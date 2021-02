En las últimas décadas, el talento de cineastas mexicanos ha acaparado cada vez más los reflectores de los premios Oscar, la noche de gala donde Hollywood celebra lo mejor de su industria. Año con año vemos más nombres de mexicanos que se suman a esa gran lista que se codean con los mejores talentos cinematográficos del mundo.

Los reconocimientos no sólo son para los actores, directores y guionistas, también se han abierto las puertas a diseñadores de vestuario, maquillaje, producción; porque los Oscar van más allá de premiar a los actores o el director, es darles el reconocimiento a todos los que trabajan detrás de cámaras.

Hoy en día se perfilan mexicanos que salen de las categorías convencionales y pese a que aún falta un largo camino por recorrer, la lista es extensa y espero que siga creciendo. Estos son algunos mexicanos que han conquistados los Oscar a lo largo de los años.

Alejandro González Iñarritú

Cineasta, guionista, productor, locutor y compositor mexicano. Comenzó su carrera en la estación de radio WFM, y posteriormente dio el salto a la publicidad. También ha realizado bandas sonoras para diferentes películas.

Su primer largometraje y ópera prima fue Amores Perros (2000), con que obtuvo su primer nominación al Oscar como mejor película extranjera. La película fue fundamental para abrir la puerta a una nueva era para el cine mexicano.

La filmografía de González Iñárritu se ha destacado por su trabajo con actores de primera talla en grandes producciones y casi todas han llegado a los Oscar:

Babel (2006): Recibió 6 nominaciones, entre ellas, mejor película y mejor director.

Biutiful (2010) fue la segunda cinta que obtuvo la nominación a mejor película extranjera.

Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014) se convirtió en la segunda película dirigida por un mexicano en ganar el Oscar a mejor película, también obtuvo las nominaciones a mejor director, mejor guion original y mejor fotografía.

El Renacido (2015) recibió por segundo año consecutivo la nominación al Oscar en las categorías de mejor película y mejor director, llevándose la estatuilla a esta última. El filme obtuvo 12 nominaciones.

Alfonso Cuarón

Director, guionista, productor, editor y fotógrafo es considerado uno de los cineastas mexicanos más importantes de su generación.

Su debut como director fue con la película Sólo con tu pareja (1991), la película resultó ser un éxito, llamando la atención de productores de Hollywood.

Produjo y dirigió Y tu mamá también, una película que se convirtió en una de las más exitosas del cine mexicano, obtuvo la nominación a mejor guión original en los Oscar de 2002.

Pese a que ha trabajado en grandes cintas a lo largo de su carrera —Great Expectations, Harry Potter and the Prisoner of Azkhaban—, fueron dos películas con las que conquistó sus estatuillas doradas.

Con Gravity (2013) obtuvo tres nominaciones y fue la película con la que ganó la estatuilla a mejor director, convirtiéndose en el primer mexicano en obtener la presea en esta categoría.

En 2018 regresó con Roma, obteniendo 5 nominaciones y entrando tanto en la categoría de Mejor Película como en la de Mejor Película Extranjera, consiguiendo la estatuilla en esta última. Por segunda ocasión se llevo el Oscar a mejor director.

Guillermo del Toro

Director, guionista, productor y novelista. Fue cofundador del Festival de Cine de Guadalajara.

Se caracteriza por su afición al género de terror y fantasía histórica. Su debut como director y escritor fue con el cortometraje de terror Doña Lupe (1986).

Tiene una larga lista de películas en su carrera cinematográfica donde ha colaborado con grandes actores, sin embargo, sólo dos de ellas lo han llevado a estar nominado a los Oscar.

El laberinto del fauno es una película hispano-mexicana, se estrenó en 2006 y obtuvo 6 nominaciones, una de ellas como Mejor Película Extranjera.

En 2017 estrena La forma del agua obteniendo 13 nominaciones, entre las cuales se perfiló como Mejor Película y Mejor Director, recibiendo ambos premios y convirtiéndolo en el tercer director mexicano en llevarse la estatuilla. La cinta obtuvo 4 premios.

Anthony Quinn

Actor, director, productor, escultor y pintor. Su debut en el cine fue a los 21 años como extra en la película La vía láctea de 1936.

Consiguió el protagónico en 1947 con la cinta Oro negro, continúo su carrera, abriéndole la oportunidad de conseguir mejores papeles, finalmente consigue un rol al lado de Marlon Brando en !Viva Zapata! de 1952 donde obtuvo su primer nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto. En 1956 consiguió su segunda nominación en la misma categoría con la película El loco del pelo rojo donde interpretó al pintor Paul Gauguin.

Fue el primer actor mexicano en ganar dos estatuillas en esta categoría. Posteriormente se convierte en el primer actor mexicano en obtener una nominación en la categoría de mejor actor con las películas Viento Salvaje de 1957 y Zorba, el griego de 1964.

Salma Hayek

FOTO: AFP

Actriz, empresaria y productora. Salma Hayek es considerada una de las figuras mexicanas que han alcanzado mayor prestigio en Hollywood.

Su papel más importante fue el de Frida Kahlo en la película Frida de 2002, gracias al cual recibió la nominación al Oscar como mejor actriz, fue la primera mujer mexicana en estar nominada en esta categoría.

Su carrera ha sido larga con cintas que le han permitido trabajar con grandes figuras como Adam Sandler, Alec Baldwin, Antonio Banderas, Will Smith, Samuel L. Jackson, Jessica Alba, Penélope Cruz, entre otras.

En 2020 fue una de las primeras actrices en unirse al elenco de Eternals, la nueva película de Marvel.

Emile Kuri

Fue un diseñador de producción; obtuvo 8 nominaciones al Oscar, tenía el récord por ser el mexicano con más nominaciones y fue el primer mexicano en ganar una estatuilla.

Obtuvo su primer premio con la película La Heredera de 1949 y el segundo con Veinte mil leguas de viaje submarino de 1954.

Trabajó de cerca con Walt Disney supervisando varias atracciones de Disneyland y obtuvo el crédito por diseñar el “secreto” Club 33 dentro del mismo parque.

Entre sus créditos cinematográficos también destaca su trabajo en Mary Poppins, La Guerra de los Mundos, además de sus colaboraciones con grandes directores como Frank Capra, William Wyler y Alfred Hitchcock.

Emmanuel Lubezki

Pie de Foto: Emmanuel Lubezki (a la izquierda) con Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Gael García, Sherezade Goldsmith, Alfonso Cuaron, Diego Luna en la alfombra roja de los Oscar. Foto: AFP

Conocido como “El Chivo” Lubezki, es un director, productor y fotógrafo. Su primer producción internacional fue en 1993 con el filme independiente Twenty Bucks.

Su carrera ha sido larga con más de 30 producciones, obteniendo 8 nominaciones al Oscar y de los cuales ha recibido 3 estatuillas con El Renacido (2015), Birdman (2014) y Gravedad (2013).

Además de su trabajo con González Iñárritu y Cuarón, Lubezki ha colaborado con Ben Stiller, Tim Burton, Michael Mann, Alfonso Arau, Terrence Malick y los hermanos Coen.

Es el primer cinematógrafo de la historia en ganar 3 premios de la academia consecutivos y tiene el récord por ser el mexicano con más nominaciones.

Mayes Rubeo

Diseñadora de vestuario. Comenzó a trabajar como asistente de diseño de vestuario y supervisora de vestuario. Tuvo sus inicios en Hollywood trabajando con John Sayles pero su gran reconocimiento fue en 2006 en Apocalypto con Mel Gibson.

Participó en la película Avatar (2009) de James Cameron, sin embargo, no obtuvo la nominación al Oscar. Fue hasta el 2019 que consiguió entrar en la categoría de mejor diseño de vestuario con la cinta Jojo Rabbit de Taika Waititi.

Ha colaborado en grandes producciones como John Carter, Guerra Mundial Z, La Gran Muralla y Thor: Ragnarok, actualmente está trabajando en su segundo proyecto con Marvel en la serie WandaVision.

Katy Jurado

Foto: Mediateca INAH

María Cristina Jurado García, mejor conocida como Katy Jurado, fue una actriz perteneciente a la Época de Oro del Cine Mexicano y alcanzó gran popularidad en México.

Su debut fue en la película No Matarás de Chano Urueta en 1943 y en 1951 fue descubierta por el cineasta estadounidense Budd Boetticher y comenzó su carrera en Hollywood con la cinta Bullfighter and the Lady. En su extensa filmografía trabajó con cineastas de la talla de Ismael Rodríguez, Sam Peckinpah, Fred Zinnemann y John Huston.

Obtuvo la nominación al Oscar en la categoría de mejor actriz de reparto por su actuación en la cinta Broken Lance en 1954; fue la primera actriz en representar a México en esta categoría.

Rodrigo Prieto

Director de fotografía. Rodrigo Prieto se ha convertido en un respetable cinematógrafo por las colaboraciones que ha tenido con directores importantes.

Ha trabajado con Oliver Stone, Alejandro González Iñarritú, Cameron Crowe, Ben Affleck y Pedro Almodóvar, pero fue con Martin Scorsese y Ang Lee con quienes obtuvo nominaciones al Oscar.

Su primera nominación fue con la cinta de 2005 Secreto en la montaña, posteriormente Silencio de 2016 y la más reciente fue en 2019 con El Irlandés, ambas de Martin Scorsese.