El bailarín tapatío Isaac Hernández será reconocido con el Premio Jalisco en el ámbito Cultural por su destacada trayectoria internacional y sus numerosos logros artísticos que han aportado posicionar a Jalisco y a México en la escena cultural internacional.

El Premio Jalisco es el máximo galardón que otorga el Poder Ejecutivo del estado a los más destacados exponentes en los ámbitos Humanístico, Literario, Cultural, Cívico, Científico, Laboral, Deportivo y Ambiental , y que este año se entregará a Isaac Hernández, en el Cultural; Rubén Anguiano Estrella, en el Humanístico; Raúl Aceves Lozano, en el Literario; José Francisco Muñoz Valle, en el Científico; María Isabel Lazo Corvera, en el Laboral; Tania Vázquez Mendoza, en el Ambiental; Nuria Diosdado García, en el Deportivo, y Alan López Ramírez y Andrés Gómez Flores, un par de jóvenes pescadores que ayudaron rescatando personas de su comunidad durante la tormenta 'Hernán', se hicieron acreedores al premio en el ámbito Cívico.

“Recibí muy contento la grata sorpresa de haber sido seleccionado para recibir el Premio Jalisco 2020. Siempre recuerdo con cariño a mi estado, por lo que, como un gesto de gratitud y aprecio hacia la tierra que me vio nacer, he decidido donar el premio económico que acompaña el reconocimiento, cuando me sea entregado por las autoridades estatales, a jóvenes talentos jaliscienses para que puedan seguir con su formación en el ballet, con la confianza que en un futuro podremos sentirnos orgullosos, en Jalisco y México, por sus logros en la escena internacional”, comenta Isaac Hernández.

Isaac quien es bailarín principal del Ballet Nacional de Inglaterra desde el 2015, es reconocido a nivel internacional como uno de los mejores bailarines del mundo en la actualidad. Es bailarín invitado con compañías de la categoría de la Ópera de París, el Mariisnky Ballet de San Petersburgo, la Ópera de Roma y el Teatro Colón de Argentina. Ha pisado los escenarios más importantes del mundo, incluyendo el Royal Opera House de Inglaterra, el Teatro Real de Madrid, el teatro Bolshoi de Moscú, la Ópera Garnier de París, el Teatro Mariisnky de Rusia, el Royal Albert Hall de Londres, el Teatro Colón de Argentina, el Gran Teatro de Shangai, la clausura de las Olimpiadas de Sochi 2014, entre muchos otros teatros de más de veinticinco países, en los cinco continentes.

El destacado tapatío, ostenta el haber trabajado bajo la dirección de Mikhail Baryshnikov y Vladimir Vasiliev, dos legendarios bailarines de todos los tiempos. Además, fue el primer bailarín mexicano en ser merecedor del prestigioso premio Benois de la Danse en 2018 en la categoría “Mejor bailarín internacional”, considerado el “Óscar” de la danza, entregado en el mítico teatro Bolshoi de Moscú. Además, cuenta con otros importantes reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan:

Con el Premio Jalisco 2020, los galardonados se suman a una prestigiosa lista de jaliscienses que han sido merecedores de él, entre los que destacan, el escritor Juan Rulfo, el arquitecto Luis Barragán, la compositora Consuelo Velázquez, el escritor Juan José Arreola, el novelista Agustín Yáñez, el pintor Raúl Anguiano, la pianista Leonor Montijo y el ingeniero Jorge Matute Remus, entre muchos otros.

El Premio Jalisco 2020 está dotado de un pergamino y 88,000 pesos por cada categoría.