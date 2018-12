Durante esta temporada decembrina, los diversos museos de la Secretaría de Cultura ofrecen una variada oferta de exposiciones que van desde la vanguardia con las obras de Kandinsky y lo mejor del arte mexicano como en La exposición pendiente, hasta los hallazgos antropológicos de restos humanos momificados, sin olvidar los tradicionales nacimientos.

El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta hasta el 27 de enero de 2019, Kandinsky. Pequeños mundos, la primera exposición individual que se hace en nuestro país de uno de los artistas más emblemáticos del siglo XX, pionero del arte abstracto.

A casi 100 años de la invención del abstraccionismo, esta muestra explora la evolución artística de Vasili Kandinsky, a través de 50 obras provenientes de recintos como The Pushkin State Museum of Fine Arts, el Centre Georges Pompidou de París y el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

El Museo Nacional de Antropología (MNA) presenta la exposición temporal Belleza y virtud. Coleccionismo inglés de arte clásico. Siglo XVIII, una colección de esculturas clásicas de los siglos IV a.C. al III d.C., y neoclásicas del siglo XVIII, además de pinturas y artes decorativas de esta última centuria, que pueden admirarse a partir de este 21 de diciembre. Se trata de la exposición que presenta una de las mejores colecciones de escultura grecorromana existentes fuera de Italia.

La exhibición, organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ofrece a través de 112 piezas una aproximación a la importancia que el imperio británico dio al arte clásico como símbolo de las aspiraciones e ideología del llamado “Siglo de las Luces”.

Por su parte, el Museo de Arte Carrillo Gil exhibe Orozco, Rivera, Siqueros. La exposición pendiente, muestra preparada para presentarse en 1973 en Santiago de Chile que fue interrumpida por el golpe de Estado a Salvador Allende.

Una fiesta de trazos y color de estos tres grandes de la pintura mexicana que hace 45 años se preparó, está finalmente en México hasta el 5 de mayo de 2019, luego de itinerar durante tres años por diversas partes del mundo, para disfrute de capitalinos y turistas.

El Museo de El Carmen alberga Momias. Ilusiones de vida eterna, la primera exposición del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre cuerpos momificados, que aborda los significados que diversas culturas han dado a la muerte y a la preservación de los cuerpos.

Hasta marzo de 2019, el público puede conocer en el recinto de San Ángel, la riqueza científica y cultural de este patrimonio que en México, a diferencia de Egipto, han sido encontrados por lo general producto de fenómenos naturales.

Durante este periodo vacacional, también se puede disfrutar de la exposición de la XVIII Bienal de Fotografía que, en el Centro Imagen, presenta los 24 proyectos seleccionados, conformados por 295 piezas y que dan cuenta de la situación actual de la fotografía en el país.

También en materia de fotografía, el INAH presenta Efecto Shiva. Imágenes de las favelas de Daniel Taveira que muestra que en medio del caos y la violencia en las favelas, el arte y la cultura afrobrasileñas pueden ser una cura.

La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México exhibe 52 imágenes en gran formato autoría de Daniel Taveira, las cuales reflejan la fortaleza, capacidad de adaptación y espíritu de las favelas cariocas.

En este mismo ámbito, el Museo Nacional de San Carlos alberga la muestra Valery Katsuba, fotógrafo. Modelos clásicos y contemporáneos, donde el artista originario de Bielorrusia apela a la estética del cuerpo humano en el modelaje artístico y retoma las academias de pintura, tanto de culturas grecorromanas como prehispánicas.

Hasta el 3 de marzo de 2019 ese mismo recinto presenta la exposición El Antiguo Testamento y el arte novohispano que, integrada por 55 obras, es una manera lúdica, iconográfica y fascinante de acercarse a esa parte de la Biblia, desde la mirada de los creadores de la Nueva España.

En tanto, el Museo Nacional de Arte (Munal) tiene en exhibición Saturnino Herrán y otros modernistas que, hasta el 24 de febrero de 2019, muestra un total de 83 obras del modernismo mexicano, no sólo del artista hidrocálido sino además de autores como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Ángel Zárraga.

Asimismo, hasta el 17 de marzo el Munal alberga la muestra Carlos Mérida. Retrato escrito (1891-1984), que hace una nueva revisión de la obra del artista guatemalteco, que no se exponía de forma tan completa desde 1991, en una lectura panorámica por su trayectoria.

El Museo de Arte Moderno está de manteles largos y para celebrar sus primeros 54 años de vida exhibe la muestra Colección Abierta: Lo mejor del Museo de Arte Moderno que presenta las joyas más brillantes de su acervo: obras de Frida Kahlo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco y el Dr. Atl, entre muchos otros.

Para disfrute del público, también tiene Adictos a Remedios Varo, Nuevo legado 2018 que, hasta el 1 de enero de 2019, cuenta la vida de esta artista española, mexicana de corazón, de forma íntima y nostálgica.

Hitchcock, más allá del suspenso es la muestra que los amantes del cine pueden admirar en La Galería de la Cineteca Nacional, la primera gran exposición dedicada al cineasta británico que invita, a través de más de 200 piezas, a conocer la sensibilidad y el ingenio del Amo del Suspenso.

Los motivos decembrinos también están en exhibición y para estas fechas, el Antiguo Colegio de San Ildefonso y el Museo Nacional de Culturas Populares han preparado muestras que presentan la riqueza de los nacimientos mexicanos.

Hasta el 3 de febrero de 2019, San Ildefonso presenta Nacimiento, miradas en el tiempo, la cual presenta 50 pasajes bíblicos a través de más de mil figuras de barro pintado de estilo figurativo-expresionista, realizadas por el artesano veracruzano Felipe Nieva, durante la primera mitad del siglo XX.

En tanto, el Museo Nacional de Culturas Populares alberga la muestra Venid a mirar… y Abrid el corazón a las cosas pequeñas, que presenta alrededor de 200 nacimientos que dan cuenta de la creatividad de los artesanos mexicanos pues los hay de madera, cerámica, flor, cestería, vidrio, hojalata y hasta cera.