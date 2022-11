“No más mentiras y acciones reales”, piden niños y jóvenes en la COP 27

Sin acuerdos suficientes, según voces de expertos y críticos, este fin de semana concluyó en Sharm El-Sheikh, Egipto, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 27. Sin embargo, entre los alcances positivos destacan el primer informe del grupo de expertos de alto nivel sobre los compromisos de emisiones netas cero de las entidades no estatales, o el acuerdo que establece un mecanismo de financiamiento para compensar a las naciones más vulnerables por las pérdidas y los daños causados por los desastres climáticos.

También hubo un día dedicado a la agricultura, que contribuye a un tercio de las emisiones de efecto invernadero y debe ser una parte crucial de la solución, pero algo que llamó la atención en esta COP fueron las voces de la niñez y la juventud, que a pesar de que han estado presentes desde hace muchos años, por primera vez en la historia de estas conferencias se estableció el Pabellón Infantil y Juvenil (CYP, por su sigla en inglés), que institucionaliza un espacio propio en las COP y consolida su participación en los equipos negociadores de algunos países.

Riesgo climático de la infancia

El CYP fue el marco para hablar sobre el primer índice de Riesgo Climático de la Infancia de la UNICEF, según el cual mil millones de niños, niñas y adolescentes están en “riesgo extremadamente alto” de sufrir los efectos de la crisis climática, y nueve de cada diez niños y niñas de América Latina y el Caribe están expuestos al menos a dos crisis climáticas y ambientales.

“El cambio climático es también un desafío de justicia intergeneracional, por lo tanto, los jóvenes tienen que mantenerse activos y los tomadores de decisión deben abrir espacios reales de participación en la toma de decisiones”, aseguró Ricardo Bosshard, director de WWF Chile y representante de WWF de Latinoamérica y el Caribe en la COP 27.

Las nuevas generaciones latinoamericanas también han tenido un papel significativo en estos espacios y protagonizaron un concurrido diálogo con autoridades de la región, en el Children and Youth Pavilion. En este espacio representantes de gobierno, parlamentarios y concejales escucharon las demandas y propuestas de los jóvenes y a su vez entregaron su visión sobre la participación juvenil en estas instancias.

A través del proyecto Operación COP, Juventudes Embajadoras por el Clima, los representantes mexicanos fueron Beatriz Soledad Charis Montero, Antonio Díaz Aranda, Valeria Horton Hermida y Pablo Emiliano Reyes Galindo. Ellos acompañaron a la delegación mexicana no sólo con la idea de escuchar, sino “ser protagonistas de la creación de capacidades para la acción climática”, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Representantes de las naciones participantes coincidieron en que la participación de los jóvenes en las delegaciones debe ser un estándar mínimo exigible, y las juventudes dejaron temas muy claros sobre la mesa: seguir alzando la voz sobre las barreras aún existentes para la participación plena de los jóvenes, la necesidad de posiciones comunes a nivel regional, el canje de deuda por naturaleza y los subsidios a los combustibles fósiles.

"El mayor problema que queremos abordar es la justicia climática y la equidad intergeneracional (...) Como grupo demográfico más numeroso de la Tierra, nos vemos afectados de forma desproporcionada por los efectos del cambio climático en la salud física y mental. Al mismo tiempo, somos los que menos contribuimos al proceso de toma de decisiones, por lo que no queremos ser excluidos. Queremos y merecemos participar de forma significativa", dijo Omnia El Omrani, enviada de la Juventud de la Presidencia de la COP 27.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó al término de la cumbre: “los defensores del clima, liderados por la voz moral de los jóvenes, han mantenido la agenda en movimiento durante los días más oscuros y deben ser protegidos”.

Voces nuevas y claras

Desde que en 2018, en la COP 24, alcanzó notoriedad mundial la adolescente sueca Greta Thunberg por sus duros señalamientos, las voces infantiles y juveniles provenientes de todo el globo no han parado de hacerse escuchar.

Este año no estuvo presente la activista sueca, quien había anunciado un boicot a la conferencia argumentando que se había convertido en un foro para hacer greenwashing, “lleno de mentiras y trampas”; y en ese mismo sentido, desde Sharm El-Sheikh, el mundo pudo escuchar a la activista iraní Sophia Kianni, de 20 años, alzar la voz: "Necesitamos líderes que paren de mentir. Que empiecen a tomar acciones reales y que empiecen ahora mismo".

Fernanda Gálvez Aranda, ilustradora y activista peruana, actualmente en WWF Singapur, expresó: “Es necesario que las juventudes nos articulemos muchísimo más con organizaciones de base de nuestros países y regiones y también a nivel global para que las conozcamos y conozcamos sus luchas para así poder formar un frente grande y poderoso en este tipo de eventos”.

Elen Gómez, de Fridays For Future (FFF) Ecuador, urgió: “lo que queremos los jóvenes es que los líderes a nivel internacional realmente tomen acciones y no nos den excusas para no trabajar contra el cambio climático. Tenemos atrás el reloj y sólo nos quedan seis años, ahora queremos que gracias a este espacio que nos dieron en esta COP podamos tener mayor incidencia en las próximas conferencias, que nos dejen participar en las negociaciones que tienen a puertas cerradas y también nos dejen dar nuestra opinión sobre las negociaciones”.

Por su parte, Isis Riquelme, de FFF Chile, demandó: “que se pague la deuda por el clima, que los países del norte global nos paguen el financiamiento climático por ser los responsables políticos y los mayores emisores y que podamos nosotros invertir ese dinero en mitigación y adaptación. También es importante que haya un equilibrio de género, porque somos las mujeres quienes sufrimos los peores efectos climáticos, somos el 75% de las personas más pobres y morimos 14 veces más en desastres naturales”.

Sergio Romero Nina, de Bolivia, originario de la nación charka y representante de la Plataforma de Juventudes por la Justicia Climática, habló por los jóvenes indígenas de la región: “No puede ser que las juventudes estemos sólo en nuestros propios espacios y no estemos haciendo verdadera incidencia en los espacios de decisión. Debemos seguir el ejemplo de nuestros líderes y autoridades indígenas, que han hecho un total seguimiento de las mesas de trabajo y han hecho una retroalimentación colectiva como Latinoamérica, no sólo desde las posiciones individuales o de sus propias organizaciones, sino que una articulación real latinoamericana”, expresó.

“Líderes sin voluntad política”

Licypriya Kangujam, una niña indígena de 11 años, enviada especial del presidente de Timor Oriental, escribió en su cuenta de Twitter @LicypriyaK: “Mi mensaje a nuestros líderes del mundo en el día 9 de la #COP27”, y muestra una foto sosteniendo una pancarta que reza (en inglés) así: “Pudimos construir las pirámides hace 4,500 años, pudimos encontrar la vacuna de Covid-19 en dos años, pudimos enviar al hombre a la Luna, pero no podemos todavía resolver la crisis climática porque nuestros líderes no tienen voluntad política”.

Otras voces destacadas en el Pabellón Infantil y Juvenil de la COP 27 fueron la de la mexicana de 19 años Xiye Bastida y la del adolescente colombiano de 13 años Francisco Vera, quien manifestó: “Tengamos eco-esperanza, frente a esta situación no nos queda más que tener una eco-esperanza que no esté vacía sino llena de acciones y de compromisos, que trasciende más allá de la ecología, más allá del clima, más allá del medio ambiente.”

Finalmente, jóvenes ambientalistas y comprometidos con el planeta, provenientes de más de 140 países participaron en la 17ª Conferencia de la Juventud sobre el Cambio Climático (COY 17), pocos días antes de la apertura oficial de la COP 27, emitieron un documento político llamado “Declaración Global de la Juventud”, un texto exhaustivo que proporciona a los líderes mundiales una aportación de los jóvenes sobre las medidas que creen que deben tomarse para avanzar en la acción climática.

Otras iniciativas anunciadas en la COP 27

La Agenda de Adaptación de Sharm El-Sheik

La Iniciativa de Acción para la Adaptación y la Resiliencia del Agua (AWARe)

La Iniciativa del Mercado Africano del Carbono (ACMI)

La Campaña de Aceleración de la Adaptación de los Seguros

La Alianza Mundial de las Energías Renovables

Coalición First Movers (FMC) Compromiso de cemento y hormigón.

nelly.toche@eleconomista.mx