunció a la prensa que se encuentra trabajando en las contrataciones de prestadores de servicios para el ejercicio fiscal 2022, mismas que se realizan a través del Comité de Adquisiciones y que se llevará a cabo el último viernes de este mes. Hasta el cierre de esta edición, la dependencia no precisó cuántos trabajadores eventuales del INAH e INBAL serán recontratados para este periodo.

El Focine en su primer año

110 millones de pesos de presupuesto

75 apoyos a la producción

45 apoyos a la exhibición

14 apoyos a la preservación.

