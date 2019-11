El director estadounidense Martin Scorsese admitió que durante algunos años consideró dirigir la película Joker (Guasón), pero finalmente no tuvo “tiempo” para hacerla.

En una entrevista para la cadena británica BBC, el ganador del Oscar a Mejor director por Los infiltrados (2006) mencionó; "pensé mucho en los últimos cuatro años sobre Joker, pero decidí que no tenía tiempo para hacerla".

El cineasta comentó que no tuvo la inclinación para realizar un filme en el que su figura principal se desarrolla hacia un “personaje de comic”, asimismo, afirma; “Todd me dijo: 'Marty, esto es tuyo' y dije: 'No sé si quiero hacerlo'. Por razones personales, no quería involucrarme, pero conozco muy bien el guion".

También aprovechó para dar crédito a la actuación de Joaquin Phoenix que, en la opinión de Scorsese, ayudó a que la película se convirtiera en un “trabajo notable”.

De igual manera, el director de The Irishman reiteró su visión sobre las películas de superhéroes: "Como lo he dicho antes, son otra forma de arte, no son fáciles de hacer hay muchas personas muy talentosas que hacen un buen trabajo, y muchos jóvenes que realmente disfrutan hacerlas. Pero sí creo que es más ... una extensión del parque de atracciones".

