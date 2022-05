La mañana de este miércoles, el poeta, ensayista, narrador, académico y funcionario cultural Eduardo Lizalde Chávez, una de las voces poéticas más reconocidas de las últimas décadas en nuestro país y autor de célebres poemarios como “El tigre en la casa”, “Cada cosa es Babel” y “La zorra enferma”, falleció a los 93 años.

Así lo dieron a conocer instituciones como la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM (Libros UNAM), la Academia Mexicana de la Lengua, de la cual fue miembro desde 2007, y la Secretaría de Cultura federal a través de su titular, Alejandra Frausto Guerrero.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del poeta Eduardo Lizalde, un pilar de nuestra poesía. Nos unimos respetuosamente al duelo de sus familiares y amigos”, publicó Libros UNAM.

Por su parte, la secretaria de Cultura federal declaró que Lizalde fue “una de las voces poéticas más poderosas de la literatura hispanoamericana”.

La Secretaría de Cultura a su cargo expresó: “el poeta mexicano que nos recordaba que ‘el amor era una blanda furia no expresable en palabras’. Hoy nos faltan justamente para lamentar su pérdida”.

La obra de Lizalde Chávez recibió prácticamente los más grandes laureles para la producción poética en nuestro país. Fue precisamente con “El tigre en la casa” que recibió el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores y con “La zorra enferma” se hizo del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1974.

En 1988 se le reconoció con el Premio Nacional de Literatura y Lingüística, mientras que el 2002 se adjudicó el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde y en 2005 recibió el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines-Gatien Lapointe. En 2009 se le entregó la Medalla de Oro de Bellas Artes como reconocimiento para la integridad de su obra.

En el 2013 le fue conferido el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca y recibió el Doctorado Honoris Causa por la UNAM en 2015.

“No me puedo quejar”

La formación de Lizalde resultó fundamental para su creación literaria. Estudió Filosofía y Literatura en la UNAM y Música en la Escuela Superior de Música.

Durante el homenaje “Eduardo Lizalde: el tigre en casa”, efectuado por la Biblioteca de México en 2018, en ocasión de sus 90 años, el bardo declaró: “la poesía la leen los poetas (…) el destino de la poesía es ser leída por gente capacitada para leerla; es un instrumento que presenta ciertas dificultades, es producto del manejo de elementos de mucha complejidad y abstracción”.

Más adelante, sobre su propia obra dijo: “he escrito prosa, pero nunca tuvieron mis trabajos prosísticos la aceptación que, por fortuna y suerte, tuvieron mis versos. A veces, en alguna lectura, en alguna biblioteca o en un homenaje latinoamericano, en Colombia, Panamá o Chile, me encuentro con lectores que se saben mi memoria mis poemas de la juventud. Esas cosas ocurren (…) no me puedo quejar de que hayan sido relativamente pocos los lectores de mi obra; creo que son bastantes y soy afortunado por haber producido esta obra”.

Descanse en paz Eduardo Lizalde.

