Como parte del programa de la inauguración de la 33 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el poeta David Huerta fue condecorado con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2019, de manos de la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero.

La doctora en Literatura hispánica, Luz Elena Gutiérrez de Velasco, se encargó de dar a conocer el fallo del jurado.

“El ímpetu, la ambición y la fraterna inteligencia de la trayectoria poética de David Huerta sitúan su obra en el centro de toda consideración crítica sobre la lengua hispanoamericana actual. Su dominio y asimilación de las más diversas tradiciones de la modernidad y las vanguardias literarias latinoamericanas, y otras lenguas, sin excluir los periodos más recientes; la lectura de la poesía medieval, renacentista y barroca españolas; aunando todo ello y como parte fundamental de su obra, sus incursiones en la traducción, la convierten en una ejemplar anomalía que ha problematizado todo discurso poético. Su maestría, sumada a una indeclinable implicación cívica, se han puesto como un modelo para las siguientes promociones literarias”, mencionó como parte del acta.

Como parte de su discurso de agradecimiento, Huerta refirió que en casi 30 años de existencia, este premio ha sido entregado a nueve poetas y, a partir de este sábado, solamente a uno nacido en México, él mismo.

Listó a los anteriores bardos ganadores del Premio FIL: Nicanor Parra, Cintio Vitier, Eliseo Diego, Olga Orozco, Juan Gelman, Tomás Segovia, Rafael Cadenas, Yves Bonnefoy e Ida Vitale. “Veo esa lista y me entran deseos de salir corriendo”, dijo el poeta con senda timidez.

El autor de obras como El jardín de la luz (1972), Incurable (1987) o La sombra de los perros (1996), usó su sensibilidad lírica; evocó al también poeta inglés Percy Bysshe Shelley para argumentar que los poetas son los legisladores no reconocidos del mundo y reflexionó que la poesía es espejo de todo contrapoder.

“El mejor poema del mundo es el que se instala en nuestra mente a la fuerza, no de uno, sino de varios poemas que resuenan los unos con los otros y que firman con el tiempo una línea infinita de imágenes, sensaciones y significados. Eso es el mejor poema del mundo. ¿Cómo podemos escucharlos, verlo, leerlo, citarlo o memorizarlo? ¿Existe realmente o es únicamente un objeto contemporáneo como los edificios de las grandiosas estructuraciones metafísicas, a veces cristalinas, a veces brumosas? ¿Podemos escuchar, ver, leer, citar, analizar el mejor poema del mundo? Si somos capaces de mirar ese lugar donde se ha instalado y que lo divide en partes, se confunde y aún se identifica con el: la mente humana, la mente de cada uno de nosotros, la mente de todos. La mente humana es el mejor poema del mundo”.

Dijo que recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances es un acontecimiento central y decisivo no solamente en su trabajo literario, sino en su vida en su conjunto.

“Agradezco que se me conceda este premio porque es una constancia de que he perseverado y que mis trabajos han llegado a puerto a pesar de sus evidentes imperfecciones. Los términos del acta en la que aparecen las razones de mi fallo, me llenan de satisfacción, en especial, lo que se dice acerca de la fraternidad que anima lo que hago. Es una fraternidad también imperfecta, pero de ella tomo porciones fundamentales de energía y aliento para seguir adelante. Por eso, fraternalmente, abrazo desde aquí a mis compañeros, colegas, a mis amigos queridos y a todos aquellos que permiten que mi corazón siga latiendo y mis afanes recojan luces y sombras, presencias de espíritus del mundo para depositarlos en el paso fugaz del poema que se derramará, luego, en el mejor, más espacioso y más potente poema del mundo”, dijo para finalizar.

